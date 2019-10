Kiszáll a politikából a fideszes verte fideszes

A régi fideszes fellegvárnak számító Szarvason az a furcsa helyzet alakult ki a nyáron, hogy fideszes képviselő indult az önkormányzati választásokon a fideszes polgármester ellen, miközben a helyi Fidesz egy harmadik fideszest, az alpolgármestert indította volna. A helyzet a választás napjára már némileg leegyszerűsödött, a háromból két fideszes maradt a képben, és egyikük, Babák Mihály nyert is.

Babák Mihály 1998 óta, megszakítás nélkül 21 éve vezeti már a Békés megyei várost. Az alpolgármester, Hodálik Pál viszont júniusban 8:4 arányban megelőzte őt, amikor a helyi Fidesz-szervezet szavazott arról, kit látnának szívesebben Szarvas élén. Ahogy már augusztusban is írtuk, ez a helyi döntés nem a végleges álláspont volt, benne volt a pakliban, hogy a Fidesz központi vezetése felülírja, és így is történt. A Fidesz végül Babák Mihályt indította. Hodálikból nem is lett polgármester-jelölt.

A harmadik szereplő, Babák Zoltán nyár közepén jelentette be a Facebookon, hogy indul. Babák Zoltán fideszes színekben szerzett két éve, egy haláleset után tartott időközi választáson képviselői mandátumot, de idén függetlenként készült indulni. Ő Hodálikkal ellentétben tényleg el is indult, tényleg függetlenként, és szépen is szerepelt, bár különösebben megszorongatni azért nem tudta Babák Mihályt. A régi-új polgármester 41,9 százalékkal nyert, Babák Zoltán 33,46 százalékkal lett második, 522 szavazattal maradt le. A harmadik hely Csanádi Lászlóé volt, aki a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete jelöltjeként 16,94 százalékon végzett. Az ellenzéki összefogás a meteorológus Pártai Luciát indította, aki végül a szavazatok 7,7 százalékával végzett a negyedik helyen.

Hodálik Pál és Babák Zoltán ezentúl a képviselői testületnek sem lesznek tagjai Szarvason, képviselői mandátumért nem is indultak itt. Babák Zoltán vasárnap este a Facebookon gratulált Babák Mihálynak, és azt írta: visszavonul a politikától, a családi vállalkozásaira fordítja minden energiáját. Hodálik Pál a választás előtt nem sokkal arról írt a Facebook-oldalán, hogy sokan kérdezték tőle, hogyan tudnának rá szavazni. Nekik felhívta rá a figyelmüket, hogy közvetlenül ugyan nem tudják ezt megtenni, de harmadik helyen van a Fidesz-KDNP Békés megyei listáján, ennek a listának a támogatását kérte a szavazóktól. Hodálik kérése teljesült: listáról bejutott a megyei közgyűlésbe.

Nem tudták kiütni a kegyvesztett fideszest

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei, 3500 fős Kengyelen az a Nagy Szilárd nyerte meg a polgármester-választást, aki öt éve a Fidesz-KDNP jelöltjeként a szavazatok 93 százalékával a háta mögött lett polgármester, most viszont a Fidesz mégis másvalakit indított helyette, ellene.

Nagy Szilárd vasárnap, független jelöltként nem tudott olyan nagy arányú győzelmet aratni, mint 2014-ben, de azért így is magabiztosan verte a Fidesz jelöltjét, Bartus Gábort.

Fotó: facebook Nagy Szilárd

Bartus, aki Kengyelen született és ott töltötte a gyerekkorát, eddig Rákócziújfalu fideszes alpolgármestere volt. A 2014-es választáskor úgy került a rákócziújfalui testületbe, hogy többen szavaztak rá, mint a 16 többi képviselő-jelölt bármelyikére. Azután került a képbe Kengyelen, hogy Nagynak néhány éve látványosan megromlott a viszonya a helyi fideszes országgyűlési képviselővel, választókerületi elnökkel, Boldog Istvánnal. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy Nagy szerint két és fél éve egyáltalán nem is álltak szóba egymással. Nagy a konfliktust bemutató nyári cikkünkben azzal magyarázta ezt, hogy nem hagyta Boldogot úgy érvényesíti az érdekeit, ahogy szerette volna, Boldog meg azt mondta, hogy Nagy magánéleti viselkedése, vezetési stílusa nem egyezik a Fidesz értékrendjével.

