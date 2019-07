Százezer emberrel dörrenti be a Fidesz az őszi kampányt

Az őszi önkormányzati választásokra 25 nap múlva indul az aláírásgyűjtés, tehát a jelöltállítás a finisébe érkezett, jelentette be Kósa Lajos. A Fidesz a települések mintegy negyedében állít saját jelöltet, mondta a kormánypárt önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke. Kósa olyan pontos számokkal rukkolt elő, mint hogy

783 Fidesz színekben induló polgármester-jelöltjük lesz, miközben

370 Fidesz-KDNP támogatású, de hivatalosan nem e jelölőszervezetek színeiben induló jelöltet támogatnak.

Kósa szerint mintegy hétmillió ember él olyan településen, ahol a Fidesz állít saját jelöltet, minden megyében lesz Fidesz-lista, ahogyan országszerte ott lesznek jelöltjeikkel és támogatottjaikkal.

Budapest : A fővárosban a XX. és XXIII. kerületben nem lesz Fidesz-jelölt, de ott is lesz fideszes támogatottságú induló. Mindenhol máshol saját jelöltjük van.

: A fővárosban a XX. és XXIII. kerületben nem lesz Fidesz-jelölt, de ott is lesz fideszes támogatottságú induló. Mindenhol máshol saját jelöltjük van. Nagyobb városok: a 169 tízezernél nagyobb lélekszámú település mindegyikében indulnak valamilyen formában, ezek közül 12 esetben függetlent, vagy más színekben induló jelöltet támogatnak, 11 településen még zajlanak az egyeztetések (kérdésünkre azt is elmondta, két héten belül lezárják ezeket), a többi helyen már van saját jelöltjük.

a 169 tízezernél nagyobb lélekszámú település mindegyikében indulnak valamilyen formában, ezek közül 12 esetben függetlent, vagy más színekben induló jelöltet támogatnak, 11 településen még zajlanak az egyeztetések (kérdésünkre azt is elmondta, két héten belül lezárják ezeket), a többi helyen már van saját jelöltjük. Városok: az 5-10 ezer fős településeken 89 Fidesz-KDNP jelölt, 13 kormánypártok által támogatott jelölt lesz, 32 településen viszont nem állítanak jelöltet.

Kósa szerint a 3200 magyarországi önkormányzat többsége, a kisebb lélekszámú települések "a függetlenek világa", így a Fidesz nem is törekszik arra, hogy saját jelöltet állítsanak mindenhol, de összehasonlítva a 2014-es adatokkal több jelöltjük lesz a mostani választásra.

Arról is beszélt, hogy augusztus 23-án lehet felvenni az ajánlóíveket, másnaptól pedig aláírást gyűjteni, és hivatalosan kampányolni. Azt mondta, biztosak benne, hogy mindegyik Fidesz-KDNP jelölt esetében összegyűjtik a szükséges aláírást. "Természetesen szeretnénk megnyerni az önkormányzati választást, a jelöltjeink a Fidesz politikáját képviselik, ami azt jelenti, hogy mi azt szeretnénk, ha Magyarország az Európai Unió legjobb helye lenne, így a települések is jó helyek legyenek".

A Fidesz polgármesterei Kósa Lajos szerint építkező, szövetséget kötő, gyarapodó politikát képviselnek.

Ezzel szemben azt látjuk, hogy az ellenzék deklaráltan a legfontosabb céljának a kormány leváltását gondolja.

Mondta Kósa, majd rákezdett a Fidesz negatív kampányüzenetére is: az ellenzék programja az, hogy csatatérré változtassák az országot, más céljuk nincs, mint egy politikai harc. Mindezek alapján a Fidesz kampányfőnöke úgy látja:

"két nagy elképzelés feszül egymásnak, van egy szép, építkező, gyarapodó gondolat, míg az ellenzék csak a háborúskodásban érdekelt".

Le mernénk fogadni, hogy ezt még sokat fogjuk hallani a következő hetekben, Kósa ugyanakkor kérdésre azt mondta, központi üzenete a Fidesz önkormányzati kampányainak csak kétszer volt, mindkettő egy-egy szlogen volt az aktuális, például szocialista kormányzással szemben. A kampányfőnök szerint nem készülnek most ilyennel, a helyi ügyeké, a településeké a főszerep, a kormánnyal való partnerségben tovább építeni a településeket. Lesz azonban országjárás, amelyben minisztereik és más politikusaik részt vesznek majd, kérdésünkre pedig Kósa azt is megerősítette:

Orbán Viktor természetesen részt vesz majd a kampányban.

