OLAF-ügy: Seszták köre ellen is nyomozott az ügyészség

Polt Péter legfőbb ügyész levélben magyarázkodott Ingeborg Gräßlének, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsági elnökének, aki kifogásolta, hogy a magyar ügyészség nem vizsgálódik egyes esetekben, amelyek EU-s pénzekkel kapcsolatosak.

Konkrétan az Elios-ügyet és a 4-es metróval kapcsolatos gyanúkat emlegette fel, és azt kérdezte, Polték eljárást indítanának-e a miniszterelnök családjához kapcsolatható ügyekben.

Polt válaszában felsorolta azokat a nyomozásokat, amiket az ügyészség indított, az ügyszámok közül a 24.hu felfigyelt egyre , ami Seszták Miklós jelenlegi fejlesztési miniszterrel kapcsolatos vizsgálatot jelölte.

Az ügyről annak idején az Index írt, a lényege, hogy a Sesztáknak volt egy autószalonja Kisvárdán, ami veszteséges volt. Ezt az ingatlant Sesztákék átalakították társasházzá, ahova három cég "költözött be", legalábbis papíron. Mind a három pályázott a mikrovállalkozások számára elkülönített, 2012-ben megjelent Új Széchenyi Terv keretében kiírt GOP-pénzekre. Nyertek is persze, és az is kiderült, a három cég alapítása valahogyan Sesztákhoz köthető: munkatársai és bizalmasai ügyködtek a létrehozásuknál.