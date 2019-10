Karácsony Gergely: Nincs két Fidesz, egy Fidesz van, és az velejéig romlott

Mi komolyan vesszük Budapestet, úgyhogy azért jöttünk komoly zenével – magyarázta Karácsony Gergely kampányzáróján azt, miért a Változás Szimfonik nevű zenekar játszott a rendezvényen. Az ellenzéki pártok közös főpolgármester-jelölt szerint egyetlen karnyújtásra vannak attól, hogy visszavegyék a városukat. "Megtanultuk a történelemből, hogy a változás mindig a fővárosból indul." Karácsony szerint már el is kezdődött, és

tényleg csak néhány lépés van hátra egy zöld és szabad Budapest megteremtéséig.

Karácsony természetesen részvételre biztatta a választókat, és amikor a közönsége a "Hajrá Gergő!" rigmusra kezdett, visszakiabált, hogy "Hajrá Budapest". Arról beszélt, sokat tanult és épület a kampányban, és azt is mondta, a fővárosi fiataloknak és a budapesti időseknek is tartoznak, felelősséget kell vállalni értük és támogatni őket. Karácsony szerint nincs nagyobb érték, mint az emberi élet, ezért megismételte a stadionstoppal kapcsolatos ígéretét, de a lakhatási támogatási terveit, vagy éppen az időseknek járó fűtéstámogatásra vonatkozó vállalását, a 14 éven aluliak ingyenes tömegközlekedését is.

Ezután arról beszélt, hogy meg akarja tisztítani a fővárost, nemcsak a levegőjét, hanem a közéletét is.

Az a célom, hogy a városházát lopásra alkalmatlanná tegyem, mert a közpénz arra való hogy a köz javát szolgáljuk, nem pedig arra, hogy a haverok zsebét tömjük vele tele és magánvagyonok gyarapodására égessük el.

Karácsony szerint arról kell dönteni vasárnap, hogy itt a főpolgármester a fővárosiakat szolgálja, ne pedig Orbán Viktort. A jelenlegi főpolgármesterre, Tarlós Istvánra célozva azt is mondta, hogy annak egyetlen programja az, hogy jóban van a kormánnyal, de ebből Budapest, a budapestiek nem profitálnak semmit, ezért ő az itt élőkkel akar jóban lenni.

Legyünk jóban Budapest! Száműzzük a hatalmat, és helyette teremtsük meg az emberek hatalmát a fővárosban

– hangzott el. Karácsony szerint azonban az nem lehet, hogy nem lesz más a politika ezzel párhuzamosan. "Mert olyan, amilyen most, aljas, gyűlöletkeltő, mocskos, velejéig korrupt, nem maradhat", mondta. A politika és a közélet állapotáért Karácsony szerint felelős Orbán, "aki néhány napja egyes szám első személyben beszélt a közpénzről, a mi közös pénzünkről", felelős a "főminiszter", de felelős Tarlós István is, aki csak bömbizett ahelyett, hogy kiállt volna vitázni vele, vagy érdemben képviselte volna a fővárosiakat.

Az a mocsok, amit a napokban Győrből láttunk, ne higgyétek, hogy egyedi eset. (...) Tudatosan, előre megtervezett módon lopják szét az országot. Nincs két Fidesz, egy Fidesz van és az velejéig romlott

– fogalmazott Karácsony, aki szerint mindegy, hogyan magyarázza, elemzi ezt a kormányoldal, "nem kérünk a velejéig romlott politikájukból". De arról is beszélt, hogy ahhoz, hogy megváltoztassák a politikát, nekik is meg kellett változnunk. "És mi az ellenzéki oldalon elvégeztük a dolgunkat. És remélem, hogy most már ez így is marad", fogalmazott, majd többször is elismételte: "eljött a mi időnk".

Ébresztő Budapest, ébresztő Magyarország! Nem fognak megfordulni, nem fognak észhez térni, mennek előre és átgázolnak mindenen, ami az útjukban áll

Karácsony szerint eljutottunk már odáig, hogy az állampolgárok sehova nem tudnak visszavonulni, mindenhová elér a mocskos politika, a fenyegetés, a zsarolás.

