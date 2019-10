Nem azért küzdöttem, mert tele lenne a nadrágom

Nem karriert akar építeni, kevesebb a vesztenivalója – mondta Tarlós István főpolgármester, aki fel fog állni, ha a kormány vagy a Fidesz megszegi az Orbán Viktorral kötött szerződését.

„Ilyen alattomos, sunyi mellébeszélésektől, hazugságoktól hemzsegő kampányban még nem vettem részt” – mondta a mögöttünk hagyott hónapokról.

Borkai Zsolt győri polgármester tettéről azt mondta: „Védhetetlen, vállalhatatlan, közönséges és méltatlan. Méltatlanná vált a funkciójára.” Szerinte Borkainak le kellene mondania.

Szerinte Karácsony Gergely 2017-ig kulturáltan és konstruktívan működött, „barátságos volt”, de aztán megmutatta az igazi arcát: most már végtelenül gyenge és gyáva embernek tartja.

„Jaj, istenem, engem bántanak, félreértenek, ne okoljanak semmiért, nem veszem magamra a hibákat, jó fiú vagyok, szép fiú vagyok, sajnáljanak meg, sajnálatból szavazzanak rám” – Tarlós szerint ezt sugallja Karácsony Gergely.

A megafonos vitát nem bánta meg Tordai Bencével, nem indulati kitörés volt, régóta kedve volt „odasózni” a párbeszédes képviselőnek.

A Tarlós című lapot akkor látta, amikor elé tették. Scarlett Johansson amerikai színésznő őt elismerő szavait kiforgatták.

A következő évek terveiről azt mondta, hogy 2020-ban utólagosan beszerelik a klímát a hármas metró kocsijaiba. A dugódíjat legkorábban 2023-ban vezethetik be.

Két ellenfele, Karácsony Gergely és Puzsér Róbert is káromkodott vagy csúnya szót használt az Indexnek adott interjújában. Ön káromkodott a kampányban?

Tudnak ilyenről?

És volt olyan helyzet, amikor káromkodott volna?

Én beszólok sokszor, egy kemény mag ezt a legszélsőségesebb jelzőkkel illeti, de nem hiszem, hogy engem valaha is ordenáré, obszcén kifejezésen értek volna. A káromkodás pedig istenkáromlás, azt különösen nem csinálom még baráti társaságban sem. Karácsonynak viszont nem az első esete, hogy ordenáré, emlékeznek, a miniszterelnök-jelöltségéről azt mondta, hogy mi a tadadamnak vállalta. De mindenki úgy beszél, ahogy akar.

Azt mondta korábban, ilyen mélyen lévő kampányt még nem látott. Erre a hangnemre is célzott?

Volt már részem kemény kampányban, de ilyen alattomos, sunyi mellébeszélésektől, hazugságoktól hemzsegő kampányban még nem vettem részt. A megsajnáltatás veszélyes dolog nálunk, annyit mégis kell mondjak, hogy sajnos Karácsony úr sokszor nem mond igazat.

Ki alattomos és sunyi?

Véletlenül felejtette ki a hazugot? Azt nem akarta mondani? Alattomosnak, sunyinak a kommunikációt értem, ennek a kampánynak a városról kéne szólnia, de nem arról szól. Pedig a pályázók egyike öt éve polgármester, de Zuglóról például nem esett szó a kampányban. Pedig teljesítményét csak ez alapján lehet megítélni. Viszont Óbudáról, ahonnan 13 éve jöttem el, azt állítja, hogy komoly adósságot hagytam magam után. A jelenlegi polgármester háromszor írta meg közleményben két nap alatt, hogy adósságmentesen vette át a kerületet tőlem.

A kampányt az utóbbi napokban valóban nem a városi programok határozzák meg, hanem a kiszivárgó hangfelvételek és videók. Látta Borkai Zsolt szexvideóját?

Az elmúlt másfél hét eseményei nem kizárólag a Borkai-ügyből állnak. Volt itt egy zuglói történet elásásokkal, egy Párbeszéd-történet „lehallgatással”, a kispesti történet és Borkai története. Kezdem a végén, nem akarom kikerülni. Amit Borkai Zsolt tett: védhetetlen, kirívó, vállalhatatlan, közönséges és méltatlan. Méltatlanná vált a funkciójára. Nem tudom, miért nem vonja le saját maga a konzekvenciákat. Sőt, az ilyen emberektől politikusként a jövőben meg kellene válni. Itt nem csak egy közönséges szexügyről van szó. Többről.

