Szinte mindenkinél felgyülemlett néhány (vagy akár nagyobb mennyiségű) felesleges repohár, amit nem váltott vissza, mert a koncert végén megfeledkezett róla, hosszú volt a sor, vagy nem kérte a pohár betéti díja helyett járó zsetont. Hosszú idő után végre született egy egyszerű megoldás arra, hogy megszabaduljunk az extra műanyag poharaktól, és a pénzünket is visszakapjuk. A Mastercard pénzküldési funkciójával a repoharak teljes ára a bankkártyánkon landolhat a visszaváltáskor, de a fizetési megoldás számos más területen megkönnyíti az életet. Racskó Tamás, a Mastercard üzletfejlesztési vezetője mesélt az innovációról.

A repoharak használata a bevezetésük idején nagy előrelépésnek bizonyult az egyszer használatos poharakkal szemben, hiszen jelentősen csökkentették a fesztiválok, koncertek utáni hulladék mennyiségét. Egyes kutatások szerint ezek a strapabíró műanyag poharak akár 60-70 százalékkal is csökkenthetik az ezzel kapcsolatos karbonlábnyomunkat, és egy pohár akár 100 különböző alkalommal is felhasználható. A rendszer kezdetben jól működött, a koncertek, bulik végén értelemszerűen visszakaptuk a repohár árát, maximum egy kis sorban állást kellett bevállalni.

Aztán ezek az idők elmúltak és az a gyakorlat lett jellemzőbb, hogy a poharat már nem pénzre, hanem csak az adott helyen felhasználható zsetonra lehet visszaváltani, amiért a következő látogatáskor egy új repoharat kapunk. Amivel az a gond, hogy egyáltalán nem biztos, hogy visszatérünk erre a szórakozóhelyre, a zsetonok elveszhetnek, az újabb helyen pedig újabb repoharat kell vásárolni. Az egyre növekvő számú műanyag pohár pedig a nyakunkon marad. A Mastercard talált egy megoldást erre a problémára, a részletekről Racskó Tamást, a Mastercard üzletfejlesztési vezetőjét kérdeztük.

Mi a probléma a jelenlegi repohár-visszaváltási rendszerekkel?

Mindenképp dicséretes az az alapvetés, hogy az egyszer használatos műanyagoktól távolodjunk el és olyan megoldásokat keressünk, amik fenntarthatóak és környezetbarátak. Nem gondolom, hogy a mostani rendszerek annyira rosszak lennének, nem kell ellenségként tekintenünk rájuk, éppen a fenti eredményeik miatt. Ugyanakkor fontos az, hogy mind a szolgáltatói, mind a fogyasztói oldalon lehessen választani a megoldások között. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara repohár-felmérésének eredménye egyértelműen megmutatta, hogy a fogyasztók szeretnék visszakapni a repohár-betétdíjat. Erre az igényre mindenképpen szükséges volt érdemi választ adni.

Hogyan működik a Mastercard új pénzküldési megoldásával a repohár-visszaváltás? Miben más, mint az eddigi rendszerek, próbálkozások?

Az eddig leginkább elterjedt rendszereknél egy betétdíjat kellett fizetni, amiért cserébe egy tokent vagy zsetont kaptunk. A buli végén eldönthettük, hogy vagy megtartjuk a poharat, vagy zsetonra váltjuk és a következő bulira magunkkal visszük, így már nem kell újra betétdíjat fizetnünk. Habár az elgondolás viszonylag egyszerű, de egy buliban nem mindig van kedvünk ahhoz, hogy zsetonokkal foglalkozzunk. A Mastercard megoldásával semmi mást nem kell tennie a látogatónak, mint a visszaváltani kívánt repoharat odavinnie a visszaváltó ponthoz, ahol a pohár betétdíj összege direktben, egy érintéssel a bankkártyájára kerül. Természetesen a megoldás minden márkájú érintésmentes bankkártyára és eszközre vonatkozik. Így nem csak gyorsabbá, de környezetbarátabbá is válik a visszaváltás menete.

A megoldást már élesben is kipróbálták a Mastercard City Takeover daytime bulikon. Milyenek voltak a visszajelzések?

Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, ez köszönhető annak is, hogy az ilyen típusú bulikra már elsősorban egy olyan generáció jár, amelynek tagjai mindent bankkártyával és mobilon intéznek, így nekik nincs is egyszerűbb, mint kártyával, mobiltárcával intézni a repohár-visszaváltást is. Számukra egyszerűen ez a kézenfekvő.

Milyen rendezvényeken lehet még igénybe venni ezt a megoldást, és várható-e, hogy ez általános gyakorlat lesz?

A Mastercard City Day Takeover bulikon kívül a teljes betétdíj visszajárt bankkártyára a Strand Fesztiválon, valamint a SZIN-en is. Ezek a fesztiválok az elsők között léptek a fogyasztói igényt meghallgatva. Gyakorlatilag minden olyan vendéglátóipari egységben, fesztiválon, buliban bevezethető ez a rendszer, ahol repoharakat, vagy más jellegű betétdíjat használnak. Így nagyon reméljük azt is, hogy ez akár egy szélesebb körben is elterjedő megoldás lehet mind a repoharak, mind más betétdíjas termékek esetében.

Fotó: Mastercard Új Mastercard repoharak: fél literes és a kis feles.

Mire használható még a Mastercard pénzküldés?

Ez egy olyan megoldás, amely azonnali fizetést tesz lehetővé közvetlenül a bankkártyára. A kereskedők azonnali visszatérítést, kifizetést nyújthatnak a vásárlóknak, míg a felhasználók gyorsan fizethetnek egymásnak, vagy egyszerűen tölthetik fel pénzzel kártyáikat és digitális pénztárcáikat. Az elmúlt években egyre nagyobb számban fordultak elő személyek közötti fizetések, de a megoldás a vállalkozások számára is egyértelmű előnyökkel jár.

Mennyire biztonságos ez a pénzküldési megoldás, kell-e tartani visszaélésektől?

Mivel egy kártyás tranzakcióról van szó, a feleket ugyanaz a technológia védi, amit az elmúlt évtizedekben a Mastercardtól megszokhattak, és amiben meg is bíznak.

Mit tesz még a Mastercard a fenntarthatóságért?

Néhány éve életre hívtuk a Priceless Planet Koalíciót azzal a céllal, hogy partnereinkkel közösen 100 millió fát ültessünk el. Ehhez már magyar bankok és szolgáltatók is csatlakoztak. E mellett van Carbon Calculatorunk, ami a mobilbanki alkalmazáson belül mutatja meg a kártyabirtokosnak, hogy költéseiknek milyen biológiai lábnyoma van. Ezt aztán ugyanott faültetések támogatásával ki is egyenlítheti. De ezek mellett is számos közös akciót, faültetést és más aktivitásokat indítunk hazai partnereinkkel közösen.

