Kizárják az MSZP-ből a Hódmezővásárhelyen Márki-Zay ellen induló jelöltet

Ahogy azt megírtuk, újabb jelölt tűnt fel a színen, hogy induljon a hódmezővásárhelyi polgármesterségért. A fideszes Hegedűs Zoltán ellen eddig úgy nézett ki, hogy csak Márki-Zay Péter fog indulni, de most egy egykori MSZP-s képviselő is bejelentette, hogy indulni fog. Most függetlenként indul Hernádi Gyula, aki korábban szocialista színekben indult a polgármesterségért kétszer is.

Hernádi azt állítja, régi ismerősei hívták fel, hogy hogy néz már ki, hogy nincs baloldali jelölt, ezért vállalta. Az országos politikát nem szeretné belekeverni a polgármester választásba, így most független baloldali jelöltként aposztrofálja magát. De ha régi harcostársai mögé állnának, akkor személyi támogatásukat szívesen elfogadná, mondta.

Hát a régi harcostársai, a hódmezővásárhelyi szocialisták megdöbbenve értesültek, hogy Hernádi elindul. Főleg, hogy korábban az MSZP - ahogy nagyjából az összes ellenzéki párt - már közölte, hogy Márki-Zayt támogatják a választáson. Így azt írták, hogy Márki-Zayon kívül bárkinek az indulása vagy indítása csak a Fidesznek kedvez, hiszen a legesélyesebb kihívó Márki-Zay.

A Hvg.hu idézi az MSZP döntését:

Ezért az MSZP Hódmezővásárhelyi Szervezete az MSZP alapszabálya értelmében elindítja Hernádi Gyula kizárását a pártból, mivel ő egy érvényes párt-döntéssel szembe menve akadályozza a hódmezővásárhelyi rendszerváltást, a Fidesz legyőzését.

Hódmezővásárhelyen azért kell időközi polgármester-választást tartani február 25-én, mert Almási István, a település eddigi vezetője tavaly elhunyt. Eddig két jelöltről lehetett tudni. A fideszes alpolgármesterrel, Hegedűs Zoltánnal szemben Márki-Zay Péter jelentette be indulását, aki mögé beállt a teljes ellenzék az MSZP-től a Momentumon, a DK-n, az LMP-n át a Jobbikig.

A hétvégén nagy felháborodás lett abból, hogy egy hódmezővásárhelyi pap a misén nyilvánosan kiállt az Orbán-kormány mellett, és arra biztatta a híveket, a fideszes jelöltre szavazzanak a polgármester-választáson.