Tehát Borkainak ön szerint vissza kellene lépnie a jelöltségtől és lemondania a polgármesteri posztról?

Egyértelműen megfogalmaztam előbb a válaszom.

Miért nem mondott le eddig Borkai Zsolt?

Nem tudom, mert én Tarlós István vagyok. A kispesti történet is felér egy önfeljelentéssel, bűnügyi eljárás indult. Igazából Borkainak csakugyan le kellene mondania. Ez lenne a leghelyesebb. Ne rongálja mások teljesítményét is. A MOB is elgondolkodhat a történtek felett. Ami pedig a Párbeszéd irodájában történteket és a hangfelvételt illetik, azok a mondatok elhangzottak Karácsony úr szájából. Ez a nullaszázalékos párt az elnökségi ülésen egyebet sem tesz, mint kritizálja, szidja, bűnözőnek nevezi a szövetségeseit? Zuglóban évek óta beszélik, a polgármester retteg ettől a szocialista képviselőtől, akit emleget. És megtörtént ez a rettegés a parkolási szerződések esetében is. Karácsony úr maga nyilatkozta, hogy az egy piszkos alku eredménye, egy korrupciós szerződés.

A helyi MSZP és a Fidesz alkuját nevezte piszkosnak.

Szép kis ellenzéki összefogás! Nem az a legszokatlanabb kérdés, hogy a Fidesz miért fordult a polgármester ellen, az a kérdés, hogy a saját frakciója, a szocialisták miért tették. Ha pedig ez az alku piszkos, egy polgármester nem tartózkodik, és nem írja alá szó nélkül a szerződést. Hazugság, hogy nem tehetett volna mást! Miért ne tehetett volna? A polgármester felfüggesztheti a döntést, nyilatkozhat a sajtónak. Ha tényleg piszkos alku, kötelessége megtagadni az aláírást. Puzsér Róbertnek ebben igaza van: Karácsony Gergely akkor hazudik, amikor kinyitja a száját.

Karácsonyról 2017-ben azt mondta a Magyar Hírlapnak: „Eddig sem tartoztunk egy alomba, feltehetőleg sosem fogunk. Kulturáltan és konstruktívan működött a fővárosban.” Karácsony már nem konstruktív és kulturált?

Ez így volt 2017-ig. Amíg nem mutatta meg az igazi arcát, barátságos volt. 2018-tól változott meg a helyzet. Ha már jellemzésénél tartunk, én őt személyében nem tartom korruptnak. Csak egy végtelenül gyenge és gyáva embernek. A parkolási szerződésnél sem gondolom, hogy azért írta alá, mert benne lett volna az ügyben, kizárásos alapon azért írta alá, mert megfélemlítették. Nem merte nem aláírni.

A kampányban Karácsonyék vádolták meg önt azzal, hogy gyáva, mert nem állt ki vitára.

Sose mondtam, hogy ne legyen vita.

Akkor miért nem lett?

Mert van feltételem. A zuglói polgármesternek amúgy öt éve volt, hogy vitatkozzon velem. Én az utolsó ellenzéki évemben 59-szer vesztem össze Demszkyvel csak a közgyűlésben. Karácsony Gergely az utolsó ellenzéki évében egyetlenegyszer szólt hozzá a vitához. Kevesebb mint fél percet, és akkor sem vitázott. 2018-ban egyetlen közgyűlést sem ült végig. Szerinte annyira eluraltam a közgyűléseket, hogy nem tudott hozzászólni. Csak az nem stimmel, hogy a DK-s Gy. Németh Erzsébet 88-szor, az MSZP-s Horváth Csaba 73-szor vitatkozott velem, és még a jobbikos Tokody Marcell is 36-szor. Mutat valamit, hogy valaki ennyire passzív. Nem tudja, mi van a fővárosban, nem vett részt a munkában. Bekéredzkedett egy bizottságba, amelynek 83 ülése volt, de 68-szor hiányzott. Ezért volt az a feltételem a vitához, hogy beszéljen a saját zuglói teljesítményéről. És vitatkozzon Puzsér Róberttel előbb, ha ennyivel erősebb nála, nevetve elbánik vele.

Szombat este 9 órára hívta össze a közgyűlés rendkívüli ülését, amelyet az ellenzék kezdeményezett a patkányos szerződések miatt. Miért ekkor?

