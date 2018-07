Fideszes vagy? Akkor tessék, neked is itt van 50 milla, építs házat

A kormány 623 jelentkezőnek osztott ki EU-s milliárdokat egy vidékfejlesztési pályázaton, túlnyomó többségüknek falusi szálláshely építésére.

Aki ezt megnyeri, annak öt évig kell szálláshelyként üzemeltetnie az új ingatlant, utána eladhatja, vagy családi házzá alakíthatja.

A nyertesek közt sok a fideszes illetve független polgármester, de találtunk exállamtitkárt, miniszteri rokont, elítélt bűnözőt, útépítőcég-vezetőt is.

Területi elosztásban is vannak érdekességek: van falu, ahol 1800-an laknak, de most tíz darab, egyenként 60-80 milliós panzió épülhet. Másutt a polgármester két különböző rokona kapott kétszer ötvenmilliót.

A séma ismerős: másfél éve ugyanez történt.

Emlékeznek még Mondok József izsáki polgármesterre, aki EU-s pénzből építtetett két falusi "panziót" is, de mindkettőről kiderült, hogy csak ő és esetleg néha a vadász haverjai laknak benne?

Jó trükk volt, de aztán lebukott, vádat is emeltek ellene, mi pedig akkoriban írtunk egy hosszú cikket arról, hogy nem is kell konkrétan ellopni lehet az ilyen pénzeket, mert teljesen legálisan is ki lehet használni az EU jóhiszeműségét, nemtörődömségét, bénaságát, nevezzük, ahogy akarjuk. Arról van ugyanis szó, hogy az ilyen pályázati pénzből épülő ingatlanokat 5 évig kell csak szállásként üzemeltetni, utána bármit lehet vele csinálni. Például saját magunknak családi házzá átalakítani és beköltözni, vagy simán eladni.

És ez a pályázati eredményeken is látszott: mások mellett polgármesterek, Fideszhez bekötött helyi erős emberek, kormányhivatali dolgozók, jegyzők építettek házakat így. Pár száz fős községekben, közepes méretű települések kertvárosi részein nőttek ki a semmiből a 30 milliós, családi háznak látszó "falusi szálláshelyek", miközben akik tényleg üzleti alapon gondolkoztak, azok cikkünkben azt mondták, kizárt, hogy ez az egész turisztikai vállalkozásként nyereséges lehet, számításaik szerint csak állandó munkásszállóként lehet benne fantázia.

Ehhez képest mi történt most március végén, nem sokkal a választások előtt? Egy újabb pályázati körben a kormányzat 623 jelentkezőnek osztott EU-s pénzt, nagy részüknek a maximálisan megítélhető 49 millió forintot, 160 ezer eurót adva. (A VP6-6.4.1-16 programot kell választani a fentebb linkelt oldalon ahhoz, hogy böngészni tudjuk ezeket.)

Mindjárt mutatjuk, vannak-e köztük fideszes kötődésűek (spoiler: persze), de előtte azt azért tegyük hozzá, hogy nem arról van szó, hogy aki ezen a pályázaton nyert, az tolvaj, és/vagy csaló. Mind a 623 pályázat nyertesére rákerestünk a neten és a céginfóban, akikről találtunk valamit, azok helyi vállalkozók, állattenyésztők, növénytermesztők, vadászok, gazdák, méhészek, szálláshely-üzemeltetők, akik a meglévő portfóliójukat akarják szélesíteni. Néhány pályázatnál konkrétan az áll a megnevezésnél, hogy X.Y. "gazdaságának a több lábon állása érdekében". És hát ugye, mit ad isten, sokan a vállalkozói lét mellett fideszesek is.

Szóval, ha jól számoltunk, akkor találtunk a győztesek között legalább kéttucatnyi kormánypárti polgármestert, fideszes vezetésű települések alpolgármestereit, jegyzőit, aljegyzőit, illetve rokonaikat. Találtunk trafiktulajdonosokat, iskolaigazgatót és tucatnyi független polgármestert.

Aztán még

49 milliót kapott a Szatmáry Kristóf budapesti fideszes parlamenti képviselő, volt államtitkár, miniszteri biztos résztulajdonában álló Nimfeum Kft. egy badacsonytomaji panzió építésére.

