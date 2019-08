A Liberálisok főpolgármester-jelöltje is visszalépett Karácsony Gergely javára

Sermer Ádám, a Liberálisok főpolgármester-jelöltje visszalépett Karácsony Gergely javára – jelentették be közösen az érintett politikusok. Az ellenzéki pártok közös főpolgármester-jelöltje azt mondta, Budapest lakosságának többsége változást akar. A sokszínű változást akaró tábor összefogása érdekében tárgyaltak és egyeztek meg Sermer Ádámmal és a Magyar Liberális Párttal is más pártokat és jelölteket követően, így szerinte mostanra teljessé vált az ellenzéki együttműködés Budapesten.

Karácsony és Sermer Ádám egyaránt arról beszélt, hogy minden más főpolgármester-jelölt a Fidesz és Tarlós István jelenlegi főpolgármester érdekeit és győzelmét szolgálja. Karácsony állította, a Liberálisok programját is felvállalva egyezett meg Sermerrel, egyúttal hangsúlyozta, hogy közösen indulnak, közösen kampányolnak ezentúl, így a valódi ellenzéki együttműködést teljesnek tekinti.

Sermer Ádám szerint mindenki, aki Karácsony Gergellyel szemben elindul, a Fidesz jelöltje. A visszalépett politikus többször elmondta: Karácsony az egyetlen valódi ellenzéki főpolgármester-jelölt. Sermer szinte mindegynek tartja, hogy a kormányoldalon hány jelölt van, az a fontos, hogy Karácsonynak van egyedül érdemben esélye legyőzni Tarlós Istvánt és végrehajtani a változást akaró többség programját Budapesten. A liberális politikus arról beszélt, a fővárosiak többségének képviselete érdekében van szükség az összefogásra, és arra, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak.

Gy. Németh Erzsébet, a DK politikusa, az ellenzék XVII. kerületi polgármester-jelöltje azt mondta, ők kezdeményezték a tárgyalásokat a Fodor Gábor-féle Liberálisokkal.

Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke ugyanakkor a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, Szabadai Viktor, a Liberálisok választmányi elnöke egyéni önkormányzati képviselői mandátumot szerezhet a belvárosban. vélhetően ez is elősegítette az alkut.

Sermer ugyanakkor a sajtótájékoztatón azt mondta: semmilyen elvét, a pártja politikáját vagy programját sem kellett feladnia a megállapodáshoz. Emlékezetes, a Magyar Liberális Pártot, Fodor Gábor pártját nem lehetett bevonni az előválasztásba. Májusi indoklásuk szerint azért is ragaszkodtak saját főpolgármester-jelöltjükhöz, a korábban megnevezett Sermer Ádámhoz, mert „a Liberálisok nem kötnek választási együttműködést szélsőségekkel”, tehát elfogadhatatlannak tartják a Jobbikkal való bármilyen összefogást.

Nagy kérdés, mitől változott meg a Fodor-párt álláspontja, hiszen a Jobbik Budapesten is részese az ellenzéki összefogásnak, Soroksáron Berecki Miklós jobbikos politikus az ellenzék közös polgármesterjelöltjeként indul, a többi párttal közösen állítva képviselőjelölteket is, sőt, gyakorlatilag minden fővárosi kerületben érvényben van valamiféle koordináció a Jobbikkal, még akkor is, ha számos helyen állítanak saját jelölteket.

Karácsony Gergely mellett a jelenlegi állás szerint Puzsér Róbert független (az eredetileg őt támogató Jobbik és LMP nélkül), valamint Thürmer Gyula, a Munkáspárt főpolgármester-jelöltjeként hívja ki Tarlós Istvánt, Budapest jelenlegi, fideszes támogatású vezetőjét. Nehezen eldönthető, hogy csupán egy televízió műsorról vagy valódi jelöltről van szó, de elvileg elindulhat még Berki Krisztián televíziós személyiség is.