Németh Szilárd Gobbi Hildával is megküzdene

Németh Szilárd egy sajtótájékoztatón reagált arra a hírre, hogy Csepelen az ellenzék részéről nincs közös jelölt ellene. Szabó Szabolcs, Együtt-politikus, aki Németh Szilárdot legutóbb megverte a Csepelt és Soroksárt is magában foglaló 17. választókerületben, most is elindulna, de egyedül, Együtt-jelöltként. Amire az MSZP részéről pedig bejelentették, hogy ráindítják Bangóné Borbély Ildikót. Akivel egyébként is magas (alacsony) minőségű vitákat szoktak lefolytatni, hol a parlamentben, hol Facebookon.

Nekem teljesen mindegy, jöhet bármelyik, nem érdekelnek (...), felőlem Gobbi Hilda is elindulhat

– mondta a fideszes politikus az MTI beszámolója szerint.

Kérdezték őt arról a HVG-ben megjelent Konrád György-interjúról is, amelyben az író egyebek mellett azt mondta: "Rejtelmes mozgások egyszer csak oda vezethetnek, hogy a miniszterelnök, ha nem akar Nicolae Ceausescu sorsára kerülni, akkor önként elmegy valahova. Jóakaratú emberként azt kívánom, hogy Felcsútra menjen". Németh Szilárd ezt úgy kommentálta: Konrád György eljutott odáig, hogy kivégzésről beszél, ami diktatúrákban szokás, illetve arról, hogy lehet előle elmenekülni.

Azzal kapcsolatban, hogy sem a DK, sem az LMP nem fizeti be a számvevőszék által megállapított tiltott pártfinanszírozás miatt rá kiszabott összeget, a fideszes képviselő azt mondta: "teljesen le vagyok döbbenve, ezek azt hiszik magukról, hogy törvényen felül állnak".

Arra is reagáltatták, hogy a hódmezővásárhelyi független polgármesterjelölt utcájába - közlése szerint - új térfigyelő kamerát szereltek fel. Erre a Fidesz alelnöke annyit mondott: kevesebb kémfilmet kell nézni, és akkor kevesebb ilyen butaságot lehet mondani.