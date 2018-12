Botrány a Parlamentben: az ellenzék a pulpituson, Kövér csellel nyitotta meg az ülést

Cikkünk folyamatosan frissül!

MSZP-s, DK-s és párbeszédes képviselők szerdán elfoglalták az elnöki pulpitushoz vezető lépcsőt, hogy így akadályozzák meg az ülés megnyitását és a túlóratörvény elfogadását.

Az ellenzékiek attól tartottak, hogy a házőrség beavatkozik. Mindkét oldalon képviselőnők álltak elöl: egyik oldalon Kunhalmi Ágnes, Bangóné Borbély Ildikó, Gurmai Zita, a másik oldalon Vadai Ágnes, Szél Bernadett és Bősz Anett.

A Jobbik és az LMP nem csatlakozott az akcióhoz, a jobbikosok egy rabszolgatörvényező molinót feszítettek ki. Az LMP-sek pedig papírokat szórtak a karzatról.

A Fidesz-KDNP-sek közben a helyükön várakoztak, Szabó Tímeáék odaléptek interjút készíteni Orbán Viktorral.

A házőrség nem avatkozott közbe, Kövér László házelnök egy kisebb csellel nyitotta meg az ülést: a saját helyéről egy mikrofonnal a kezében.

Ezután a KDNP-s Latorcai János vette át az ülés vezetését, szintén a saját helyéről, és megkezdődtek a szavazások.

Hogy az ellenzékiek ne zavarják meg a levezető elnököt, a fideszesek, például Orbán Viktor, Gulyás Gergely és Rogán Antal sorfalat állt.

A kormánytöbbség káosz és szirénaszó közben számos törvényt elfogadott. Közben több ellenzéki is sérelmezte, hogy bedugott kártya nélkül is működnek a szavazógépek, ami szerintük szabályellenes.

A teremben megjelentek testőrök is, több ellenzéki szerint Orbán testőrei.

Mindenképp meg akarja akadályozni az ellenzék a túlóratörvény megszavazását. Erről, illetve több fontos javaslatról a napirend szerint délelőtt 10:15-től dönt a parlament.

Több ellenzéki képviselő azonban az ülés kezdete előtt felsorakozott a levezető elnök pulpitusánál, és elállják a lépcsőt. MSZP-s, DK-s és párbeszédes képviselők így akarják megakadályozni az ülés elkezdését.

Eltorlaszolták a lépcsőket, várják a házőrséget

Ott áll például az MSZP-ből Bangóné Borbély Ildikó, Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan és Gurmai Zita; a Párbeszédből Szabó Tímea, Tordai Bence és Mellár Tamás; de az akcióhoz Szél Bernadett, Szabó Szabolcs és Bősz Anett független képviselők is csatlakoztak

A pulpitus másik oldalán pedig DK-s képviselők állnak, Gréczy Zsolt, Vadai Ágnes, Székely Sándor és Hajdu László képezi a torlaszt. Később a szocialista Hiszékeny Dezső ötletére átment még pár képviselőnő erre az oldalra, mert az ellenzékiek attól tartanak, hogy megjelenik a házőrség, és akár "ráncigálhatják" is a képviselőket.

A Jobbik képviselői a helyükön állnak, LMP-seket nem látni a lépcsőnél. A jobbikosok a helyükön egy molinót feszítettek ki, amelyre azt írták ki, hogy 2018 a rabszolgák éve, és áthúzták azt, hogy a családok éve lenne. Ráírták azt is: "köszönjük, Fidesz!". Az LMP-sek pedig a karzaton jelentek meg, és onnan szórtak paíprokat a képviselők nyakába.

Galéria: Botrány a Parlamentben

Kunhalmi egy "behasaltok a multiknak" feliratú papírral céloz arra, hogy a túlóratörvény a párt szerint a nagytőkének és a munkáltatóknak kedvez. "Nem fognak áttörni, ezt a törvényt nem fogják megszavazni" - mondta Kunhalmi Ágnes, az MSZP, a DK és a párbeszédes Tordai Bence ugyanis élőben közvetíti az ülést.

Minden harcállást elfoglaltunk

- mondta Tordai Bence

Az egri várat védjétek!

- replikázott Szabó Tímea.

Szabó Tímeáék odaléptek Orbánhoz

A fideszes és KDNP-s képviselők közben a helyükön ülve beszélgetnek, és várják, mi történik majd. A padsorok tele vannak, hiszen kétharmados többségre lesz szükség például a közigazgatási bíróságok felállításáról szóló döntéshez. Amikor Orbán Viktor megjelent az ülésteremben, az ellenzéki képviselők egy része elkezdett sípolni.