Alaki szabály szerint össze kellett hívni, de okafogyott és értelmetlen. Performansz.

Ott lesz ezen? Ott összejön a vita Karácsonnyal?

Miről? De nem döntöttem még el. Nem kéne inkább a tartalmáról beszélni? Karácsony Gergely ebben is csúsztat. A patkányirtásról szóló szerződésnél – ami bizottsági kompetencia – a bizottságban minden kérdés nélkül a Bábolna ellen szavazott. Aztán megtámadta a szerződést, kitalálta, hogy a referenciák hamisak, de a rendőrség megszüntette az eljárást, ami a feljelentésére indult, mert kiderült, hogy a referenciák valósak. Majd vészhelyzetet kiáltott. Az országos tisztifőorvos a legfrissebb jelentésében egyértelműen cáfolja őt. Karácsonyt fel lehetne jelenteni közveszéllyel való fenyegetésért. Én nyilván nem fogom megtenni, de ebben sem mondott igazat, rögzítsük. Mindezek után provokált ki egy olyan ülést, amelyen egy olyan testület döntene, amelynek napokon belül lejár a mandátuma. Ráadásul a közigazgatási per, amire hivatkozik, egyáltalán nem támadta a referenciákat, a pernek nem is résztvevője a főváros, az a Bábolna és a Közbeszerzési Döntőbizottság között folyik, és a bíróság csupán eljárásjogi hibát említ.

Karácsony ennél az ügynél is áldozatnak akarja beállítani magát: akit mindig félrevezetnek, bántanak, nem felelős a szavazataiért, nem felelős a szavaiért (az önök interjúját is utólag átírta a metrókocsikról), megzavarják a rendezvényeit. „Jaj, istenem, engem bántanak, félrevezetnek, ne okoljanak semmiért, nem veszem magamra a hibákat, jó fiú vagyok, szép fiú vagyok, sajnáljanak meg, sajnálatból szavazzanak rám” – ezt sugallja. Egyébként pedig, még mindig nem vitázott az általa annyira lenézett Puzsérral.

Ha Karácsonnyal nem is volt vita, egy emlékezetes vita összejött Tordai Bence párbeszédes képviselővel, akinek megafonnal válaszolt. Másképp reagálna most már?

Százszor elmondtam, a hangosbeszélő azért volt ott, mert a Párbeszéd emberei előző este ilyennel fogadtak engem. Ilyennel ordítottak az arcomba egy méterről.

És mi volt a terv? A két megafon üvölt egymással szemben?

Örülök, hogy ennyi következtetést vonnak le. Elővigyázatosságból vittük magunkkal, és egyszer csak ott volt a Tordai Benedek nevű ember. Megmondom nyíltan, régóta gusztusom volt odasózni, őt a demokrácia szélsőértékének tekintem. Kiképzett provokátor. Az egész politikai pályafutása csak erről szól. Amikor elindult felém egy papírral, akkor vettem elő a hangosbeszélőt. Ezt az embert egyszer rendre kellett utasítani, vegye észre, hogy nem járhatja végig mindig az előre megtervezett agresszív utat. Két nappal később a Századvég rendezvényén megsimogattam az aktivisták fejét, akik szintén megzavarták az eseményt. Nem indulati kitörés volt tehát.

A budapestiek többsége ezt ön szerint díjazta?

Maradjunk abban, hogy pár nap múlva a pontozó bírók felmutatják a táblát, és meglátjuk, mit szólt a nép ehhez a történethez, illetve egészében hogyan dönt.

Karácsony szerint a megafonos vita után ön eltűnt a nyilvánosságból. Valóban kevés nyilvános eseményen szerepelt. Ez miért történt?

Ez nem igaz. Legutóbb az aradi vértanúk napján mondtam ünnepi beszédet. Tordai tűnt el. Beszéltem a Klubrádióban, interjút adtam a 168 Órának, az ATV-nek, az Azonnali.hu-nak, most önöknek, rendszeresen szerepelek a Hvg.hu-n. Karácsony hányszor nyilatkozott mondjuk a Hír TV-nek? Az MTV-be sem mert bemenni. Akkor ki tűnt el? Nekem nem az a kampány, hogy minden második nap kiállok egy utcasarokra, körbeveszem magam hat emberrel, és teszek olyan ígéreteket, amiket nem tudok megtartani.

