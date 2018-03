Lefoglalta a rendőrség a Fidesz és Lévai Katalin ajánlásait

Elindult a rendőrségi nyomozás Zuglóban Lévai Katalin és a Fidesz ajánlásainak egyezősége miatt. Ez derült ki a helyi választási bizottság szerda esti ülésén.

A zuglói honlapon nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint Makranczi László jegyző, a helyi választási iroda vezetője szerdán azt közölte a választási bizottsággal, hogy

a mai napon a BRFK lefoglalta a két érintett párt ajánlóíveit.

Az ülésen nem véletlenül volt szó a Fidesz és Lévai Katalin pártja, a Lendülettel Magyarországért ajánlásairól. Mint beszámoltunk arról, nem lehetett jelölt Lévai Katalin Zuglóban, miután Lévai ajánlóíveit összevetették a Fidesz jelöltjének íveivel, és 27 esetben teljes volt az egyezőség. Az ajánlások sorrendje is megegyezett. Ráadásul volt sok duplikáció is, vagyis ugyanaz a választópolgár kétszer is szerepelt az íveken.

A nyomozás Szávay István jobbikos képviselő feljelentése alapján indulhatott (Szávay a Jobbik helyi jelöltje). Szávay legutóbb ugyanis így nyilatkozott: "kimondható tehát, hogy a zuglói Fidesz és annak képviselőjelöltje visszaélt a választók bizalmával, az őket támogató polgárok adatait átadták Lévai Katalinnak, az aláírásokat pedig odahamisították, hogy így segítsék - az ellenzéki szavazatok megoszlásában reménykedve - az egykori MSZP-s miniszter indulását a választásokon." Ezután tett feljelentést.

A mostani ülésen Schwarz-Kiefer Patrik, a helyi választási bizottság jobbikos delegáltja jelezte, hogy alaposan átnézte Lévai és a Fidesz íveit:

15 további ajánlóívet találtam, ahol 1-8 sorszámig teljes egészében megegyezik a sorrend.

"Volt ezek között olyan is, ahol az elcsúszások miatt oldalanként nem mind a 8, hanem pl csak 3 aláírás egyezik" - mondta.

A helyi választási iroda nem az összes ajánlást vetette össze korábban, ugyanis abbahagyta az ellenőrzést, amikor Lévai ajánlásainak száma 500 alá csökkent (innentől nem lehetett jelölt). A jobbikos delegált az elmondása szerint a "nem ellenőrzött íveket" nézte át. "Valószínűleg egy ember írta" - jegyezte meg. Ez arra utal, hogy egy ember másolhatta.