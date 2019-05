Rendőrök jönnek-mennek az ütköző hotelhajó fedélzetén

Cikkünk frissül.

Jól látható az orr alsó részén az ütközés nyoma a Garam 1. kikötőben álló Viking Sygin nevű, svájci illetőségű, a németországi Passauba tartó hotelhajón jelentette tudósítónk. A tragikus kimenetelű, 7 ember életét már biztosan követelő dunai hajószerencsétlenség résztvevője, a szerda este a Hableányba a Margit hídnál hátulról belefutott szállodahajó ugyanis jelenleg vélhetően éppen hatósági zár alá kerül a Pesti alsó rakparton.

A helyszínen lévő tudósítónk arról számolt be, az utolsó utasok most hagyják el a hajót. Vélhetően már nem is ott éjszakáztak. "Viszik a bőröndjeiket", mondta a hajó egyik matróza.

A szomszédos hajón tartózkodókhoz is odamentünk, ott hallottak ugyan a balesetről, de többet nem tudtak. Sőt, találkoztunk olyan turistákkal is, akik egészen egyszerűen nem is hallottak a balesetről.

A Vikingen nincs nagy mozgás, a rendőrök vélhetően a helyszínelő szakemberek érkezésére várnak.

A hajó üresnek tűnik, talán a személyzetből mozognak páran. Egy nő az ablakban teázik

– írja a helyszínről tudósítónk, aki ugyanakkor a Viking éttermében reggeliző turistákat is lefotózott. Teáznak, kávéznak, írta. A

A Viking matrózait nem lehet szóra bírni.

Korábban a hvg.hu közzétett felvételeket, melyek szerint a Viking Sigyn a balesetet követően a Jászai Mari tér közelében horgonyzott, amikor hajnalban 10-15 percen belül 10 rendőrautó érkezett elé, majd a rendőrök felvonultak a fedélzetre. Felvételeik alapján a hajó üres volt, gyaníthatóan az utasokat leszállították róla, de a helyszíni tudósítónk szerint a "kiköltözés" most zajlik.

Eközben a Jászai Mari térnél, a Margit híd alatt alatt két rendőrautó parkol, továbbá egy katasztrófavédelmi feliratos jármű – számolt be másik tudósítónk. A vízen éppen senki sem látható, de egy katasztrófavédelmi, avagy honvédelmi hajó a sziget oldalában várja a búvárokat. Közölték: nem adnak a helyszínen tájékoztatást, hivatalos információkat az ORFK 10 órakor kezdődő sajtótájékoztatóján lehet majd kapni.

Tudósítónk a Margit-szigetről észrevette, hogy negyed tíz körül egy nagyobb mentőhajó érkezett a hídhoz. Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából a turistahajónak a roncsait, jelenleg a kiemeléshez szükséges előmunkálatokat végzik, mondták kollégánknak a Margit hídon. Fokozódik a készültség,

egyre több rendőr van a pesti oldalon a rakparton.

Megírtuk, szerda este negyed 10-kor felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten a Parlamentnél, miután összeütközött egy szállodahajóval. Éjjel fél 1-kor a Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, sokakat pedig nagy erőkkel keresnek. A mentés jelenleg is nagy erőkkel zajlik, a keresést a Duna teljes magyarországi szakaszára kiterjesztették a hatóságok.

A hajóbalesetről szóló összefoglaló cikkünket itt találja.