Mondok rá példát: ingatlanadó. Elnevezi Tiborcz-adónak, hogy ő majd be fogja vezetni, ha főpolgármester lesz. Csakhogy ingatlanadót a főváros nem vethet ki. Ellenben a kerület kivethet. Ha ezt be akarja vezetni, miért nem vezette be öt évig Zuglóban? Miért ígéri arra az időre, mikor nem lesz rá jogalapja? Hol fogja ő visszavenni a kórházakat? Miért kell engem fideszes bábnak nevezni, amikor számos alkalommal összevesztem a miniszterelnökkel? Ki akadályozta meg az Úttörő Stadion átépítését, a Margitszigetre tervezett 9 emeletes teniszcentrum megépítését? Ki veszett össze az agglomerációs közlekedésen?

A kampányát a Fidesz és a Fidelitas megfelelően segítette? Elégedett?

Mit válaszoljak erre? Karácsony szerint nincs is kampányom. Akkor milyen kampányt segített a Fidesz?

Például a postaládánkba bedobták a Tarlós újságot.

Mi a baj ezzel? Minden kampányban vannak újságok. De mire akarnak kilyukadni? Karácsonynak is van újságja. Meg leveleket írt nyugdíjasoknak, abban engem rágalmaz, és teljesíthetetlen ígéreteket tesz.

Önnel ezt a lapot egyeztették?

Ebbe interjúkat készítettek Budapestről, és nem rólam. Én akkor láttam, amikor elkészült. Engem nem utaztattak Isztambulba, Brüsszelbe, nem csináltak rólam drága kampányfilmeket. Ez van, meg a plakátok.

Illetve az amerikai színészek arcképei, amelyek a Tarlós újságban is szerepelnek, illetve Scarlett Johanssonnal is megjelent egy közös képe, amely után a színésznő közleményben tisztázta, hogy nem fejezte ki a támogatását ön iránt.

Amikor Scarlett Johansson „elismerését” fejezte ki, az ellenzéki sajtó ezt a szót a „támogatás”-sal helyettesítette be. Az elismerés szónak a gratulálás a szinonimája, a támogatás nem. Például elismerem Gyurcsány Ferenc elnök úr retorikai képességeit, de nem kell bizonyítanom, hogy ez nagyon messze van a támogatásomtól. Scarlett Johansson is azt írta a válaszában, amelyet az ellenzéki média kicsikart tőle, hogy biztosít az elismeréséről.

De azzal egyetért, hogy a Scarlett Johansson elismerése és közös fotója azért jelent meg, hogy segítse az ön kampányát?

Szerkesztő úr, ne folytasson agitprop tevékenységet! Találkoztam Claudia Cardinaléval is, Mark Spitzcel, Vitalij Klicskóval és másokkal. Messze nem volt kampány, amikor itt volt a színésznő júniusban. Be kellett szereznie az engedélyeket a kép felhasználásához. És a színésznő is az elismerés szót használta, csak az ellenzéki sajtó kiforgatta. A képet persze sokan irigylik.

Térjünk rá az eddigi eredményeire. Kezünkbe nyomott az előbb egy listát.

Nem nyomtam, kezükbe adtam azt a kimutatást, amelynek minden pontja ellenőrizhető. 170 projektből áll, amit megvalósítottunk Budapesten. Ennyit arról, hogy tönkretettük a várost. Itt is elmondom, jött néhány elismerés az idén külföldről. Például Brüsszelből, mint Európa legjobb úti célja, vagy az Economisttól, hogy Budapest Kelet-Európa legélhetőbb fővárosa. Sokan jönnek szembe az ellenzéki kommunikációval az autópályán. De mi valósult meg Zuglóban?

Azonban az elért pontszáma alapján a nyugati városok között csak egy közepes helyet ér el.

Na de hol volt tíz éve? A rangsorban azóta Budapest húsz helyet lépett előre, ahogy az Economist is írja.

Visszatérve a fejlesztésekre: az ön szívéhez melyik projektek állnak a legközelebb?

Az újságírók szeretik megkérdezni, melyik a főpolgármester kedvenc nőtípusa, zenekara, de azt se szívesen nevezem meg, melyik a hat közül a kedvenc unokám, mert nehezen tudnám megmondani. Vannak nagyobb projektek, kisebb projektek. Mindegyikből van olyan, ami közel áll a szívemhez. A budai fonódó villamos, a Margitsziget, a BKV-járműcserék, a fürdőfelújítások, a csatornaépítések, a tízezer fa és a többi 160. Ne felejtsék el, a 4-es metrót is nekünk kellett befejezni.

