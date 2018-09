Külügy: Ukrajnában állami háttérrel zajlanak a magyarság elleni támadások

Nem lehet megfélemlíteni a magyar külügyminisztert az Ukrajnával folytatott kettős állampolgársági vitában - jelentette ki a tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára vasárnap Budapesten egy sajtótájékoztatón.

Menczer Tamás úgy fogalmazott, Ukrajnában kormányzati, állami háttérrel zajlanak a magyarság elleni támadások, amire bizonyíték, hogy Szijjártó Péter azt követően került fel egy Ukrajna ellenségeit felsoroló ukrán szélsőséges honlap listájára, hogy kritizálta Petro Porosenko ukrán elnököt - írta az MTI.

Menczer szerint nem igazak a szóban forgó honlap azon állításai, amely szerint Szijjártó Péter fegyveres beavatkozással fenyegette meg Ukrajnát. Soha nem történt ilyen, ugyanakkor a miniszter minden korábbi állítását fenntartja, például azt is, hogy a jelenlegi ukrán elnök és kormányzó erők alacsony népszerűségük miatt próbálnak úgy szavazatokat szerezni, hogy szélsőséges indulatokat korbácsolnak. Erre használják fel a magyar közösséget is, amit a magyar kormány elfogadhatatlannak tart, például azért is, mert Ukrajna NATO- és EU-tagságra készül - tette hozzá.

New Yorkban találkozott a két miniszter

Menczer Tamás elmondta a kárpátaljai magyarság elleni támadás egy új szintre lépett, amikor a beregszászi főkonzulátuson ukrán titkosszolgálati akciót hajtottak végre és "ezzel minden írott és íratlan diplomáciai szabályt megszegtek". Beregszászon egy rejtett kamerás határőr filmezte le az állampolgári eskütételt, amely után az ukrán külügyminiszter közölte, hogy nem zárja ki a beregszászi konzul kiutasítását, amennyiben a magyar fél nem hívja vissza. Szijjártó ukrán kollégája arra is utalt, hogy a kárpátaljai magyarok az orosz hibrid háború eszközei lehetnek.

Ezzel az üggyel kapcsolatban Menczer azt mondta, hogy Szijjártó szerdán az ENSZ-közgyűlés ideje alatt New Yorkban találkozott Pavlo Klimkinnek, ahol az ukrán miniszter elismerte, hogy Ukrajnában nincs olyan törvény, amely tiltaná egy másik ország útlevelének birtoklását. Emellett Ukrajnában semmilyen törvény nem tiltja egy másik ország útlevelének átadását, és Ukrajnában nem minősül az sem büntetendő cselekedetnek, ha valaki nem számol be egy másik ország útlevelének birtoklásáról. Az államtitkár megerősítette, Magyarország mindezek miatt nem hív vissza sem főkonzult, sem konzult Beregszászról, "akárhogy is javasolják ezt az Ukránok".

Menczer arról is beszélt, hogy a beregszászi főkonzulátuson történtek összhangban vannak a magyar és a nemzetközi joggal, valamint semmilyen ukrán szabályozásnak nem mond ellent. Menczer Tamás emellett felidézte, hogy Kárpátalja ukrán kormányzója a napokban azt mondta, hogy az ukrán parlamenti képviselők legalább fele rendelkezik második állampolgársággal, ennek fényében pedig elfogadhatatlan a magyarság támadása. A Kárpátaljai ügyészség mégis hazaárulás miatt indított eljárást a beregszászi állampolgársági eskük miatt.

Blokkoljuk a NATO-Ukrajna csúcsot

Menczer Tamás elmondta, Ukrajnában a magyar nemzeti közösség jogainak elvétele és tendenciózus megfélemlítése zajlik. Emlékeztetett, az ukrán oktatási törvény az anyanyelven tanulás jogát veszi el a helyi magyarságtól, a nyelvtörvény változtatásának lehetőségével pedig joggal lehet tartani attól, hogy a kultúra, a média és a közigazgatás területein is a magyar nyelv visszaszorítására készülnek.

Tavasszal írtunk arról, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter többször is arról beszélt, hogy Magyarország Ukrajna európai, euroatlanti integrációs törekvéseit csak akkor támogathatja újra, ha Kijev a kárpátaljai magyarokat sértő nyelvtörvényeket visszavonja, illetve hatályon kívül helyezi, viszont amíg ez nem történik meg, Budapest megvétózza az EU és a NATO védelmi miniszteri szintű értekezleteit és a NATO-Ukrajna csúcstalálkozót is.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség irodáját kétszer is megtámadták, másodszorra sikeresen fel is robbantották, eközben időről időre "kihallgatásra invitálják" azokat a kárpátaljai kis- és középvállalkozókat, akik részt vesznek a magyar kormány finanszírozásával zajló kárpátaljai fejlesztési programban - fejtette ki az államtitkár, hozzátéve, a magyar diplomatákat folyamatosan vegzálják.

Menczer Tamás kérdésre válaszolva elmondta, tájékoztatták a külügyminiszter biztonsági védelmét irányító parancsnokot Szijjártó Péter ukrán szélsőséges honlapon történt listázásáról, aki ennek tudatában megtette a szükséges lépéseket.