Később érdekes közjáték játszódott le, amikor Szabó Tímea és Tordai Bence a lépcsőről lejött, és odalépett a bársonyszékében ülő Orbán Viktorhoz. Szabó megkérdezte a miniszterelnököt, mi történik, mire Orbán arra intette:

arra figyeljenek, hogy a jogszabályokat olvassák el!

Orbán Viktorhoz lépett Szabó Tímea és Tordai Bence Galéria: Botrány a Parlamentben

Majd arra a kérdésre, hogy Orbánnak mi a véleménye az ellenzék által "rabszolgatörvénynek nevezett javaslatról", azt mondta: "elvégzem a képviselői munkámat". A további kérdésekre azt mondta:

szívesen adok interjút önnek, de most törvényt kell alkotnunk.

Ezután Kocsis Máté fideszes frakcióvezető sietett Orbán Viktorhoz, és megkérte a párbeszédeseket, hogy ne zavarják a kormányfőt, még el sem kezdődött az ülés.

Várható volt, hogy az ellenzék megpróbálja megakadályozni a szavazást, hétfőn ugyanis már obstrukcióval próbálta késleltetni a szavazást. Majd sípolással és kiabálással tiltakoztak a Fidesz eljárása ellen.

Kövér László cselhez folyamodott, és megnyitotta az ülést

Fél óra csúszással úgy kezdődött el az ülés, hogy Kövér László házelnök nem a pulpitusról, hanem a saját helyéről egy mikrofonnal a kezében nyitotta meg az ülést. Elmondta, hogy ki fogják vizsgálni, milyen tényállás valósult meg azzal, hogy az ellenzék megakadályozta, hogy a levezető elnök feljutását a pulpitusra. Ez a döntés az ellenzékiek "személyes életére is hatással lesz".

Galéria: Botrány a Parlamentben

Majd átadta az ülés vezetését a KDNP-s Latorcai Jánosnak, aki szintén a saját helyéről vezeti az ülést. El is kezdődtek a szavazások, miközben az ellenzékiek szüntelenül sípolnak.

Orbánék sorfalat állnak

Az ellenzékiek egy része ekkor lejött a lépcsőről, majd közelebb mentek a levezető elnökhöz. Latorcai elé állt Gulyás Gergely és Rogán Antal miniszter, majd később Orbán Viktor is csatlakozott a sorfalhoz, hogy a testükkel védjék, nehogy valaki közelebb férjen a levezető elnökhöz.

Tordai megkérdezte Kövért, hogy szerinte nem csalás-e, hogy úgy szavaznak, hogy a képviselők kártyái nincsenek behelyezve a szavazógépbe, Kövér azt mondta, nem az, Tordai téved, majd adott neki egy mikuláscsokit.

Tordai többször megmutatta élő közvetítésében, hogy képviselői kártya hiányában is le lehet adni szavazatot. Erről kérdezi a fideszeseket, akik általában azt mondják, Tordainak nincs igaza. Gulyás Gergely azt mondta Tordainak, úgy tudja, az országgyűlésben képviselők dolgoznak, amire azt mondta Tordai, az előbb Orbán testőrei is bent voltak, akár ők is szavazhattak.

A szavazásokban az ellenzék nem vesz részt, a törvényeket a Fidesz és a KDNP szavazataival fogadja el a parlament, miközben az ellenzékiek jobbára a terem közepén és a házelnöki pulpitusnál állnak és sípolnak végig.

Galéria: Botrány a Parlamentben

Tordai Bence az élő közvetítésében többször is a Kossuth térre hívta az embereket. De dél körül nem nagyon vannak, a Kossuth téren 3-4 fős csoportokban álldogál néhány ember, és újságíró, és 15-20 készenlétis rendőr. Egy kamerát felállítottak a tér sarkára, és a környező utcákba érkeztek rendőrautók is. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete közben sajtótájékoztatót tartott a téren, azt kérték a munkavállalóktól, csütörtökre vegyenek ki szabadságot, hogy a munkáltatók érezzék, milyen lesz, ha nem lesz munkavégzés. A verseny- és közszféra együttműködésével akarnak sztrájkolni, ha kell, levélben fogják keresni a pártokat.

Szirénaszó és uniós zászló

A Fidesz-KDNP-s többség hatalmas hangzavar közben fogadta el a törvényeket. Az ellenzéki sípolás mellé ugyanis egy idő után szirénaszó is hozzájött. Szirénaszó közben fogadtak el például olyan fontos törvényt, mint a közigazgatási bíróságok felállításáról szólót.

Az ellenzékiek magyar és uniós zászlót is behoztak az ülésterembe. Az uniós zászlót több helyre is kifeszítették.