Másképpen lesznek jelen a helyi jelöltjeik és önkormányzati képviselőik, akik ajtóról ajtóra járják majd saját körzeteiket, településeiket. Összesen egyébként mintegy hatezer jelöltjük (itt nyilván képviselőjelölteket és listán szereplőket is érteni kell) lesz, de Kósa szavai szerint

durván százezren járják majd az országot a jelöltállítástól a kampány végéig a Fideszt segítve.

Kósa szerint ugyanis mindenkire szükség van egy ilyen kampányban. Az Indexnek válaszolva, hogy miért van sok független, avagy függetlennek nevezett jelöltje a kormányoldalnak, a kampányfőnök példaként rögtön Békéscsabát hozta, ahol Szarvas Péter, korábbi fideszes politikus (aki azonban az előző önkormányzati választáson éppen a Fidesz jelöltje, Hanó Miklós ellenfeleként nyerte el, méghozzá a Jobbik támogatásával a polgármesteri széket) munkájával elégedettek, támogatandónak tartják, ezért támogatják is.

Kósa szerint sok helyen a regnáló polgármester és a Fidesz-frakció között a képviselő-testületben akkor is működik szövetség, ha a városvezetőt annak idején nem ők adták. A Fidesz nyilván abban érdekelt, hogy az ilyen sikeres együttműködéseket folytassa, de tiszteletben tartják, ha valaki azt mondja, továbbra is függetlenként akar indulni.

Tehát alapvetően ahol nem mi vagyunk a jelölőszervezet, ott vagy a jelölttel értünk egyet, vagy a jelöltnek az eddigi munkájával. Ilyen esetekben értelemszerűen figyelembe tudjuk venni azt, hogy a jelölt adott esetben jelölőszervezetnek nem a Fideszt szeretné.

Kérdésünkre, hogy konkrétan volt-e, hogy valaki visszautasította a Fideszbe való esetleges belépést, vagy elhangzott-e olyan kérés, hogy ne szerepeljen a jelölők között, illetve tudják-e, mi az oka annak, ha valaki névleg nem szeretné maga mögött tudni a Fidesz támogatását, Kósa azt mondta, olyan nem volt, ahol valaki visszautasította volna a Fideszbe való belépést, mert az fel sem merült. Az önkormányzati világ szerinte alapvetően különbözik az országos politikától, itt nem a pártok, a személyi teljesítmény számít.

A települések jelentős részénél, a kis lélekszámú helyeken a párt, vagy a pártok szerinti megítélés az nem értelmezhető egyszerűen az emberek számára. Ott ez, ahogy mondtam, a függetlenek világa. Az ötezer főnél nagyobb településeken értelmezhető ez, de ott is van olyan hely, ahol egy közmegelégedéssel dolgozó, de magát adott esetben mindig is függetlennek tételező polgármester mögé állunk be, mert meg vagyunk elégedve a munkájával. És van olyan is, ahol ugyan mi állítottunk polgármestert, de nem vagyunk megelégedve a munkájával, ezért egy másik jelöltet választottunk. Ilyen mondjuk elég kevés van.

Kérdésünkre, hogy az elég kevésre Pécs példa lehet-e, ahol nem Páva Zsolt regnáló polgármestert indították, vagy éppen Szombathelyen, ahol Puskás Tivadar helyett jelöltek mást, Kósa azt mondta: "természetesen az önkormányzati világ éppen olyan, mint az életnek számos más területe, hogy valaki azt mondja: eddig voltam polgármester, mást szeretnék csinálni, megváltoztak a körülményeim, váltanék." Kósa szerint nem mindenki gondolkodik úgy, hogy 90 évesen is polgármester szeretne lenni, bár van ilyen is. De a konkrét esetekben Kósa szerint:

Szombathelyen Puskás polgármester azt mondta, hogy ő konkrétan nem szeretné folytatni, hanem unokázni akar, a családjával lenni. Páva Zsolt polgármester úr pedig azt mondta, hogy ő köszöni szépen leteszi a lantot, mert szolgálta Pécset elég hosszú ideig, sikerült elérnie a fideszes városvezetésnek, hogy a város költségvetése most először elérje a nullszaldót. A számok alapján azt lehet mondani, hogy Pécs az elsődleges költségvetési válságából kikeveredett, de Páva Zsolt azt mondta, hogy átadja a stafétát, és ez az oka, hogy más polgármesterjelöltet támogatunk

– adta elő Kósa Lajos. A hódmezővásárhelyi helyzetről a kampányfőnök először azt mondta, hogy Lázár János parlamenti képviselője a Fidesznek, és mivel ez összeférhetetlen bárminemű önkormányzati pozícióviseléssel, ezért Lázár megfontolva ezt, megköszönte a lehetőséget és azt mondta, hogy a parlamentben szeretné képviselni Hódmezővásárhelyt. Mikor kiigazítottuk Kósát, hogy valójában Lázár mással, méghozzá azzal indokolta a visszautasítást, hogy személye nem eléggé integratív, Kósa más verziót hozott elő:

Nézze, a politikai személyi döntések, mint ahogy általában az élet különböző döntései, nagyon ritkán egydimenziósak. Sok fontos szempont van. Az előző választás, amelyet Márki-Zay Péter nyert, olyan választás volt, ahol nem Hódmezővásárhelyről volt szó, hanem arról, hogy Lázár mellett vagy ellen szavaznak. Egy ilyen szavazás alapján lett Márki-Zay a választás.

