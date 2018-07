Azért ölte meg a családsegítőt, mert nem tudott nekik átmeneti szállást találni

Beismerő vallomást tett az a 62 éves férfi, aki szerdán reggel Inárcson bement a családsegítő szolgálathoz, és meggyilkolta az ott dolgozó V.-T. Andreát. A nő a helyszínen meghalt.

A férfit elfogták, az előzetes letartóztatásáról várhatóan ma dönt a bíróság. A férfi egy volt rendőr, aki a Ripost szerint alkalmatlannak bizonyult a hivatáshoz, anyagi gondokkal is küszködött, és a házára elárverezés várt, a gyerekeit is elvehették volna tőle, írja a lap, amely rendőrségi forrásokból úgy értesült, hogy a férfi készült a gyilkosságra, és már kedden is bement a késsel a hivatalba, de a nő aznap nem dolgozott.

A Pest megyei ügyészség pénteki közleményéből azonban úgy tűnik, a Ripost információi nem korrektek.

A férfi 2018. július 11-én reggel bement a családsegítői irodába, és az ügyintéző nőtől, a bűnügy sértettjétől megtudta a számára lesújtó híreket. A gyanúsított ettől dühös lett, elővette a magával vitt kését, és nyakon szúrta a sértettet, aki ahelyszínen elhunyt.

Uugyanis az "inárcsi férfinak a sorsa anyagi problémák miatt kritikus helyzetbe került. A férfinak és a családjának 2018 júliusában el kellett volna hagyniuk a házukat. A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Inárcson működő kirendeltségéndolgozó családsegítő, egy inárcsi asszony megpróbált szállást találni a gyanúsítottnak és családjának, azonban nem járt sikerrel."

A gyilkosság után a férfi átment a közelben levő polgármesteri hivatalba, ahol elmondta, mit tett.

"A férfit közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének gyanúja miatt

hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozás tárgyát képező bűncselekmény minősített emberölés, melynek büntetési tétele kimagasló, akár életfogytig tartó szabadságvesztés. Ezért a férfi szökésétől okkal lehet tartani. Annak a veszélye is fennáll, hogy a gyanúsított szabadon védekezve újabb bűncselekményt követne el. A Pest Megyei Főügyészség ezért indítványt tett a férfi letartóztatásának elrendelésére" - írja az ügyészség.