Mindenki elégtételt és elszámoltatást akar

A választási kampány jegyében telt az idei március 15, ami a nem túl jó idő ellenére sok embert mozgatott meg az utcákon. A legtöbben a hódmezővásárhelyi választási kudarc után összehívott Békemeneten voltak. Orbán Viktor homályos fenyegetést fogalmazott meg arról, hogy a választások után majd elégtételt vesznek valamiért, valakin. Az ellenzéki pártok továbbra is az összefogást erőltették, a Demokratikus Koalíció meglepetésként konkrét felajánlásokat is tett, Vona Gábor pedig minden jobb- és baloldali embert hívott, hogy felépítsék a szabadság várát.

A hódmezővásárhelyi választási vereség után összehívott Békemeneten nagyon sokan voltak, rengeteg ember és busz érkezett vidékről. A tömeg élén a Civil Összefogás Fórum (CÖF) ismert arcai, Bayer Zsolt, Stefka István, Széles Gábor, Fricz Tamás vonultak.

A Magyar Nemzet újságírója Tiborcz István ügyeiről kérdezte a Békemenet élén haladókat, de a CÖF biztonsági őrei körbevették, a lába közé nyúltak, megütötték a bordáján és a hátizsákjánál fogva húzták el.

A Pestre átérő békemenetet rákosista mozgalmi nótákkal hackelték meg a Demokratikus Koalíció és a Szolidaritás Mozgalom Alkotmány utcánál felállított kis színpadáról.

Nagy sikere volt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által meghirdetett alternatív békemenetnek, amelynek - Tiborcz Istvánra utalva - a "Vejed vagyunk, Viktor" volt a mottója. A transzparenseken olyan feliratok voltak olvasható, mint "No go Bécs, let's go Hódmezővásárhely!", "Kósa Lajos kezelje az én számlámat is!" vagy "Korlátlan vejhatalmat!".

16 Galéria: Magyország legyen a Két Békemenet országa! Fotó: Bődey János / Index

A Békemenet a Kossuth térre vonult, ahol Orbán Viktor azt mondta: a választás tétje nem a kormányzás folytatása, hanem az ország további létezése, mert "azt akarják", hogy azt néhány évtized alatt önként adjuk át másoknak, más földrészről érkező idegeneknek. A kormányfő nemzeti érzelmű milliókra és "nemzetek feletti és antidemokratikus erőkre" osztotta az országot, majd a "Soros-jelöltekre" utalva homályosan azzal fenyegetőzött, hogy "erkölcsi, jogi, politikai elégtételt fogunk venni a választások után".

23 Galéria: Békemenet a Bem tértől a Parlamentig Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index

Vona Gábor, a Jobbik elnöke középre húzó, mindenkit megszólítani igyekvő beszédet mondott a Batthyány-örökmécsesnél. Orbán elégtétellel fenyegető szavaira azt mondta: utoljára Grósz Károly fenyegette meg a magyarokat, és ahogy ő, úgy Orbán Viktor is bukni fog. Helyzetértékelése szerint Magyarország már nem is a kommunizmusba, hanem a feudalizmusba tér vissza. Vona azt mondta: nem akar magyar emberek ellen harcolni, a félelemmel, haraggal, elnyomással, korrupcióval kell felvenni a harcot.

14 Galéria: A Jobbik ünnepi megemlékezése Fotó: Ajpek Orsi / Index

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke két fontos bejelentést tett az ellenzéki összefogás érdekében. Jelöltjük visszalép Szél Bernadett körzetében, hogy ezzel is segítsék az LMP társelnökének és miniszterelnök-jelöltjének a sikerét a választáson. Gyurcsány emellett késznek mutatkozott megtenni azt, amit eddig még soha: tárgyalásra hívta a Jobbikot is. A párttal nem választási együttműködésről akar egyeztetni, hanem arról, hogyan bontsák le közösen az Orbán-rendszert a sikeres választások után.

23 Galéria: Az MSZP és a Demokratikus Koalíció gyűlése a Fővám téren Fotó: Nagy Szabolcs / Index

Sok ezer ember előtt mondott beszédet a Szabadság híd lábánál Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Karácsony korábbi álláspontját felülvizsgálva azt mondta: leül a Jobbikkal, mert "össze kell fogni akár az ördöggel is", de ez nem jelenti azt, hogy ördöggé kell válni. Orbán 20 év alatt lett liberálisból illibierális, Vona Gábor 3 év alatt járta be ezt az utat, csak éppen fordítva, vagyis Karácsony a Jobbik győzelmét semmiképp nem akarja elősegíteni.

Nagyon gyorsan megjött a válasz a Jobbiktól Gyurcsány meghívására: a párt nem akar tárgyalni a DK elnökével. Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja is azt írta a Facebookon: nehéz úgy tárgyalásra hívni valakit, ha Karácsony Gergely a március 15-i beszédében közben azt mondja, ha Vona Gábor nyer, akkor Orbán Viktor nyer.

8 Galéria: Az LMP a Benzúr hotelben ünnepelt Fotó: Ajpek Orsi / Index

Szél Bernadett, az LMP kormányfőjelöltje a Benczúr hotelben arra világított rá, hogy a kormány fenyegetése egyre több embert ér el, "ne legyenek illúzióink, mindenki sorra fog kerülni". Az ellenzéki összefogásról azt mondta: ugyan a többi ellenzéki párttal nincs értékközösség, de ma már mindenkinek látnia kell, hogy igenis fennáll a sorsközösség.

Debrecenben végül nem Kósa Lajos mondott beszédet az ünnepi megemlékezésen, bár a szervezők még előző nap is azt mondták, a program nem változott, ő lesz a szónok. Az igencsak furcsa, 1300 milliárd forintos ügybe keveredő Kósa Lajos végül inkább a Békemenetre ment el.

A március 15-i rendezvények sok embert mozgattak meg. Több ezren voltak a Független Diákparlament által szervezett tüntetésen is az Operaháznál, amelyhez sokan csatlakoztak a demokratikus ellenzék Fővám téri összejöveteléről.

29 Galéria: 2018. március 15.: Diáktüntetés az Operaháztól a Múzeumkertig Fotó: Bődey János / Index

A januárban és februárban is tekintélyes tömegtüntetést összehozó diákok most is a modern, XXI. századi oktatásért demonstráltak az Operaháznál. A kormány munkáját csupa egyesre osztályozták és bejelentették: a pótvizsga április 8-án lesz. Végül átmentek a Nemzeti Múzeumhoz, ahol néhányan átmásztak a kerítésen, és a múzeum lépcsőjén EU-s zászlót lengettek. Ezután kis kergetőzés zajlott a rendőrökkel a belvárosban. Végül nagyobb rendbontás nem volt.