40 milliót nyert Bekecs Mátyás, Fazekas Sándor (a döntésnél még) agrárminiszter rokona.

49 milliót nyert a kiskőrösi Gmoser István. A fidesz-közeli Gmoser-családról mi is megírtuk, hogy csak úgy szívják magukba az állami pénzeket.

46 milliót nyert Daher Rima, az exfideszes Daher Pierre felesége. Daher Rima egyébként az előző cikkünkben is szerepelt nyertesként, szóval minimum a második szálláshelyét nyithatja majd EU-s segítséggel.

48 milliót kapott a jogerősen elítélt volt kislétai polgármester, az exfideszes Madácsi Imre. Külön pikáns, hogy jogosulatlan gazdasági előny megszerzése miatt ítélte el őt anno a bíróság.

49 milliót kapott egy komádi beruházásra bizonyos Pántya József. A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő útfejlesztési igazgatóját is Pántya Józsefnek hívják, a Céginfó szerint komádi lakcímmel. Megkérdeztük a NIF-től, hogy ugyanarról az emberről van-e szó, de eddig nem reagáltak.

49 milliót nyert az algyői Délút útépítőcég egyik tulajdonos-vezetője. Ez a vállalat csinálja például Hódmezővásárhely keleti elkerülőjét. A vállalkozónak agrárcégekben is vannak érdekeltségei, vélhetően azokkal pályázott.

49 milliót nyert Kasziba Sándor, Jánoshalma fideszes vezetésű városának városgazdálkodási osztályvezetője.

29 milliót nyert Dr. Trefánné Lőrincz Zsuzsanna, Trefán Szabolcs nyírbátori járási hivatalvezető felesége.

Még egyszer: nem lehet állítani, hogy mindenki zsebre tenné, vagy rosszhiszeműen használná fel a pénzt. Nyert például pénzt interaktív pusztaszeri természetházra Máté Bence világhírű természetfotós is, de találtunk olyan házaspárt is, akik lelkesedésükben már honlapot is csináltak a leendő panziójuknak, és leírják, miért pályáztak.

Mindenesetre ettől még tény, hogy ismét sok százmillió forint folyt Fidesz-közeli pénztárcákba egy olyan pályázaton, amely nem arról híres, hogy racionálisan osztaná a pénzt, vagy elvárná a gazdasági eredményt.

Vegyük például Bócsát.

Az évi 370 millió forint költségvetésből gazdálkodó, 1800 fős településről most 11-en nyertek pályázatot, közülük kilencen falusi szálláshelyet csinálnak, egyvalaki interaktív bemutatótermet, egy nyertes cég pedig bócsai ugyan, de Soltvadkerten akar szállást építeni. Ez azt jelenti, hogy a községben rövid időn belül 9 darab, 50-80 milliós projekt létesül majd (a nyert összegre ugyanis még rájön az önrész, így a 49 milliós támogatásokból végül 80 milliós beruházások lesznek).

Közülük két nyertes is a fideszes polgármester rokona. A család így 100 milliós EU-s rásegítéssel vállalkozhat.

Felhívtuk az egyik nyertest, a 49 milliót nyerő Szőke-Tóth Mihálynét, aki történetesen a településvezető édesanyja. Azt mondta,

ez egy nagyon jó lehetőség a kisembereknek, mint például ő maga.

Örül a segítségnek, és annak is, hogy a községben többen is sikeres pályázatot nyújtottak be. Állítása szerint jól megy arrafelé a mezőgazdaság, ők is őstermelők, ráadásul saját termékeik is vannak. Az ő esetében az önrész 34 millió forint lesz, amelynek nagy részét hitelből, azt pedig a szálláshelyből szerzett profitból tervezi kifizetni.

