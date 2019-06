Nemzetbiztonsági, nemzetstratégiai és nemzetgazdasági okból fontos találkozgatni a kormánynak Gruevszkivel

A Nyugat-Balkánnak nemzetbiztonsági, nemzetstratégiai és nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentősége van Magyarország számára, így semmi különös nincs abban, hogy a KKM kapcsolatban van egy hazánkban tartózkodó személlyel, aki 10 évig hazája miniszterelnöke volt. Ez így volt eddig és így lesz ezután is

– adta írásba Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) álláspontját. Az államtitkár, Szijjártó Péter külügyminiszter helyettese Demeter Márta LMP-s képviselő írásbeli kérdésére válaszolt így.

Az LMP társelnöke azután kért hivatalos állásfoglalást, hogy körülbelül hasonló módon rázták le a magyar sajtót a KKM-nél azt követően, hogy lebuktak és kiderült: a KKM export növeléséért felelős helyettes államtitkárával, Joó Istvánnal találkozott Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő Budapesten, egy magánlakásban.

A hazájában – amelynek neve az év eleje óta Észak-Macedónia – korrupció miatt jogerősen elítélt, onnan megszökő, és a fél Balkánon át, magyar diplomáciai segítséggel Magyarországra érkező, majd itt menekültstátuszt kapó Orbán-szövetséges macedón exminiszterelnök ugyanis a 444 szerkesztősége melletti lakásban tűnt fel a kormányzati tisztviselővel. A találkozásról videót is készítettek, de Gruevszki nem felelt érdemben a kérdésekre, a helyettes államtitkár pedig gyakorlatilag meg kívánt szökni a nyilvánosság elől, de kárára, a 444 szerkesztői beazonosították.

Demeter Márta azt akarta tudni, Joó miről és miért tárgyalt a korrupcióba belebukott, jelenleg menekült státuszát élvező, így Észak-Macedóniának a napokban ki nem adott Gruevszkivel. Azt is tudni szerette volna, milyen gyakran kerül sor ilyen találkozókra a menekülttel, továbbá hogy a kormány nem érez-e ellentmondást a korábbi hivatalos álláspont, miszerint Gruevszki ügyében nem játszik szerepet a politika, és aközött a tény között, hogy egy magas rangú kormányzati tisztviselő találkozgat a volt miniszterelnökkel körúti lakásokban.

Noha Magyar Levente nem válaszolt érdemben, a pár soros iromány pikantériáját az is fokozhatja, hogy éppen ezen a héten látogatott Észak-Macedóniába Szijjártó Péter. Ott a külügyminiszter az ország – amelyből üldöző államként, emberi jogaiért aggódva fogadták be Gruevszkit – Európai Unióhoz való csatlakozása mellett érvelt, és a magyar kormány támogatásáról is biztosította a macedón miniszterelnök-helyettest.

Sőt, Szijjártó a Bujar Oszmani észak-macedón miniszterelnök-helyettessel közös sajtótájékoztatóján kijelentette:

az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának döntése, amely elhalasztotta a csatlakozási tárgyalások megkezdését Észak-Macedóniával, ellentétes a magyar érdekekkel.

A magyar külügyminiszter a macedón miniszterekök-helyettes oldalán – újságírói kérdésre – azt is elismételte, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök magyarországi tartózkodása jogi és nem pedig politikai kérdés, amely nem befolyásolja a külpolitikai kapcsolatokat.

Gruevszki 2006 és 2016 között volt az akkor még Macedónia nevet viselő Észak-Macedónia miniszterelnöke. Tavaly májusban két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték hivatali visszaélés miatt. A bíróság azért találta bűnösnek, mert miniszterelnökként politikai befolyását latba vetve, törvényellenes módon vásárolt páncélozott luxusautót a kormány, de voltaképpen saját maga számára.

Gruevszki sokáig nem hitte el, hogy börtönbe kell mennie, de amikor tavaly novemberben az utolsó otthoni jogorvoslati fórumon is túl volt, Albánián, Montenegrón és Szerbián keresztül Magyarországra szökött . Ebben magyar diplomáciai és kormányzati személyzet volt a segítségére, egyértelművé téve, hogy a kormány, így a Gruevszkit szövetségesének nevező Orbán Viktor számára ez, az idevágó kijelentésekkel ellentétben sem jogi, hanem nagyon is politikai ügy. A Gruevszkivel folytatott kormányzati szintű, eszerint rendszeres és tervezett tárgyalások szintén ezt erősíthetik.

(Nyitókép ROBERT ATANASOVSKI / AFP)