Azaz, egyetlen egy csöndes zug van: a szavazófülke.

A főpolgármester-jelölt szerint hiába mondja a hatalom, hogy a választópolgárok gyengék, senkik, de a szavazófülkékben szupererejük van. Szerinte az emberek vasárnap olyanok lesznek mint a képregényhős Hulk, aki krízishelyzetben szuperhőssé változik, átalakul:

nagy, zöld és erős, pont olyan, mint Budapest.

Az igazi szuperhősök szerinte a hétköznapi emberek, akik nem hagyják magukat megfélemlíteni, megzsarolni. Ezután arra biztatta közönségét, hogy vasárnap használják a szupererejüket:

Ti fogjátok megüzenni nekik: velünk nem lehet mindent megtenni, Budapest a sarkára áll, és azt mondja, hogy nem, eddig ne tovább, ez a mi városunk. (...) Ne felejtsétek el, hogy ők a gyengék, ti vagytok az erősek. Október 13-án visszavesszük Budapestet és visszaadjuk azoknak, akiknek jár: nektek, budapestieknek!

A jövő most kezdődik

A VII. kerület, Madách téren egyébként több száz ember, elsősorban ellenzéki aktivista gyűlt össze, és még a felszólalók előtt egy furcsa előadást nézhettek meg, amint egy Orbán Viktor jelmezbe bújt bábozó kezében Tarlós István alakját rángatva táncolt. A kivetítőn egy szintén démonizált Orbán fotó jelent meg, amint marionett-bábuként rángatja Tarlóst.

A porondmester ezúttal is Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője volt, aki arra akarta rávenni a közönséget, hogy a Változás! szó skandálásával űzzék el az Orbán-jelmezes bábozót. Az esemény, ahogyan a Karácsony-kampány szlogenje, a "Vegyük vissza Budapestet!" többször is elhangzott Barabástól, majd gyakorlatilag minden szónoktól.

A kampányzárón ugyanis elsőként Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője beszélt arról, hogy hite szerint vasárnap eljön a változás, és egy olyan hétfőre ébredhetnek a budapestiek, amely már csak köszönőviszonyban van az eddigiekkel. Csárdi bemutatkozott, mint a Belváros országgyűlési képviselője, annak élő bizonyítéka, hogy győzni tud az ellenzék. Szerinte a Fidesz érzi a vesztét a fővárosban, ezért is bánik zordul vele. Mert tudja, hogy a budapestieket nem lehet megvásárolni, ezt már bizonyították.

Csárdi azt is mondta, az ellenzék tisztességgel, nagy viták árán fogott össze, hosszú volt az út idáig, de ma

az ellenzék egységesebb Budapesten, mint a Fidesz.

A képviselő arról beszélt, ők tiszta lapokkal játszanak, nem bújnak álruhába, a fidesz viszont ezt teszi, miközben a központi politikáját folytatja. Csárdi szerint azért a sok kormánypárti trükk, mert féltik a hatalmuk, mert most igenis sikerülhet. "Ha most vasárnap összefogunk és mindannyian elmegyünk, akkor Budapestnek nemcsak múltja, hanem világvárosokhoz méltó jövője is lesz".

Az új időszámítás most kezdődik

Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke és frakcióvezetője, akit Barabás Richárd "egy igazi harcosként" konferált fel, azt mondta, hogy gyereknek érzi magát a választás közeledtével, mert úgy alszik el és úgy kell fel, hogy "hány napot kell még aludni karácsonyig".

Mi budapestiek jobbat érdemlünk, mint az elmúlt 9 év. Jobbat érdemlünk, mint egy hagosan fenyegetőző miniszterelnök. De Orbán Viktor érdekes módon akkor nem fenyegetőzik, amikor kiderül, hogy Borkai Zsolt fideszes polgármester mintegy 6 milliárd forinttal rövidítette meg a győrieket. Vagy amikor kiderül, hogy a veje hogyan károsítja meg a magyarokat. Olyankor nem fenyegetőzik, csak akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy állj, nekünk nincs szükségünk rá és a bábjára, Tarlós Istvánra.