Mindez azonban Kósa szerint nem a Fidesz elutasítását jelentette, hanem Lázár beismeréséből is fakad, hogy ő nem vitatja, hogy egy megosztó személyiség. "Hogy is mondjam: nagyon kevés azon emberek száma, akik Lázár Jánoshoz közömbösen viszonyulnak". Magyarán a Fidesz kampányfőnöke úgy látja, azért nem Lázár János, vagy a Fidesz egy tagja indul el Márki-Zay Péterrel szemben Hódmezővásárhelyen, hogy ne Lázár Jánosról, hanem arról szóljon a voksolás: ki tud többet tenni a városért. szerinte Grezsa István kitűnő választás, mert

egy nagyon régi hódmezővásárhelyi família, már az édesapja helyi és mindenki ismerte, ő is egy integratív személyiség. Én azt gondolom, hogy helyes is, ha egy polgármester az a városával foglalkozik, és nem azzal, hogy politikai kalandorakciókat szervez szerte az országban, és szemmel láthatóan úgy mozog, mintha miniszterelnök-jelölt lenne és kormányfői kampány lenne.

Mindehhez Márki-Zay Pétert kritizálva Kósa azt is hozzátette:

a jó polgármester gazdája, de nem ura, hanem szolgálója a városnak és nem valamifajta országos politikai támogatásért kell kampányoljon.

Később, a PestiSrácok kérdésére Kósa némileg összezavarodott, hiszen azt kérték tőle, vázolja fel a Fidesz számára ideális önkormányzati képviselő-, avagy polgármesterjelöltet. Kósa szerint ez lehetetlen, csak olyan kísérletezne ilyen idea felvázolásával, akinek fogalma sincs a rendszerről. Majd különös okfejtésbe kezdett azt mondta,

kizártnak tartom, hogy Mádon megválasszanak egy olyan polgármestert, aki deklaráltan antialkoholista.

A felsorolásban aztán eljutott oda, Szegeden a jelölt nem lehet a szabadtéri játékok, Debrecenben pedig a virágkarnevál ellen. Végül Kósa arra jutott:

az az ideális polgármesterjelölt, akit megválasztanak.

De persze ez nem jelenti azt, hogy ugyanez a személy az ideális polgármester is lenne. Itt Demszky Gábor többszöri főpolgármesteri megválasztásával igyekezett igazolni, majd arra jutott, hogy a Tarlós-éra jót tett a fővárosnak, noha ő csak kívülálló. Ezután ugyanakkor olyan komoly forgalomszervezési kérdésekbe ment bele, miszerint az, hogy Budapesten dugó van, nem jelenti, hogy rossz a főpolgármester, hanem csak azt, hogy nagy a forgalom.

Fotó: Mónus Márton / MTI

Választási kampányban nem szerencsés parlamenti ülésnapot tartani, mert könnyen csak a kampányról szól érdemi tárgyalás helyett, mondta Kósa, aki szerint semmi nem is indokolja, hogy október 13-a előtt legyen parlamenti ülés. A Fidesz támogatni fogja házbizottságban várhatóan támogatni fogja, hogy az őszi parlamenti ülésszak csak október 14-én kezdődjön el. Erről döntés még nem született.

Áder kiírta, mehet a kampány

Miután Áder János köztársasági elnök a múlt héten október 13-ra kiírta az idei önkormányzati választás időpontját, a pártok most már hivatalosan is készülhetnek kampányukra.

Persze a nem hivatalos készülődés és mozgolódás már hónapok óta tart. Arról is írtunk például, hogy az ellenzéki pártok országszerte több mint negyven városban jelentettek már be hivatalosan valamiféle együttműködést, és további helyeken is várhatóak hasonló összefogások az októberi önkormányzati választásra.

A közös polgármesterjelölteknek a megyei jogú városok több mint felében, sőt a fővárosi kerületek jó részében is komoly esélye lehet, persze az elhúzódó tárgyalások és az ellenzéki belviszályok még sokat segíthetnek a Fidesznek, amely több helyen igen érdekes technikákat vetett be, így például volt szocialista, vagy éppen korábban független polgármesterek mögé állt be, több helyen nem állított pártjelöltet, viszont megkérdőjelezhető függetlenségű jelölteket biztosított a támogatásáról.

Az államfői döntésből következő határidők alapján: