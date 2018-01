Nem csak Simicskától, halottaktól is kér pénzt Orbán

Nem találomra küldi ki a Fidesz Orbán Viktor levelét, amelyben a kormányfő – szigorúan pártelnöki minőségében – az ország megvédésére kér pénzt a választóktól. Olyan, aki semmilyen kapcsolatban nem áll a kormánypárttal és nem írt alá soha a Fidesznek, az nagy valószínűséggel nem kap levelet a mellékelt csekkel.

De milyen adatbázisból dolgozik a Fidesz, amelynek elnöke Simicska Lajostól és egy elhunyt asszonytól is írásban kért pénzt?

Sarkadon egy másfél éve elhunyt idős asszony fia nyilvános posztjában jelezte, hogy édesanyját levélben kereste a párt. A férfi megkeresésünkre nem kívánt részletes posztjához többet fűzni, csupán annyit, morális okokból érzett késztetést a bejegyzés megírására és más párt hasonló akciója esetén is ugyanilyen felháborodással és fájdalommal fogadta volna, hogy tavalyelőtt elhunyt édesanyját keresik meg ilyen kéréssel. Posztja péntek este már nem volt nyilvánosan elérhető.

A poszt kapcsán az Együtt sajtóközleményt adott ki, amelyben a párt gyulai választókerületének elnöke, Bod Tamás közölte:

„Az eset kapcsán arra szeretném felhívni Orbán Viktor figyelmét, hogy a történtek miatt helyén való lenne elnézést kérni az elhunyt sarkadi asszony családjától. Másrészt arra szeretném felhívni Kubatov Gábor Fidesz-alelnök és pártigazgató figyelmét, a róla elnevezett és elhíresült listák megalkotóját, hogy – mint a fenti eset mutatja: ideje lenne frissíteni a Kubatov-listákat.”

Nem először történik meg, hogy a kormánypárt vagy a kormány kezdeményezésére az állam nem pontos adatbázisból dolgozik: tavaly egy negyven éve halott kisfiúnak is címzett levelet a Nemzeti Konzultációról.

Más visszajelzésekből tudható, hogy a Fidesz nem egyszerűen a párttagokat keresi meg: van olyan párttag, aki – legalábbis egyelőre – nem kapott levelet, viszont volt olyan szimpatizáns, aki igen.

Simicska Lajos viszont egyik körbe sem tartozik bele: hiába köti múltja szorosan a kormánypárthoz az oligarchát, úgy tudjuk, sosem volt a párt tagja, és a G nap óta szimpatizánsnak sem mondható, és ezt a véleményét sommás graffitijeivel is többször megerősítette. Arról sem tudni, hogy hivatalosan valaha támogatás címén pénzt utalt volna a pártnak.

Ez pártfeladat, nem állami

A Nemzeti Konzultáció kérdőíveit minden állampolgár megkaphatta, politikai preferenciáitól függetlenül, az ugyanis neve szerint nemzeti volt, és nem a Fidesz, hanem az állam bonyolította le. Elvileg tehát ha valaki csak a szavazásokon állt ki a kormánypárt mellett vagy legfeljebb a Nemzeti Konzultáció visszaküldésével jelezte a fideszes elkötelezettségét, akkor nem kapott levelet Orbántól.

A Miniszterelnökség közölte: állami szervnek nincs köze az akcióhoz, kifejezetten a párt szervezi a levelek kiküldését.

Ilyet egyébként a Fidesz nem először tesz, korábban is fordult támogatóihoz, a címzett tagoktól úgy tudjuk, évente, csak ezek korábban nem kaptak nagy nyilvánosságot. Most a Fidesznek láthatóan nem is annyira a pénzgyűjtés, mint a nyilvánosság volt fontos, hogy a párt által képviselt politika megvédése ürügyén ezzel is politikai aktivitásra sarkallja híveit, három hónappal az országgyűlési választások előtt.

Ahhoz, hogy valaki levelet kapjon, vagy párttagság – akár csak egykori párttagság – kell, vagy más alkalommal kellett a pártnak küldött írásos hozzájárulással jeleznie a választónak, hogy a Fideszhez húz és így szívesen fogad tőle minden megkeresést.

Az elhunyt asszonynak küldött levél viszont jelzi – akár párttag volt, akár csak szimpatizáns – hogy az adatbázis lassan frissül.

Megkeresésünkre a Fidesz nem egyelőre nem küldött választ, így nem tudni