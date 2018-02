Áprilisban még nagyobbat tolhatnak a Fidesz biciklijén

A Fideszben is elismerik, határon túli szavazatok nélkül nem lett volna meg a kétharmad 2014-ben. Idén áprilisban kétszer annyi határon túli szavazhat majd, mint négy éve. Ez azt is jelenti, hogy ezúttal nem egy, hanem két mandátumot is hozhatnak Orbánéknak a külhoni voksok. Pedig az egyszerűsített honosítási eljárással, és a választási névjegyzékbe való tömeges bekerüléssel kapcsolatban is komoly aggályok merültek fel.