Az egy sikeres projektnek nevezhető?

Nem mondhatjuk el, hogy 2010-ben kész volt, mert akkor nem kellett volna még négy évig dolgoznunk rajta. Pereltük a szerelvényeket szállító Alstomot, és 36 milliárd forintot szereztünk vissza. Az általunk perelt szerződést még a 2006-os választás előtt kötötték.

Mikor érkezett be ez a 36 milliárd forint a főváros számlájára?

Fokozatosan érkezik. Hogy az utolsó hatmilliárd befutott-e már, vagy úton van, nem tudom megmondani. De min akarnak rajtakapni?

Csak egyszerűen tudni szeretnénk, hogy megérkezett-e ez a pénz.

Az lehetséges, hogy nem érkezett be mind. A lényeg, hogy a pert megnyertük. Ami arra is elég lesz bőven, hogy a 3-as metró kocsijait utólagosan klimatizáljuk, ami 2020-ban meg is fog történni. Ne felejtse, végül az M2-es és M4-es szerelvényeit is nekünk kellett beszerezni.

Van rá becslés, mennyibe fog kerülni a klíma utólagos beszerelése?

Több céggel is tárgyal a BKV. Ha nagyon kell valamit mondani, ez 1-2-3 milliárd forintnál nem lehet több.

Akkor a klimatizálással együtt több mint 70 milliárd forintba kerülnek a felújított orosz szerelvények. Nem fáj a szíve annak a hírnek a hallatán, hogy Varsó most vásárolt ugyanennyi vadonatúj metrókocsit 89 milliárd forintnyi euróból?

Pontosan tisztában vannak azzal, hogy én új szerelvényeket akartam. Azt is tudja, hogy kormánygaranciát csak metrókocsi-felújítási hitelre kaptunk. A 3-as metró pedig egy romhalmaz volt. Ezt hagyták itt, meg 78 milliárd működési adósságot a BKV-nál. A metróhoz 2015-ig hozzá sem tudtunk férni, fedezet nélküli kötelezettségvállalás lett volna az adósság miatt. Valamit ezzel a metróval kezdeni kellett. Ha nem lehetett újat venni, akkor fel kellett újítani. Persze hogy jobb lett volna, ha új szerelvények érkeznek, de mi mást tehettem volna? Önök mit tettek volna? A zuglói polgármester összevissza beszélt, valótlanságok és tárgyi tévedések sorát produkálta erről az önöknek adott interjúban. Később kierőszakolta, hogy a teljes mondandóját módosíthassa a már megjelent írásban, de csak a BKV erélyes tiltakozása után, és akkor is hibásan. Egyébként Gy. Németh Erzsébet korábban feljelentést tett a 3-as metró ügyében, de alaptalannak bizonyult.

A felújított orosz metrókocsik megvásárlása jó üzlet volt a fővárosnak?

Ennyit lehetett ebből kihozni. Harminc évre újra balesetmentesen közlekedhetnek a legforgalmasabb vonalon az emberek. Ezeket a szerelvényeket ugyanazok az emberek hol ócskavasnak, hol újnak nevezik.

Reménykedjünk benne, hogy harminc évig balesetmentesen közlekednek. És hogy áll a hármas metróvonal felújítása?

A második szakasz közepén vagyunk, és a BKV a napokban köti meg a szerződést az utolsó, harmadik szakaszra, ahol is kétszer vagy háromszor visszaadtam az ajánlatokat a túl magas árak miatt. Aztán csak leszorítottuk ezeket az árakat. Ugyanez fog történni most a Lánchíddal kapcsolatban is.

Vajon miért kell ezt egy főpolgármesternek eljátszani majdnem minden nagyobb kivitelezési pályázatnál?

Erre nem tudok válaszolni. Valamennyi többletköltséget alá lehet támasztani más anyagminőséggel, változó technológiával vagy inflációval, de a három metrószakasz vagy a Lánchíd esetében nem láttam ilyen alátámasztó tényezőket. Ezért nem tehetek mást, mint hogy így nem engedem át ezeket a pályázatokat.

Épp ezért elhúzódik a beruházás.

Ez az ára.

A másik elhúzódó beruházás: az e-jegyrendszert mikor vezethetik be?