Szabó Tímea hosszan sorolta, hogy milyen Budapesten élnek ma a fővárosiak, hogy milyen probléái vannak az egészségügyi ellátásnak, a levegőminőségnek, a szociális rendszernek. És hogy mindez a kormányt, illetve Tarlós Istvánt hidegen hagyja addig, amíg a Fidesz és holdudvara jól él a budapestiek erőfeszítéséből. "Köszönjük, mi nem ilyen főpolgármestert akarunk", mondta, hozzátéve:

mi olyan embert akarunk, aki nem lop, aki nem nézi el a lopást és nem hagyja azt sem, hogy a haverjai lopjanak.

Dicsérte Karácsonyt, akivel gyakorlatilag a kezdetektől együtt politizálnak, így Szabó Tímea saját tapasztalataira hivatkozva ajánlotta a választóknak a jelöltet. Szerinte arra nyílik esély vasárnap, hogy az emberségre, szociális segítségnyújtásra és egységre épülő várost hozzanak létre. Fokozta a tétet:

karnyújtásnyira állunk attól, hogy a változás elkezdődhessen. Az elmúlt 9 évben még sosem álltunk ilyen közel ahhoz, hogy sikerüljön. Vasárnap új időszámítást lehet kezdeni, és ezzel megkezdjük a visszaszámlálást 2022-re is. Budapest visszaszerzése után 2022-ben az országban mindenhol véget vetünk Orbán zsarnokságának. Induljunk el együtt a szabad jövő útján

– fejezte be Szabó Tímea.

A változás csak együtt képzelhető el

Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlés képviselője szerint nemcsak a szimfonikus zenekar által játszott zene, a társaság volt jó, hanem egy remek hétvégének is néznek elébe:

Vasárnap Budapest döntő fontosságú választásnak néz elébe.

Az MSZP-s képviselő szerint az ellenzéki pártok összefogása egy szükséges, de nem elégséges feltétele volt a változásnak, amelyhez megtalálták a megfelelő embert is. Karácsony Gergely képes mindazt megjeleníteni, amit Budapestnek nevezünk; a szabadságot, tenni akarást, és azt az erkölcsi mércét, amelyre

"Karácsony nélkül nem állnánk itt, a győzelem kapujában", mondta, és egy történetet mesélt a főpolgármester-jelöltről, aki Kunhalmit lelkesítette a kampánykörút fárasztó állomásán. A főpolgármester-jelölt állítólag azt mondta, a változást csak mi, együtt tudjuk véghez vinni. Ezután Kunhalmi is rátért a fő kampánytémára, azaz Borkai Zsolt botrányára.

Kunhalmi szerint a botrányos viselkedésű fideszes győri polgármester bort iszik, vizet prédikál, lemondta a sajtótájékoztatóját, pedig lenne mivel elszámolnia. Nem meri azonban vállalni, hogy a nép elé áll, gyáva, mondta Kunhalmi. Hosszasan sorolta a korrupciógyanúkat Borkai körül, és más fideszesek körül, majd kijelentette:

Tarlós ugyanúgy hagyja szétlopni Budapestet, mint ahogy Győrt Borkai.

Az MSZP képviselője szerint ennek kell véget vetni vasárnap.

Be kell állni és küzdeni kell a végsőkig, mert a változás csak együtt képzelhető el, nem bömbivel a kezünkben, hanem ajtóról ajtóra járva, alázattal, egyenesen a szemekbe nézve.

Kunhalminak meggyőződése, hogy ha új Budapestet tudnak teremteni, akkor új politikát lehet létrehozni az egész országban.Szerinte Varsó és Isztambul után vasárnap Budapest jön.

Ha nekik sikerült, Budapestnek is sikerülnie kell és sikerülni is fog.

Kunhalmi szerint ugyanis sokkal nagyobb annál a tét, mint hogy a kerületek, a főváros élére vezetőt választanak a helyiek. Valójában a rendszernek kell megálljt parancsolni, és ez a közös jelöltek megválasztásával lehetséges.

