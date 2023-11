Ön mekkora lángelme, ha füstről van szó? Mérje fel tudását kvízünkben!

A WHO kezdeményezésére 2017 óta minden év november harmadik csütörtökje hivatalosan a Füstmentes Világnap. A világnap eredete 1971-re nyúlik vissza, amikor Arthur P. Mullaney, Massachusetts állam kormányzója arra buzdította az amerikaiakat, hogy egy napig ne dohányozzanak és az így megspórolt pénzt ajánlják fel egy helyi középiskola támogatására. 1977-ben már valamennyi tagállam csatlakozott a mozgalomhoz, amely mára nemzetközi szintű világnappá nőtte ki magát.

De miért is fontos a füstmentesség? A cigarettafüstben található káros anyagok nemcsak közvetlenül az egészségünkre ártalmasak, de a levegő minőségét is rontják, így másokra is káros hatással lehetnek.

A Füstmentes Világnap alkalmából tegyünk mi is aktívan a füstmentes életmódért! Mit jelent ez a gyakorlatban? Mint ahogy például autó helyett járhatunk biciklivel vagy közösségi közlekedéssel; vagy választhatunk korszerű fűtési rendszereket, amelyek égés nélkül működnek (pl.: hőszivattyú, napelemes rendszerek), úgy ma már a dohányzásnak is van füstmentes alternatívája azon felnőttek számára, akik a káros következményekre történő figyelmeztetések ellenére sem hagynak fel a dohányzással. Azt mindannyian tudjuk, hogy a dohányzás minden formája káros, így az a legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk. Aki nem dohányzik, ne is kezdje el, aki már rászokott, az mihamarabb tegye le. Már a leszokás első napjától jelentősen csökkennek a dohányzáshoz köthető megbetegedések kockázatai. Ha valaki az ismert kockázatok tudatában sem hagy fel a dohányzással, lehetősége van tájékozódni az ártalomcsökkentésről. Az égés és füst nélkül működő füstmentes technológiák (pl.: az elektronikus cigaretta, a dohányt nem tartalmazó nikotinpárna, vagy a dohányhevítéses technológia) a hagyományos cigarettához képest lényegesen - akár 70-95 százalékkal - kevesebb károsanyagot bocsátanak ki. A tudomány mai állása szerint ugyanis nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedések kialakulásáért. Fontos tudni azonban, hogy ezen füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, hiszen tartalmaznak pl. nikotint, amely többek között megemeli a vérnyomást és a szívfrekvenciát, a reprodukciót károsíthatja, továbbá függőséget okoz; valamint a károsanyag kibocsátás csökkenése és az egészségügyi hatás közötti összefüggés vizsgálatára még hosszútávú kutatások szükségesek. Épp ezért a legjobb, ha egyáltalán nem fogyasztunk semmilyen dohány- és nikotin tartalmú terméket.

Minden kérdés megválaszolására 90 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.