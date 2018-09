Utolsó szó nélkül ítélték életfogytiglanra a Teréz körúti robbantót

Cikkünk folyamatosan frissül.

A bíró 110 millió forint megtérítésére is kötelezte a vádlottat. Kalina József bíró ezután kezdett az ítélet indoklásába.

P. László Gergelyre a büntetést minősített emberölési kísérletért, robbanószerrel való visszaélésért és terrorcselekmény előkészítéséért szabta ki.

A vád szerint P. László Gergely 2016. szeptember 24-én késő este Budapesten, a Teréz körúton egy általa készített pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két rendőrt.

A rendőrnő és járőrtársa maradandó halláskárosodást szenvedett.

A következmények azonban sokkal súlyosabbak is lehettek volna: a robbanószer mellett többkilónyi, 5-10 centiméteres szögek voltak. Az elkövető nem sokkal később e-mailt küldött a Belügyminisztériumnak, amelyben leírta, hogyan készítette a bombát. Egy másik el nem küldött, de a számítógépén megtalált e-mailben pedig – újabb halálos kimenetelű robbantásokkal fenyegetve – egymillió eurót követelt volna.

Gyakorolta a robbantást

Többször robbantott is az erdőben Zala megyei otthona közelében. Arról elfogása után a távolabb lakó szomszédok is beszéltek, hogy hallottak korábban robbanásokat, de nem tudták, honnan jött, a hatóságokhoz nem érkezett róla bejelentés.

A fiatalember először beismerő vallomást tett, később, a tárgyalás első napján ezt visszavonta. A tárgyalásokon minden alkalommal megtagadta az érdemi vallomástételt, így a bíró, Kalina József csak a nyomozáskor tett vallomásokra hagyatkozhatott. P. László Gergely több alkalommal el sem ment a tárgyalásra, védőjével sem akart érdemben beszélni, ahogy egy idő után saját édesapjával sem, aki titkosszolgálati akciót sejt a robbantás mögött, amelybe fiát bele akarják keverni.

Szerintük nem volt megalapozott a fiú elmeállapoti vizsgálata sem, és úgy vélik, beismerő vallomása, majd későbbi passzivitása azzal magyarázható, hogy begyógyszerezték.

P. László Gergelyt az elmeorvosi szakértő beszámíthatónak mondta. (Igaz, a hírek szerint a fiatalembert később őrjöngő rohamok, a cella megrongálása miatt egy időre orvosi megfigyelés alá helyezték letartóztatása első szakaszában.) Idén augusztusban ismét elmeorvosi megfigyelés alá került.

Anya nélkül, Uruguayban

A kétségtelenül nehéz gyerekkorú fiatalember – szülei elváltak, édesapja több évre Uruguayba szöktette őket az édesanya elől, akivel így kapcsolata végleg megszűnt – a nyomozóknak tett és a bíró által felolvasott vallomásában – amelyet a vádlott visszavont – belső hangokra, megfigyelőkre panaszkodott, amelyek rákényszerítették tettére, amelytől – a váltságdíjjal együtt – saját szabadságát remélte.

Szakértők szerint kóros elmeállapotban ugyan nem volt P. László Gergely a bűncselekmény elkövetésekor, de kiderült, hogy édesapjával kapcsolata súlyosan terhelt.

Édesapám és a rendőrség is figyelemmel kísérte a mozgásomat. Uruguayban is, így volt, de főleg hazaköltözésünk után"

– mondta vallomásában P. László. „Még Uruguayban volt, hogy édesapámmal elindultunk kerékpározni, de végül nem oda mentünk, ahová terveztük, hanem egy telefonfülkéhez, és azt kezdtük figyelni. Nekünk otthon nem volt telefonunk" – mesélte az írásos vallomás szerint P. László, aki szerint később is apja küldte rá azokat, akik megfigyelték őt, és ebbe bevonta a rendőrséget is. „Ez a gondolat egyre erősödött bennem." P. szerint barátnője is részese volt a megfigyelésének, de édesapja saját élettársát is megfigyeltette.

Azt is kétségbe vonta a vádlott, hogy szülei valóban a szülei volnának.

A vádlottat több, a robbantás helyszínén járt szemtanú is felismerte. Az édesapa szerint azonban a kamerákon látható fiatalember alacsonyabb, mint fia, így azt is kétségesnek mondja, hogy egyáltalán ő van a felvételeken.

Védője szerint az ügyészség a kabáthoz varrja a gombot, a vádlott érintettsége vitatható, így felmentését kérte a legutóbbi tárgyaláson, amelyen P. László Gergely már szintén nem kívánt megjelenni.

Alaposan felkészült a merénylő

A bíró indoklásában elmondta: bebizonyosodott, hogy a merényletet P. László követte el, a robbanószereket otthonában is megtalálták. A 2016 októberében őrizetbe vett fiatalember 2017 februárjában döntött úgy, hogy részletesen beszél a történtekről a nyomozóknak. Járt a helyszínen, ő tette le az általa készített robbanószert a hátizsákba rejtve.

Fedezékből, rádiófrekvenciás távirányítóval hozta működésbe a robbanószerkezetet, amikor a két rendőr elhaladt a szögekkel teli bomba mellett.

Sérülésük nem csak maradandó volt, de szakszerű ellátásuk esetén halált is okozhattak volna. A szögek mindenképp alkalmasak voltak halálos sérülések okozására is – mondta a bíró.

P. László Gergely ekkor beszélt a robbanószerek iránti érdeklődéséről és az egyre inkább erősödő megfigyeléséről, amelyet már Uruguayban megérzett. Elmondta a robbanószerkezet és a beindításához használt távirányító beszerzésének körülményeit is. Részletesen beszámolt a menekülési útvonal eltervezéséről és arról, hogyan haladt rajta végig a merénylet után.