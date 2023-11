Hőszivattyú témában már több cikkünk is megjelent, hiszen az energiaárak növekedése, az építési szabályok és energetikai követelmények szigorodása és a fenntartható életmód iránti igény egyaránt arra ösztönzi az embereket, hogy inkább a megújuló energiák, költséghatékonyabb rendszerek felé forduljanak.

A hőszivattyú úgy működik, hogy hőenergiát mozgat egyik helyről a másikra, tehát a külső és az ingatlanon belüli közeg közötti hőkülönbséget használja fel a hőmérséklet emelésére vagy csökkentésére, így használható fűtésre vagy hűtésre is. A működési elve a termodinamika második törvényén alapul: a hő spontán áramlik a magasabb hőmérsékletű helyről a hidegebb helyre. Bár több típusú hőszivattyú létezik - levegő-levegő, levegő-víz, talaj-víz és talaj-talaj hőszivattyú -, mi most az itthon legnépszerűbb típust fogjuk megvizsgálni, ez pedig a levegő-víz típus. Működéséhez elektromos áramot használ, ez kevesebb, mint 25 százaléka az összteljesítményének, tehát a technika jelenlegi fejlettségi szintjén nagyon költséghatékonynak számít.

A számoláshoz az E.ON saját kalkulátorát használtuk, amit ezen a linken lehet elérni, így mindenki kiszámolhatja a saját ingatlanának és igényeinek megfelelő hőszivattyú teljesítményét és annak becsült telepítési költségeit.

Mitől függ a hőszivattyú teljesítménye?

A hőszivattyú teljesítményének kiválasztása során több tényezőt is figyelembe kell venni a megfelelő hatékonysághoz: nem lehet sem túl-, sem alulméretezett, mivel mindkét esetben többletköltséget jelent az üzemeltetése, illetve a túlméretezés során feleslegesen megnöveli a beruházás költségét, valamint a hőszivattyú élettartama is csökkeni fog. A szakértők szerint inkább kismértékben az elvárt teljesítmény alatt legyen, mint felette.

A hőszivattyú hatékonysága függ a készülék teljesítményétől, a működési tartományától, az ingatlan alapterületének nagyságától, szigetelésétől, tájolásától (földrajzi elhelyezkedésétől) és tagoltságától, illetve attól is, hogy milyen a szekunder fűtési kör (mi adja le a hőt és az milyen teljesítményű: például padlófűtés, fan-coil, vagy egyéb megoldás).

A következőket érdemes figyelembe venni:

Hűtendő és fűtendő terület mérete: mekkora az ingatlan mérete négyzetméterben, illetve tervez-e bővítést, átépítést a tulajdonos, szeretne-e vele valamilyen egyéb építményt is hűteni vagy fűteni (például kisebb kerti melegház, télikert, medence). Hőigény: mi az a hőfok, amiben az ingatlant használók jól érzik magukat télen, illetve nyáron. Ez lehet eltérő, hiszen a szabályzókkal egyedi hőfokot lehet beállítani, így ebben az esetben egy átlaghőmérséklettel kalkuláljunk. Mire használná a hőszivattyút: hűtésre, fűtésre és használati melegvíz-előállításra külön-külön és együtt is használható; a teljesítmény függ attól is, hogy ezek közül mire van szükségünk. Éghajlati körülmények: Magyarországon kevésbé kardinális kérdés a téli időszak, igazán szélsőséges hideg már nem jellemző, nyáron viszont akár hosszas forróság is jelentkezhet. A hőszivattyú hatékonysága a tartós -5 C° alatt csökkenhet, ekkor több elektromos áram kell ahhoz, hogy a kívánt hőfokot elérhessük a használatával, ezért a hibrid fűtési megoldások (gázkazánnal kombinálva) is szóba jöhetnek.

Mivel minden ingatlan egyedi, ezért a számítások csak tájékoztató jellegűek, a pontos felméréshez inkább kérjük szakértő segítségét, aki az ingatlanra és személyes igényeinkre szabott ajánlatot tud adni. Megvizsgálja, hogy az általunk elképzelt rendszer megvalósítható-e vagy kisebb átépítés is szükséges, meghatározza a kivitelezés költségeit is, segít üzembe helyezni a rendszert és megtanítja, hogyan tudjuk megfelelően működtetni. Újépítésű ingatlanok esetén érdemes már a tervezésnél szakember segítségét kérni, így csökkenthetők a költségek és előre tervezhető a telepítéssel járó munka is.

Vidéki többgenerációs ház

Magdi egy vidéki, többszintes házban él saját családjával és szüleivel. Egy kisebb vállalkozást is vezet otthonról, mely hűtést igénylő termékeket árusít, ezért a házhoz már alapvetően napelemes rendszer tartozik. Most teljesen felújították a házat, beleértve a szigetelést és a tetőt is, és új, hatékonyabb fűtőrendszert is szeretnének vásárolni. Ehhez a Zöld Otthon Program nyújtotta kölcsönt is felhasználják.

Hűteni, fűteni is szeretnének hőszivattyúval, illetve használati melegvizet is előállítanának. Az ingatlan mérete 210 nm.

Fotó: Orsi

Újépítésű földszintes ház

Jánosék eladták belvárosi, óriási lakásukat, mert a gyerekek már egyetemre járnak, kettejüknek felesleges egy ekkora ingatlan és kicsit szerettek volna kivonulni a város zajából is. Az agglomerációban vásároltak egy telket, a fővároshoz közel, ahol egy kifejezetten energiahatékony házat kezdtek felépíteni. A fűtőrendszer kiválasztásakor a hőszivattyút választották ki, amivel a hűtést, fűtést és melegvíz-előállítást is meg szeretnék oldani. Az ingatlan mérete 75 nm.

Hegyvidéki apartman

Péter és Évi egy három apró apartmanból álló vendégházat üzemeltet az erdőhöz közel. Télen a gázszámla miatt nagyon sok volt a kiadásuk tavaly. Ilyen mértékben nem szerették volna megemelni az áraikat, ezért inkább a fejlesztés mellett döntöttek. Egy kisebb medence is tartozik a vendégházhoz, melyet már pár éve hőszivattyú fűt, így amikor gazdaságosabb rendszert kerestek, nem is gondolkoztak igazán másban.

Mivel nyáron az árnyas erdő miatt kellemes a hőmérséklet, hűtésre nincs szükségük, csak a fűtést és a melegvíz-előállítást szeretnék megoldani.

Az apartmanok egyenként 30 nm-esek, így 90 nm alapterületet kell alapul venniük a tervezéshez.

Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a hőszivattyús rendszer tervezése és kivitelezése alapvetően meghatározza azt, hogy az elkövetkező évtizedekben hogyan fogjuk fűteni és hűteni az ingatlanunkat. Ennek egy nagyon fontos összetevője a hőszivattyú teljesítménye, de nem csak erre kell gondolni. Ahhoz, hogy elégedettek legyünk a működésével, sok körülményt kell figyelembe venni, amihez szükség lesz szakértők segítségére. A legkényelmesebb megoldás, ha egy olyan céget bízunk meg, aki az igényfelméréstől, a tervezésen át a kivitelezésig végigviszi a folyamatokat. Az E.ON is vállal ilyen szolgáltatást a Komfort Hőszivattyú termék keretein belül, ennek feltételeiről itt kaphatunk tájékoztatást.

