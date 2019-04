Vége a patkánymentes létnek

Több mint egy hét sem volt elég a válaszhoz, valamiért nagyon hallgat a Főpolgármesteri Hivatal arról, pontosan milyen „kistestű emlősállat” okozta azt a tüzet a március végén átadott, felújított 3-as metróvonalon, amely miatt április 10-én egy időre le is kellett állítani a forgalmat.

A fővároshoz azért fordultunk kérdésekkel, mert korábban nemigen lehetett hallani olyan esetről, hogy „kistestű emlős” miatt bénult volna meg a metróközlekedés. Ráadásul ez egy újonnan átadott szakasz, így duplán is szerettünk volna utánajárni, hogyan történhetett mindez.

Ugyanebben a témában a fővárosi kormányhivataltól is egy semmitmondó, az ominózus eset részleteit kerülő válaszlevelet kaptunk, holott nemcsak a metrótűz, hanem a jelenlegi budapesti patkányhelyzet, azaz az állat úgynevezett előfordulási arányát érintő, szakhatósági felügyeleti adatok után is érdeklődtünk az illetékesektől. A szakszerű tájékoztatás helyett annyit írtak: „Budapest Főváros Kormányhivatala figyelemmel kíséri a fővárosban folyó irtási és megelőző tevékenységek hatékonyságát.

A rágcsálóirtást a fővárosban az RNBH Konzorcium végzi Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából” – írták.

Utóbbi persze közismert tény, csakhogy a megbízott konzorcium a kormányhivataléval ellentétes választ adott, amikor ugyanezekkel a kérdésükkel még a múlt héten őket is megkerestük.

Az önkormányzati megbízású patkányirtóknak először is nincs információjuk arról, hogy a metrótűzben érintett emlősállat patkány lett volna. Ebből következtethetnénk arra, hogy nem az volt (senki nem hajlandó sem elárulni, sem megcáfolni), de arra is, hogy bár patkány volt, a főváros, avagy a BKV ennek ellenére sem rendelt rendkívüli vizsgálatot és irtást a felújított metróvonal területére. Idevágó kérdéseinkre a konzorcium (ahogyan a Tarlós István vezette Főpolgármesteri Hivatal) már szintén nem válaszolt.

Viszont az RNBH Konzorciumtól érkező válasz alapján megtudtuk, hogy

Magyarán a patkányirtók cáfolják a kormányhivatalt, szerintük igenis nőtt patkányészlelés és -bejelentés mértéke a fővárosban, ami ráadásul nem csoda, hiszen tavasz van. Csakhogy a patkányok előfordulása nem az elmúlt hetekben, hanem valójában már tavaly nyár végén, ősszel megnövekedett, és ha a mostani bejelentéssűrűsödést ehhez kell viszonyítani, az nem jó hír. De ha télen csökkent a bejelentésszám, akkor is tény, hogy az utóbbi hetekben egymást érik a patkányokról beszámoló Facebook-bejegyzések és panaszok.

Egy nőstény patkány háromhavonta válik termékennyé, és egyszerre akár 10-16 utódot is a világra hozhat. Egy patkánypárnak egy év alatt akár 800 utódja lehet az utódok utódjaival együtt, abban az esetben, ha ideálisak – vagy mondhatjuk úgy is, családbarátiak – a körülmények ehhez.

Az élettér azonban nem mindig ideális, ekkor a szaporodás egy önszabályzó mechanizmus alapján történik. Ha kevés a hely, akkor eleve kevesebbet szül a patkányanya, és ha még így is sokan vannak egy helyre, akkor kitör a kannibalizmus, és az egyedek felfalják az újszülöttfölösleget. Vagy éppen egyre nagyobb teret hódítanak el, és laknak be.

Deratizációs történelem

A budai Várban 1713. június 11-én avatták fel a Szentháromság-szobrot, hogy Isten oltalmát kérjék a patkányokkal és a pestissel szemben. Bár az emlékműállítással egy időben valóban eltűntek a rágcsálók és velük együtt a járvány is a feljegyzések szerint, valójában Budapesten a nagy – 1971-ben indult – patkánymentesítés előtt minden harmadik lakásra jutott egy rágcsáló, azaz számuk mintegy 3 milliósra nőtt. A város rekordösszegű, akkor 182 millió forintos patkánymentesítést – idegen szóval deratizációt – indított. A folyamat majdnem két évig tartott, az irtást ugyanis lassan ható mérgekkel kellett végezni, már csak azért is, mert a patkány óvatos állat: nem eszik abból, ami a fajtársai halálát okozza. 1971-ben Buda és a Duna-szigetek, 1972-ben pedig Pest kerületei kerültek sorra házról házra, a lépcsőházakban és a csatornákban egyszerre támadva, kétfrontos háborút vívva a rágcsálók ellen. Így lett Budapest a világ egyetlen, lényegében patkánymentes fővárosa.

Teljesen soha, sehol nem lehet kiirtani a patkányokat, mert különböző szállítmányozási útvonalakon mindig érkezik utánpótlás. Az 1972 óta folytatott rendszeres megelőzés és mentesítés eredményeként azonban 1974-ben már csak 1000 tényleges patkány-előfordulási helyet regisztráltak a fővárosban, ami 1990-re lecsökkent évi 200-ra, és azóta nagyjából ennyi is maradt – 2018-ig. Ez nemzetközileg is kimagasló eredménynek számít, nem is véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1998 őszén megjelent, a patkányokkal foglalkozó kiadványában a budapesti patkánymentesítést a világon a legjobban szervezett hosszú távú patkányellenes programként jellemezte.