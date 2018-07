Véglegesítették a fővárosi szuperkórházak tervét, kedden jelenik meg a pályázat

Július 31-én, kedden jelenik meg a három budapesti centrumkórház tervezésére kiírt pályázat – jelentette be az emberi erőforrások minisztere hétfői sajtótájékoztatóján.

Ez az az egészségügyi program, ami sokáig a levegőben lógott, nem lehetett tudni, hogy mennyire gondolja komolyan a kormány, egészen addig, amíg július elején Orbán magához nem vette. Most úgy tűnik, sínen van a projekt, nagyon-nagyon sok pénzt költünk majd rá a következő években, és az ígéret szerint alapjaiban változtatja meg és korszerűsíti a budapesti kórházi ellátási rendszert.

Kásler Miklós hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, a nyílt közbeszerzési kiírások az új elektronikus közbeszerzési rendszeren belül jelennek meg és bonyolódnak, két lépcsőben. A dokumentációhoz nemcsak tervkoncepciót, hanem már beárazott kiviteli terveket is várnak, Kásler szerint így lehet minimálisra csökkenteni a költségtúllépést.

Az MTI beszámolója szerint a miniszter úgy fogalmazott, hogy a kormány az egészségügy szisztematikus fejlesztésének újabb mérföldkövéhez ért, hiszen az elmúlt évek vidéki, 500 milliárd forintból megvalósuló fejlesztései után az elkövetkező években 700 milliárd forintot fordít a főváros és a központi régió egészségügyi fejlesztésére.

Az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében megvalósuló beruházások és fejlesztések révén a jövőben három centrumkórház jön létre a fővárosban, és további 25 kórház és 32 szakrendelő fejlesztéséről döntött korábban a kormány. A beruházás legnagyobb elemei a centrumkórházak lesznek, amelyből egy teljesen új építésű lesz.

Dél-Buda

Dél-Budán "új komplex, szuperkórházat" építenek, egy nem túl előnyös, tömegközlekedéssel nehezen elérhető helyszínen, az M1-M7-es autópálya közös szakasza mellett fekvő, Dobogó nevű területen lesz. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ez lesz elmúlt száz év legnagyobb egészségügyi beruházása, "a legmagasabb színvonalat fogja képviselni mind orvostechnológiában, mind az informatika területén", és zöldmezős beruházásként valósul meg. A tervek szerint a betegek egyágyas kórtermekben gyógyulnak majd, a papír alapú kórlapok helyett digitális eszközökön vezetik a betegadatokat, mentőállomás kap helyet, valamint két mentőhelikopter leszállására alkalmas les is kialakítanak majd.

Dél-Pest

Dél-Pesten centrummá alakul az Egyesített Szent István és Szent László Kórház és a közelében lévő Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. Itt is épül majd egy teljesen új kórházi tömb. Később aztán más osztályok mellett ide költözik a Fiumei úti Baleseti Központ is. Ezek az egységek a miniszter szerint jelenleg elég rossz körülmények között működnek, az intézményt megfelelő, 21. századi színvonalra kívánják fejleszteni. Ennél a kórháznál 190 ezer négyzetméter megépítéséről, átépítéséről van szó, és az intézmény a tervek szerint a sürgősségi betegellátás egyik vezető központja lesz. Jelezte, hogy a dél-pesti centrum a jövőben szorosan együttműködik több országos intézettel, így az Országos Traumatológiai és a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel. Ezen kívül a dél-pesti centrumkórházzal szorosan, de attól függetlenül gyógyít továbbra is a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet is. A tervpályázat célja és feladata, hogy a mostani, korszerűtlen pavilon rendszerű elhelyezkedést megszüntetve egy korszerű intézmény jöjjön létre a Szent István Kórház helyén.

Észak-Pest

Észak-Pesten pedig tovább bővítik a Honvédkórházat. Ezt is új épületszárnnyal bővítik, ahová a Podmaniczky úti volt MÁV-kórház osztályai költöznek. A centrumba itt is építenek helikopterleszállót és parkolóházat is. Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi ügyekért felelős államtitkára az észak-pesti centrumkórház megújításáról elmondta, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvédkórház) jelenlegi két telephelyéből egy lesz, a Podmaniczky úti telephelyet integrálják. Az EBP-n belül a kórház fejlesztésére 9,3 milliárd forint jut, amiből megszüntetik a Róbert Károly körúti telephelyen a pavilonos rendszert és kiürítik a Podmaniczky utcai telephelyet. A két telephely összevonásával egy 1500 ágyas kórház jön létre, és bővítik a Honvédkórház sürgősségi betegellátó centrumát. Az államtitkár szerint jelenleg a centrum kapacitása naponta 60-80 beteg ellátását teszi lehetővé, az átalakítás után ez a szám 250-re emelkedik.

A budapesti és Pest megyei egészségügyi fejlesztéseket összefogó EBP-re a kormány 2017-ben 40 milliárd forintot fordított, ebből 21,7 milliárdot orvostechnikai eszközök beszerzésére, 18,3 milliárdot pedig az építészeti tervezés megkezdésére. A jövő évi költségvetésben további 41,9 milliárd forint tervez a kormány az EBP fejlesztéseire fordítani. A centrumkórházak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás két részből fog állni. Az első etapban a nyertes pályázóktól az állam megvásárolja a pályázatokat, majd ezekből a következő körben kerülhet sor a tárgyalásos közbeszerzési eljárásra.

A kórházfejlesztés elég zűrösen indult, onnantól kezdve, hogy a könnyen megközelíthető Kelenföld központja helyett egy elzártabb mocsaras telket szemelt ki hozzá a kormány, odáig, hogy egységes budapesti kórházátalakítási terv helyett sokáig azok a kórházak kaptak alkalmanként milliárdokat, akik épp jól feküdtek a kormánynál. A szuperkórházak ötletéről, az átszervezési kihívásokról, korrupciógyanús telekvásárlásról és a különböző fideszes lobbikról ebben a cikkben írtunk részletesen.