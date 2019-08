Nyár végi gyomorgörcs a közszolgáknak

A kormány augusztus közepén egy titkos határozattal sokaknak váratlan nyár végi gyomorgörcsöt okozott a közigazgatásban. A közigazgatási intézmények vezetőinek, valamint a minisztereknek kézbesített, augusztus 14-én hozott, azonnal érvénybe lépő határozat értelmében augusztus 14-től, a határozat visszavonásáig nem lehet felvenni embereket, értesült az Index.

Az ügy előzménye, hogy a kormány tavaly nyáron létszámstopot hirdetett a közigazgatásban, az idén márciustól életbe lépő Kormányzati Igazgatásról szóló törvény (KIT) értelmében azonban ismét fel lehetett venni embereket. A jogszabály kitétele szerint, ha március 1-től hat hónapig nem töltik be az álláshelyet, akkor az elvész. Ennek értelmében a minisztériumok és közigazgatási szervek úgy tervezték, hogy szeptember 2-ig vehetnek fel embereket.

Ennek jegyében kiírták az álláspályázatokat, lezajlottak az állásinterjúk, kiválasztották az embereket, és sokan úgy tervezték, hogy majd szeptember elejétől munkába állnak, addig például felmondási idejüket töltik. Sokan abba a helyzetbe kerültek, hogy fölmondtak a munkahelyükön, most pedig várják, hogy mi lesz. Olyan esetről is tudunk, aki az új álláshely közelében már az albérletét is lefoglalózta.

A titkos határozat mellé az intézményvezetőknek belengettek esélyt, amely szerint kivételes esetben mentesítési kérelmet adhatnak be. Ennek elbírálásáról a kormány dönt. A közigazgatási vezetőknek most egyénileg, név szerint meg kell indokolniuk, hogy miért van szükségük arra, hogy az intézményükben legyen szakmai ügyintéző, bérszámfejtő, irodavezető vagy egyéb olyan munkatárs, aki az utóbbi időszakban hiányzott.

A mentesítési kérelmek elküldése plusz munka és bizonytalanság a munkáltatónak, aki úgy tervezte, hogy fel tudja tölteni a csapatát, a munkavállalónak szorongás. Azt reméljük, hogy a kormány ezen a héten tisztázni fogja a helyzetet

- mondta egy közigazgatásban dolgozó forrásunk, aki szerint valószínűleg egy súlyos adminisztrációs hiba történhetett: le akarták zárni a KIT törvény értelmében nyitott munkahelyeket, csak ezt nem szeptember 2-án tették meg, hanem augusztus 14-én.

A KIT rendelkezései tavasszal is komoly felfordulást okoztak a közigazgatásban. A törvény értelmében jelentősen megnövekedett munkaidő miatt ezrek kérték a felmondásukat a kormányhivatalokban. Bár a kormány akkor azt kommunikálta, hogy nem lesz probléma a hivatali ügyintézéssel, valószínűleg a felmondási hullámmal összefüggésben több budapesti kormányablak nyitvatartási ideje is rövidült, és kiderült: sok helyen fennakadást okoz a létszámhiány.

