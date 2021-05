Pár napra alkalmunk volt összezárva élni egy Pumával. És bár azt tartják, a macskák öntörvényűek, mi azt tapasztaltuk, hogy ez a nagymacska igencsak kezes. A forgatás alatt megfigyeltük viselkedését természetes közegében, ahogy azt is, hogyan reagál a szokatlanabb helyzetekre. Mindezt a közös élményeink ihlette videó segítségével most ön is megtapasztalhatja!