Az nekünk egy félresikerült projektünk, ha úgy tetszik, az egyetlen a 170-ből. Ez nem rossz arány. Jóllehet nem én kötöttem ezt a szerződést, hanem a cégünk, a közgyűlés sem látta, így, nem is én írtam alá, de a politikai felelősséget magamra vállaltam. Ugyanakkor a belügyminiszter segítségével ezt a projektet pályára tettük, az első három szakasz el is készült: napi-, heti- és havijegyet lehet vásárolni telefonon. 2020 során működni fog az időalapú jegy is. Ez egy elfuserált projekt volt, ezen nincs mit szépíteni. Az elszámolások zajlanak, és polgári per is lehet a BKK és a német kivitelező között.

Hány forintot fizettek ki ennek a német cégnek?

Ezt nem tudom megmondani. Ha tudnám, azt jelentené, hogy megszületett a megállapodás a német kivitelezővel.

Azt nem lehet tudni, hogy mennyi pénzt utaltak át a német cégnek?

Szerintem azt már nyilvánosságra hoztuk nyáron vagy tavasszal. Volt róla egy jelentés, én is láttam. Mi volt, ami elkészült, mi volt, amit kifizettek.

Nem láttunk a sajtóban ilyet.

Nézze, úgyis az lesz a vége, hogy lesz a dolognak egy szaldója. Amiről most fölösleges előfeltételezésekbe bocsátkozni.

Akkor bocsátkozzunk előfeltételezésbe egy másik témával: mi lesz a dugódíjjal?

Előtte még hadd mondjam el, hogy van egy rakás előkészített nagy projektünk, amiről a kampányban kellett volna beszélni. Itt van a Lánchíd és környezete, a BKV további járműbeszerzései, a Ferihegyi út újraépítése, a Béke téri szennyvízkomplexum, a Blaha Lujza tér, a Széna tér felújítása, a nagy kerékpáros projektek, az Eurovelo kerékpárutakhoz csatlakozás, az aquincumi híd terveztetése, ezek várhatóak a közeljövőben.

A behajtási díjat – amit dugódíjnak is neveznek – önként bevállalta a főváros 2010 előtt, a 4-as metró uniós támogatási szerződésének aláírásakor, ezért én köszönetet mondok az uniónak, hogy eddig nem szankcionálta a bevezetés elmaradását. A behajtási díj nem ördögtől való dolog, de a bevezetéshez kell néhány feltétel: P+R parkolók a nagy közlekedési csomópontokban – 5800 férőhelynyi van most, ami még kevés. Be kell fejezni a metró felújítását. És fel kell oldani a törvényi tilalmat, amelyet a magyar parlament hozott a dugódíj bevezetésére. A dugódíj legkorábbi bevezethetősége 2023, amit még meg kell előznie egy társadalmi egyeztetésnek.

Elhallgatva a sok tervet, nagyon csalódott lesz, ha nem nyeri meg a választást?

Természetesen meccset nem szeretek elveszteni, de hát az én vesztenivalóm mégiscsak kevesebb. Nem véletlenül kötöttem feltételekhez az indulásomat, amelyek között az első a főpolgármester közvetlen megválasztása volt, és nyilván nem azért küzdöttem ezért, mert tele lenne a nadrágom.

Miért olyan fontos önnek a közvetlen főpolgármester-választás megmaradása?

Nekem szükségem van a legitimitásra. 1994 óta mindig közvetlenül választottak meg. Ha van pozíció, amit közvetlenül a népnek kell megválasztani, az a polgármesteri, különösen a főpolgármesteri pozíció. Ha nem választanak meg: azért elég sok választást megnyertem már. Az a pálya, amit az önkormányzati szektorban befutottam, nem szégyellnivaló. Van egy feleségem, történetesen 46 éve ugyanaz, van három gyerekem, hat unokám, mondja meg nekem, mit veszítek azzal, ha lehetek egy kicsit a családommal? Én nem karriert építeni akarok már. Ha megválasztanak, becsülettel végigdolgozom a ciklust, van elképzelésem. Ősbudapesti vagyok, ismerem a várost, nem északon keresem a Galvani hidat és Csepelt, sem a Városligetben a Nemzeti Múzeumot. Tudom, mit akarok a jövőben. Ezeket megpróbálom végigvinni, be fogom tartatni a miniszterelnökkel történt megállapodást, ő tudja a legjobban, ha meg fogják szegni, fel fogok állni. Most mondja meg, mitől izguljak?

(Borítókép: Ajpek Orsi / Index)