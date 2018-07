Megint bokáig ért a víz a Lövőház utca egyes részein

A Budapesten hétfő délután átvonuló viharban megint patakká változott a Lövőház utca egy része, amiről egyik olvasónk küldött videót. Ezúttal csak bokáig ért a víz, korábbi, a mostaninál hevesebb és tovább tartó esőzéseknél előfordult, hogy combig állt az utcában.

Mint folyamatosan frissülő cikkünkben írtuk, a vihar miatt több budapesti kerületben is kidőlt fákhoz, leszakadt villanyvezetékekhez és megrongált háztetőkhöz riasztották a tűzoltókat. Több elővárosi vonat vonalán is késések vannak. Pest megyében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is több településen dolgoznak a tűzoltók a viharkárok elhárításán.