A Likud-kormány tehetett szívességet az Orbán-kormánynak azzal, hogy a jobboldali izraeli kormányhoz közeli Jerusalem Post kiszivárogtatott egy olyan hangfelvételt, amelyet a Fidesz felhasználhat a Soros Györgyre fókuszáló és a civil szervezeteket üldöző kampányában – derült ki a magyar nyelvű Izraelinfo.com írásából.

A Soros-hálózat létét hivatott igazolni az a Jerusalem Posthoz került felvétel, amelyen Dénes Balázs beszél arról, hogy a Magyarországon befektető német cégeknek lenne lehetőségük nyomást gyakorolni a kormányra a civiltörvény visszásságaival szemben.

A Civil Liberties Union for Europe (Európai Szövetség a Szabadságjogokért) vezetője által elmondottak nem különösebben váratlanok – Dénes maga is elmondta, hogy az ilyen találkozók mindennapi munkájának része, még ha ezt a magyar kormány bűnnek is próbálja beállítani – sokkal inkább váratlan, hogy a történetet egy izraeli lap dobta fel.

Három évtized után tavaly nyáron járt Magyarországon először izraeli kormányfő. A Likudot vezető Benjamin Netanjahu előtte már tett egy szívességet, amikor visszavonatta Izrael budapesti nagykövetének kifogásait a Soros Györgyöt kipécéző kormányzati plakátkampánnyal kapcsolatban. Netanjahu korábban maga is elővette Sorost, aki veszélybe sodorja Izraelt. Ezt arra alapozza, hogy olyan izraeli szervezeteket támogat a Nyílt Társadalom Alapítvány, amelyek kritizálják Netanjahu ciszjordániai telepespolitikáját.

Sorosozásban tehát közösen érdekelt a Fidesz és szintén jobboldali Likud. A Jerusalem Post sem áll távol a kormánypárttól, az angol és francia nyelven – héberül nem – publikáló napilap főszerkesztője két éve Jakov Kaatz lett, aki előtte időben tanácsadója volt a Likud-kormány oktatási és diaszpóraügyi miniszterének, Naftali Bennettnek, aki jelenleg is posztján van.

„Természetesen az izraeli lapok is írnak elvétve Sorosról, legutóbb Netanjahu miniszterelnök próbálkozásáról, miszerint a menekültek kitoloncolása ellen fellépőket és tüntetőket Soros György támogatja, de hamar hazugságon kapták” – írta a kiszivárgott felvétel kapcsán a magyar nyelvű Izraelinfo.com. A portál emlékeztetett, hogy amikor a sajtó a sorosozás után a Soros György érintettségét igazoló iratokat, bizonyítékokat kért a miniszterelnöki hivataltól, a kormány nem tudott érdemben reagálni, így „azóta Netanjahu nem sorosozott.”

A Likud máskor is akart segíteni

A magyar kormány lecsapott a lehetőségre, hiszen így másodszor kapott a sorosozós kampányhoz muníciót Izraelből – ami megkönnyíti, hogy lepattintsa magáról a kampány kapcsán felmerült antiszemita vádakat.

Szijjártó Péter szerint a felvétel bizonyítja, hogy a „a Soros-hálózat európai kormányokat akar egymásnak ugrasztani azért, hogy az illegális bevándorlók befogadását előmozdíthassa”. A külügyminiszter közölte, hogy kérni fogja a felvételt a laptól.

A Likud nemzetközi kapcsolatokért felelős tisztviselője korábban azt írta, hogy Soros veszélyes Izraelre, és meg akarja buktatni Netanjahut. Elia Hazan nem is titkolta, hogy Orbán Viktort tekinti magyarországi szövetségesének. Az Izraelinfo.com szerint Hazan azt írta januárban egy Facebook-bejegyzésében: „Mindent megteszünk (sic!) azért, hogy Orbán és a Fidesz 50 százaléknál többet kapjon a választásokon, és egyedül tudjon kormányt alakítani.”

(Borítókép: Benjámin Netanjahu izraeli (b) és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten az Országházban tartott sajtótájékoztatón 2017. július 18-án. - f otó: Mohai Balázs / MTI)