Adriai orgiák helyett szolgálatot vállalnak

Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke egyfelől a Borkai és köre elleni szombati tüntetésen való részvételre buzdított. Szerinte új fejezetet nyit a főváros vasárnap, ha a Tarlós-éra végével egy sokkal jobb időszak vár a fővárosra. Azt is mondta:

a Várban trónoló legkisebb magyarnak megüzenjük, hogy elég volt.

Fekete-Győr szerint elég volt abból, hogy a fővárosiak mindennapi élete helyett adriai orgiákba ölik a pénzüket, a közpénzt. Azért vesznek részt az összefogásban, sőt ő maga azért van ott, mert:

hisszük, Orbán Viktornak kevesebb polgármestere, kevesebb képviselője, kevesebb hazugsággyára és kevesebb közpénz-temetője lesz

Éppen ezért a Momentum-elnök úgy látja, hogy a most vasárnapi választás más, mint a korábbi önkormányzati választások, az ellenzéki egységnek igenis van jelentősége, nem véletlenül retteg ettől a Fidesz.

Ennek a korrupt rendszernek a leváltása az önkormányzatokban kezdődik el

Fekete-Győr azt mondta, ő is budapesti. Budapestiként pedig számos dolog nem mindegy számára, ami a mindennapjait, életét, életvitelét és egészségét érinti. Szeretnék egy olyan Budapestet, ahol a jelenlegi problémákat csak hírből ismerik, mondta. A Momentum elnöke kicsit beszúlt Berki Krisztiánnak és Puzsér Róbertnek is, és nyilván hosszabban beszélt Tarlósról, akinek eredményeit értékelve arra jutott: a főpolgármester megbukott, ki kell rúgni.

De nem csak Budapesten váltaná le a kormányoldal polgármestereit és képviselőit Fekete-Győr ugyanezekből az okokból. Arról beszélt, hogy minden egyes fideszes városban ugyanazok a problémák, és mindez csakis azért van, mert Orbán Viktort nem érdekli más, csak a saját hatalma, és eközben a "slepje" kifizetése, ami aztán politikusi pornográfiára megy, ahelyett hogy útfelújításra, ápolók fizetésére, vagy tanári bérre fordítanánk. Fekete-Győr szerint olyan egyszerű kérdésekről döntenek a választók vasárnap, minthogy:

a fideszes haverok kapnak lakást fillérekért, vagy a rászorulóknak segítünk, akik nem tudnak megbirkózni a lakbérekkel. (...) Pontosan láttuk, hogy mire költ egy fideszes polgármester, ne hagyjuk, hogy Borkaik döntsenek az otthonunkról.

A Momentum elnöke azt is elmondta, több száz közös ellenzéki jelölttel beszélt a kampányban, az ország minden pontján, és mindenhol, mindenkinek világossá tette: aki közpénzt lop, az megy; először ki a pártból, utána bíróság elé, végül börtönbe, fogalmazott. Fekete-Győr szerint a maffiakormányzás, vagy önkormányzás között fognak dönteni a szavazófülkékben vasárnap.

Itt, az ország szívében van a legnagyobb esélyünk. Itt a legnagyobb a felelősségünk is, ez a mi városunk, a mi otthonunk, a mi életünk. Azért vagyok itt, hogy kifejezzem: én és a Momentum közössége veled vagyunk. Én és a Momentum közössége hiszünk benned,

– fordult Karácsony Gergelyhez a pártelnök, üzenve ezzel kicsit a saját szavazóbázisának is.Kiemelte, egy tisztább levegőjű és tisztább közéletű város felelősségét helyezik Karácsonyra, aki Fekete-Győr szerint készen is áll arra, hogy ezt megvalósítsa a fővárosban.

Hétfőn reggel más Magyarországra szeretnénk ébredni, hétfőn reggel önkormányzati szolgálatra szeretnénk jelentkezni.

Dobrev Klára, az Európai Parlament alelnöke szerint vasárnap arról kell dönteni, hogy egy élhető, a helyiekkel törődő képviseletet, vagy fideszes pártkatonákat választanak maguknak a választópolgárok. Dobrev elmondta, miről kellene szólnia szerinte az önkormányzatiságnak. De mindazok a szolgáltatások amik járnának, itt nem jutnak, mert

Tarlós kiszolgáltatta a várost Orbánnak és az oligarcháinak.