Aztán felhívtuk a fiát, a polgármestert is. Szőke-Tóth Mihály 2010 óta vezeti a települést, és azt mondta nekünk, hogy az izsáki történetet jól ismeri, így nem kíván hasonló késbe belefutni. Ő egyébként borúlátóbb a dologgal kapcsolatban, abban sem biztos, hogy a helyi projektek megvalósulnak. Az utóbbi 2-3 évben megugrottak ugyanis az építőipar költségei, így a kivitelezési árak akár 50 százalékkal is megnőhetnek, ami szabotálja az egész folyamatot. Persze próbál segíteni az édesanyjának, hogy végül sikerüljön a kivitelezés, mondta.

De nem csak Bócsán indul meg a nagy építkezési hullám, például Nyírmeggyes sem panaszkodhat, a 2600 fős településen öt szálláshely létesül majd.

Felhívtunk több fideszes polgármestert is. Pétervására vezetője, Eged István azt mondta, egyértelmű volt, hogy elindulnak. Egyrészt mindenre megpróbálnak pályázni családilag, másrészt ő már a polgármestersége előtt is vállalkozó volt, felesége is fogadót üzemeltet. Az ötlet ráadásul nem is most jött, már korábban vett egy telket, hogy majd valamikor szálláshelyet építsen rá.

Ez egy tizenöt éves terv. Szép projekt lesz

- mondta. Ha lesz. Ő is említette, hogy az építőipari árak annyira felmentek, hogy a tavaly tavasszal beadott pályázat számai már nem érvényesek, át kell újra gondolni, hogy belevág-e a beruházásba. A megvalósításra egyébként két év van.

A 49 milliót nyerő Eged hangsúlyozta, hogy tiszta a lelkiismerete, tisztességesen pályáztak, és használják fel a pénzt.

Akik nem így tesznek, azok a tisztességeseket hozzák nehéz helyzetbe az ilyen ügyekkel,

mondta.

Demeterné Bártfay Emese, Monok fideszes polgármestere 36 millió forintot nyert, ő megkeresésünkre azt mondta, hogy a községben csak egy-két vendégház van, így hasznos lehet nekik egy ilyen beruházás. Földje van, őstermelő is, így megfelelt a pályázat feltételeinek. A szállás lehetőségét szerinte a vadászok fogják többségében kihasználni, ami egyébként elég jellemző az ilyen és ehhez hasonló kisebb vidéki szállásokra. Ráadásul Monok nincs a határ közvetlen közelében, így a külföldi munkások nem feltétlenül fognak megfordulni nála. A csaknem 35 milliós önrészét a családi gazdaságból és a fizetéséből fedezi majd.

Kasziba Sándor, a fideszes vezetésű Jánoshalma városfejlesztési osztályvezetője 49 millió forintot nyert el, ez a legnagyobb összeg, amit a programban kiosztottak. Ő is ugyanúgy szálláshelyet szeretne létesíteni, őstermelő és saját mezőgazdasági cége is van. A pályázattal elmondása szerint az interneten találkozott. Nála az önrész 27,5 millió forint, amelyet "a cége segítségével kíván a projekt megvalósulásának érdekében beáldozni". A 12 férőhelyes Kasziba Vendégház így összesen 77 millió forintot fog felemészteni.

De nem mindenki volt ilyen közlékeny, Filemon Mihályt például azért kerestük meg, mert ő a nyírmártonfalvai önkormányzat egyetlen fideszes képviselője, mindenki más független, a polgármester pedig MSZP-s. És hogy-hogy nem, a településen csak ő nyert pénzt. Filemon egy "viszlát"-tal köszönte meg az érdeklődésünket.

A pénzek felhasználását az Államkincstár ellenőrzi. Másfél évvel ezelőtti cikkünkben azt írtuk, hogy a 2010-2015 között vizsgált kereskedelmi szálláshelyek esetében az ellenőrzések nem tártak fel olyan szabálytalanságot, amely pénzügyi következménnyel járt volna, a 2016-ban lefolytatott utólagos ellenőrzések jegyzőkönyveinek feldolgozása pedig még nem zárult le.

Most megint megkérdeztük őket, hogy mik a legfrissebb adatok, illetve tervezik-e kiemelten ellenőrizni ezeket a beruházásokat. Csütörtök délelőtti levelünkre egyelőre nem érkezett válasz.

Borítókép: Monok látképe a katolikus templommal és a temetõvel. Fotó: MTI / Vajda János