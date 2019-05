Többszöri nekifutásra egy helyben cigányoztak egy kicsit

Többszöri nekifutásra végül egy nem vonulós, hanem egy helyben állós demonstrációt harcoltak ki a rendőrségnél Törökszentmiklósra, hogy a cigánybűnözést hangoztatva felidézhessék a régi, klasszikus jobbikos-gárdás tüntetéseket Toroczkai Lászlóék. A tüntetésről szerda délelőttre videónk is lesz.

A Mi Hazánk azért hirdetett vonulást Törökszentmiklósra, mert elterjedt egy videó az interneten, amin az látszik, hogy egy 22 éves férfi megver két másik embert a törökszentmiklósi dohányboltban. Feltételezhetően drog hatása alatt állt a férfi, akit pár óra alatt elfogtak, és kiderült róla, hogy korábban is bántalmazott embereket.

Toroczkai László aztán cigányterrort emlegetve vonulást hirdetett, amit elsőre betiltott a rendőrség, azzal az indoklással, hogy joggal feltételezhető róla, hogy félelemkeltésre, a közösség egyes tagjai elleni erőszakra történő burkolt felhívás. Végül addig módosították a beadványukat, hogy egy statikus demonstrációra már rábólintott a rendőrség.

Miután a törökszentmiklósi rendőrkapitányság eljárást indított ellene gyülekezési joggal való visszaélés miatt, Toroczkai múlt pénteken önként lemondott mentelmi jogáról , amely az európai parlamenti (EP) választási kampányban listavezetőként megillette.

Tiltakoznak a Mi Hazánk vonulása miatt

Az elmúlt pár napban már több mint ötezren írták alá az a Hang kormánynak címzett nyílt levelét, amely azt kéri Orbán Viktortól és minisztereitől: akadályozzák meg, hogy félkatonai szervezetek masírozhassanak magyarországi településeken.

A szélsőjobbos masírozások megfélemlítik, veszélyeztetik az ártatlan lakosságot, köztük gyermekes családokat. A korábban Magyar Gárda néven ismert félkatonai szervezetet már jogerősen betiltották. Szeretnénk, ha minden hasonló próbálkozást csírájában fojtanának el a hatóságok. Úgy gondoljuk, hogy mivel a keresztény kultúrában és a magyar jogrendben nem létezik a kollektív bűnösség elve, így természetesen nem létezik “cigánybűnözés” és “cigányterror” sem. Egyéni bűncselekményekről lehet csak szó, amelyekért nem szabad kollektíven megbélyegezni honfitársaink százezreit

– szólt a levél, amelyhez másfél tucatnyi szervezet, köztük a Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat csatlakozott.

A szervezet emlékeztettek arra, Magyarországon a jellemzően szegény romák lakta területeken való “vonulás” nagyon rossz emlékeket idéz, hiszen tíz évvel ezelőtt éppen ilyen erődemonstrációk készítették elő a terepet a romákkal szembeni sorozatgyilkosságnak. Most újra ártatlan embereket, köztük gyerekeket fenyegetnek szélsőségesek pusztán származásuk miatt, fogalmaztak.

Az este hétre meghirdetett Mi Hazánk Mozgalom-demonstrációra mások is a településre vonultak, szinte a komplett ellenzék, illetve romaszervezetek is. A Jobbik hivatalosan nem volt ott, de a polgármestert jobbikos támogatással választották meg, így kicsit ez a párt is képviseltette magát Törökszentmiklóson.

Toroczkaiék a néppártosodó Jobbikból váltak ki, keddi tüntetésük helyszínétől kb. 100 méterre a Momentum hirdetett rendezvényt, ahol a momentumos Donáth Anna, illetve a jelenleg független Szél Bernadett mondtak beszédet.

Ellentüntetők voltak

Donáth szerint a kormány nevetve hátradől, miközben ezt az uszítást kell végignéznie mindenkinek. Plakátról plakátra, propagandahírről propagandahírre gerjesztik a feszültséget, majd azt látjuk, hogy egy ilyen Fidesz-fiókpárt akar itt masírozni. Szél Bernadett szerint ez egy olyan pillanat volt, amikor nem lehet hallgatni, és elfogadhatatlan embertársaink bármilyen megkülönböztetése bőrszín vagy származás alapján.

10 Toroczkaiék helyszínétől kb. 100 méterre a Momentum hirdetett rendezvényt Galéria: Tüntetések Törökszentmiklóson 2019. május 21-én (Fotó: Huszti István / Index)

Amikor ez véget ért, akkor az a száz ember átvonult 50 méterrel arrébb, ahol pedig a Szolidaritásnak volt kisebb rendezvénye néhány emberrel. A Szolidaritás sajtótájékoztatóján Székely Sándor független országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ezt a szélsőjobboldali pártot, a Mi Hazánkot a kormány gründolta, és most is épp, így az EP-kampány közepén elterelik a figyelmet arról, hogy működésképtelen az ország.

Cigányterroroztak

És innen 20 méterre, a főút túloldalán tartották Toroczkaiék héttől a demonstrációjukat. A színpadon felszólalt a MIÉP elnöke is, aki Tiszaeszlár polgármestere. Végül Toroczkai főfellépőként elmondta, ma Magyarországon a legbátrabb emberek az a kb 3-400 ember, aki itt megjelent. És elismételte, amit korábban is: a "cigányterrortól" fogják megvédeni a becsületes magyar embereket. Törökszentmiklóson pedig azért jelentek meg, mert itt az állam nem tette a dolgát.

Közben néhány ellentüntető bevonult a térre, ahol Toroczkaiék demonstrációja zajlott, ahol néhányan a holokauszt áldozataivá vált romákról kinyomtatott nagyobb fényképet mutattak fel. Volt némi szóváltás, és tülekedés, de a rendőrök végül kivezették az ellendemonstrálókat, és sorfalat álltak a tér szélén.

Az elmúlt napokban a roma szervezetek között volt némi vita, hogy menjenek-e Törökszentmiklósra tüntetni, demonstrálni, ám végül úgy döntöttek nem mennek. Persze így is volt néhány szervezet, és jöttek romák más városokból is. Ők tartottak egy kisebb megemlékezést a romagyilkosságok áldozatairól a város szélén, ott, ahol többségében romák laknak.

10 Galéria: Tüntetések Törökszentmiklóson 2019. május 21-én Fotó: Huszti István / Index

Az este végén, amikor a rendezvény már véget ért a főtéren, a város szélén a romák között még volt egy kis hangoskodás, várták is, hogy mégis arra menetelnek Toroczkaiék, de végül nem jöttek. Egy darabig itt rendőrségi zárás is volt az úton, amit hamar feloldottak.

A helyszínen több ellenzéki politikus és országgyűlési vagy önkormányzati képviselő is ott volt. A teljesség igénye nélkül: Baranyi Krisztina, Szabó Szabolcs,Kunhalmi Ágnes, Kórozs Lajos, Szél Bernadett, Cseh Katalin, Fekete Győr András stb.

(Borítókép: Huszti István / Index)