Azért csonkíthatta ugyanis meg a várost a kormány, mert a városvezetés némán tűrte, sőt asszisztált hozzá, és sunnyogott. "Olyan polgármester kell, akinek van bátorsága megszervezni a szabadságszerető budapesti polgárok képviseletét". Dobrev kedves témájáról, az uniós forrásokról beszélt, úgy vélte, hogy "egy fityiszt" lesz uniós forrás Orbánnak, mert a kormányfő és köre már túl sok korrupciógyanús ügybe keveredett bele. Úyg vélte, "egy hatalommániás, korrupt rendszert fenntartó miniszterelnöknek köszönhetően" Magyarország megítélése világszerte leromlott.

Európában pedig Orbán eljátszotta a becsületét, pária lett, de a nagy baj, hogy páriává tesz minket is, mert már mindenki tudja, bebizonyosodott, hogy Orbán kormánya Európa legkorruptabb kormánya

Dobrev szerint tehát október 13-a nagyon fontos, azt kell ugyanis bebizonyítani vasárnap az ellenzéknek, hogy Orbán nem egyenlő Magyarországgal, a magyar nép demokratikus, szabadságszerető, "Orbánék meg menjenek a pokolba!".

A DK európai parlamenti képviselője szerint nincs kivétel, azért szól Orbánról a választás, mert a fideszes polgármesterek pártkatonák, akinek egyetlen dolguk van: végrehajtani a központ utasítását. Dobrev szerint tehát mindegy, hogy "feslett erkölcsű , közpénzekből dorbézoló ficsúrokról", vagy "joviális nagypapákról" van szó, Orbán emberi között mindenkinek az a dolga, hogy a Fideszhez közelálló oligarchákhoz játsszák át a közös pénzt.

Karácsony Gergely egy becsületes, talpig tisztességes politikus, az ő vezetésével sikerülni fog ennek a városnak

– mondta végül Dobrev, aki nemcsak részvételre, hanem a Karácsony melletti elköteleződésre, szavazásra biztatta a Demokratikus Koalíció szimpatizánsait is.

Az ellenzéki pártok főpolgármester-jelöltje tehát magabiztosan áll a vasárnapi választások elébe, hasonlóképpen Tarlós Istvánhoz. A főpolgármesterrel éskihívójával is készítettünk interjút, de megszólaltattuk Puzsér Róbert független jelöltet is.

De vajon lesz itt Karácsony?

A főpolgármester-választás kimenetele nehezen előrejelezhető, Tarlós esélyei valamivel jobbak, ám Karácsony lemaradása statisztikai hibahatáron belüli. Az Index megbízásából ugyanis a Medián online felmérést végzett október 5. és 9. között a budapestiek körében, így kiderült: arra a kérdésre, hogy kire szavaznának a főpolgármester-választáson, a megkérdezettek 25 százaléka nem tudott vagy nem akart válaszolni.

Tarlós Istvánra a teljes népesség 35 százaléka, Karácsony Gergelyre 34 százalék szavazna, míg Puzsér Róbertet 5, Berki Krisztiánt 1 százalék választotta. Ha csak a jelöltet választani tudókat vizsgáljuk, akkor Tarlós 47-45 arányban vezetett Karácsony előtt (Puzsér 7, Berki 1), de ha csak a jelöltet választani tudó biztos szavazókat nézzük, akkor még kisebb Tarlós előnye:

Tarlós István: 48 százalék

Karácsony Gergely: 47 százalék

Puzsér Róbert: 5 százalék

Berki Krisztián: mérhetetlen

Ez utóbbit azért érdemes kiemelni, mert vasárnap a jelöltet választani tudó biztos szavazók nagy eséllyel el is mennek szavazni. Ebben az adatfelvételben ráadásul még nyilvánvalóan nem lehetett felmérni az azóta kirobbant Borkai-botrány esetleges hatásait.

(Borítókép: Bődey János / Index)