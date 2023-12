Néhány nappal ezelőtt egy látványos checklist formájában mutattuk be, hogy a szerver hosting szolgáltatások tekintetében mire érdemes odafigyelni, ha egy vállalkozás – legyen az kis- vagy középvállalkozás, vagy éppen egy nagyvállalat – szolgáltatót választ. Az elméleti struktúra felvázolása után úgy gondoltuk, hogy érdemes közelebbről is bemutatni az adatközpontot mint létesítményt. A Telekom jóvoltából ellátogathattunk az Asztalos Sándor utcában található Telekom Cloud & Data Centerbe, hogy közelebbről is megnézzük, milyen infrastruktúra szükséges ahhoz, hogy az adatáramlás napi rutinja nem csak problémamentes legyen, hanem kimagasló minőségű szolgáltatásokat kapjon a vállalkozás, beleértve a fizikai és kibervédelmet is. Videónkban Hajmási Gergely, a Telekom hosting szolgáltatásainak szakértője mesél arról, hogyan működik egy, a legkomolyabb technológiákat és eszközöket használó szerverpark.

