Sallai Róbert Benedek búcsúzásképp még beleszáll Szél Bernadettékbe

Ahogy azt mi is megírtuk, Sallai Róbert Benedek, leköszönő LMP-s országgyűlési képviselő szombaton egy visszalépett képviselő etikai bizottsági meghallgatásán állítólag megpróbálta megütni az LMP országgyűlési képviselőjét és volt társelnökét, Hadházy Ákost, végül csak felborítani sikerült székestül Hadházyt, majd elviharzott a helyszínről. Később egy Facebook-posztban azt írta SRB, hogy nem ütötte meg, és egyébként is, Hadházy csak eljátszotta a nagy jelenetet.

A párt a történtek után azonnal megkezdte a párton kívüli jogi és a párton belüli fegyelmi eljárást Sallai R. Benedekkel szemben, sőt, Szél Bernadett, a párt elnöke felszólította Sallait, hogy azonnali hatállyal mondjon le a titkári pozíciójáról, mert elfogadhatatlan dolgot tett, és a párt tagja sem maradhat. Erre most vasárnap egy hosszabb Facebook-posztban reagált az egészre SRB, és egyben búcsúzott el a képviselői életétől. A posztban a vidéki élet szépségeit feltáró mondatokon túl vannak erős odaszólások is Szél Bernadettnek és Hadházynak.

- írja Sallai a tegnapi napjáról, amikor kirobbant az egész ügy. Megtudjuk, a családja inkább valami rossz tréfaként fogja fel a történetet, édesanyja aggódik, de édesapja csak annyit mond, "minek köt bele egy Sallaiba...". De Sallai azt is állítja, több üzenetet kapott az LMP-ből, azt írták neki, "sokunk nevében tetted".

Aztán arról ír, egy éve jelentette be a visszavonulását - a bejelentést épp egy indexes interjúban olvashatták -, mert tudta, hogy ezzel a képmutató, álszent, manipulátor világgal nincs dolga.

- írja. Szerinte nem ilyen az egész párt, az LMP tele van jó emberekkel: "ha a felszínre utat is törnek maguknak a széldettik és hadházyk, ettől még továbbra is egy halom jó ember van ebben a közösségben".

- írja Sallai, aki szerint Szélék belehazudnak a társadalom szemébe, ha az érdekeik úgy kívánják.

De a legerősebb rész ez:

Hadházy a fegyelmi eljárása elöl egy megjátszott színdarabba menekült, én meg ostoba módon segítettem neki. Dettin, akitől „lehet más a politika“ elvén pár alkalommal számon kértem a közpénzből létrehozott ruhatárát, a százezres fodrászszámlákat, a 20 milliós őt ünneplő nagygyűlést - és sorolhatnám, most már profi politikusként reagál: él a lehetőséggel, hogy távozzak azonnal a közéletből, mert kezdtek kínosak lenni számára is a kérdések, amiket most véletlenül nem Hadházy kérdez, mert őt is megválogatja, hol lásson visszaéléseket. Mikor barátja, Ungár Peti szexuális zaklatási ügye kirobbant tavaly, akkor az „össze kell zárnunk, ne engedjük a támadást“ politikája volt napirenden, most persze más a menüett.