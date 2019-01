Kitiltották a menzán fotózó Echo TV-st a Parlamentből

Az Echo TV munkatársára is lesújtott Kövér László házelnök rendelkezéseinek szigora. Az Országházban ugyanis csak a kijelölt helyen lehet felvételt készíteni, márpedig a parlamenti menza nem tartozik e terültek közé, így az MSZP-s Ujhelyi István menzán történő lefotózása szabályellenes volt.

Bohár Dániel

Az Országgyűlés sajtófőnöke ezért kitiltotta az Echo TV munkatársát az Országházból és az Országgyűlés helyiségeiből a tavaszi ülésszak végéig. Az erről szóló tájékoztatást Ujhelyi István közölte a Facebook-oldalán, ő tett ugyanis bejelentést az incidensről.

Pár nappal ezelőtt ugyanis kirobbant a menzabotrány, miután kiderült, hogy a Miniszterelnökségen a Gundel-étterem elég nagyvonalúan (olcsón) szabta meg az árakat. Ezután a kormányközeli médiában sorra jelentek meg cikkek arról, hogy a Parlamentben és a Képviselői Irodaházban is olcsó a menü, és a vizet prédikáló ellenzéki képviselők is szívesen fogyasztanak ebből.

Pár nappal ezelőtt egy fotóval is illusztrálták dolgot: az MSZP-s Ujhelyi Istvánt mutatta, amint az "olcsó parlamenti menzán" eszik. Ujhelyi kikérte magának, hogy a tudta nélkül fotózták le a menzán, majd a Facebook-oldalán közölt egy videót, amint felelősségre vonja az Echo Tv-s Bohár Dánielt emiatt.

A beszélgetésből kiderült, hogy Ujhelyi találkozott a stábbal az étteremben, köszöntek egymásnak, de arról nem szóltak neki, hogy fényképezni fogják. A szocialista politikus emlékeztette arra is Bohár Dánielt, hogy ő személyesen nem szólalt meg a Miniszterelnökség új menzájának az olcsó árai körül kialakult botrányban, mert azt gumicsontnak tartja, amely sokkal fajsúlyosabb kérdésekről tereli el a figyelmet.

Ujhelyi bejelentést is tett a dologról Kövér Lászlónak, ennek lett a következménye a kitiltás. Ugyanis a házelnök 2013-as rendelkezése szerint a sajtó képviselői az Országházban csak a kijelölt helyen forgathatnak és készíthetnek felvételt. Ujhelyi ezt fűzte hozzá a kitiltáshoz most:

Akkor erről ennyit. Az Országgyűlés sajtófőnöke - hivatalos bejelentésemre reagálva válaszul - azt közölte: az Echo TV elismerte, hogy egyik munkatársuk volt, aki sunyi módon fotózgatta a képviselőket az irodaház menzáján. Az illetőt, aki ráadásul visszaesőként szegi meg a szabályokat, az ülésszak végéig kitiltották. Helyes.

Kövér és a sajtófőnöke a szabály megsértése miatt már több újságírót és operatőrt is kitiltott rövidebb-hosszabb időre a Parlamentből az elmúlt években. Sőt, az is előfordult, hogy komplett szerkesztőségtől tagadták meg a belépést. Ez a ciklus is a sajtó rendszabályozásával indult, ugyanis több újságírótól, köztük az Index munkatársaitól is megtagadta Kövér László a belépést a korábbi szabálysértésekre hivatkozva.