Nagy vasárnap végül közel kétszer annyi szavazatot szerzett, mint Bartus. 39,62 százalékkal nyert, míg fideszes kihívójának 20,25 százalék jutott. Bartusnál jobban szerepelt Kengyelen még a függetlenként induló Kovács Miklós is, akire 26,39 százaléknyi szavazat érkezett.

Két szék között

Szentesen (ahol egyébként képviselői helyért indult és kikapott az ufó-és migrációszakértő Georg Spöttle is) a Fidesz-szavazók itták meg annak a helyi belső konfliktus levét, amelyről augusztusban a 444 írt hosszabban. Nem nyert az a fideszes képviselő, akit Kubatov Gáborék a pártból való kizárással büntettek, amiért elindulni mert a polgármesteri székért “a helyi Fidesz-tagság és közösség többségi döntésével szembemenve”. De nem nyert a párt hivatalos, a szomszéd városból áthozott jelöltje sem, aki eddig Szegvár polgármestere volt.

Szentes a várost 1994 óta vezető, MSZP-s Szirbik Imre visszavonulása után is az ellenzéké maradt, dőlt el vasárnap. A Jövőnk Szentes Egyesület néven futó ellenzéki összefogás jelöltje, Szabó Zoltán Ferenc 50,6 százalékkal nyerte meg a választást. A Fidesz színeiben induló Gémes László nem is igazán volt a sarkában, 40,69 százalék szavazott rá. Ha csak a számokat nézzük, Szabó egy hajszállal még akkor is győzött volna, ha nincs a belharc, mert Gémes és a Fideszből kizárt exfideszes, a függetlenként induló Antal Balázs Tibor együttesen sem szerzett annyi szavazatot, mint ő. Szabó Zoltánra 5877-en szavaztak, Gémesre 4726-an, Antalra pedig 1012-en (ez egyébként 8,71 százalékot jelentett), azaz Gémes és Antal támogatóit egyesítve is hiányzott volna 139 szavazat Szabó utoléréséhez.

Szabó a választók bizalmát megköszönő hétfői Facebook-posztjában köszönetet mondott Gémes Lászlónak és Antal Balázs Tibornak, illetve a csapataiknak is "a választások során tanúsított korrekt" magatartásukért.

Mindeközben Szegváron, ahol 2014-ben 52,66 százalékkal nyert Gémes, most az egykori ellenfele, a függetlenként induló Szabó Tibor György győzött nagy fölénnyel, 73,88 százalékkal. Fideszes kihívója nem is volt.

Hatvanban régóta van belső háború Horváth Richárd polgármester és a helyi erős fideszes politikus, a parlamentben ülő Szabó Zsolt expolgármester között. A volt fideszes - és állítólag Mészáros Lőrinccel is jó kapcsolatot ápoló - Horváthra rá is indítottak egy fideszes jelöltet, Gál Erzsébetet, de a sovány 21 százalékos eredménnyel nem tudta megverni a városvezetőt: Horváth Richárd 61,61 százalékkal győzött.

Szécsényben is fideszes belharcok folytak idén: augusztusban írtuk meg, hogy a helyi Fidesz nem a várost kilenc éve vezető Stayer Lászlót, hanem a helyi Fidesz elnökét, Varga Bélát szavazta meg a település polgármesterjelöltjének. Stayert eközben a helyi KDNP teljes mellszélességgel támogatja, de olyannyira, hogy a megyei KDNP-elnökség kezdeményezte is a helyi szervezet feloszlatását. Stayer végül függetlenként indult el, 45,40 százalékkal győzött, Varga Béla Fidesz-színekben 41,11-et szerzett.



Mezőhegyesen a ménesbirtokot felügyelő Lázár János kilobbizta, hogy egy általa támogatott jelölt is induljon el a hivatalos fideszes jelölt ellen. Pap István Tibor végül 87,93 százalékkal győzött függetlenként a fideszes polgármesterjelölttel, Rajos Istvánnal szemben.

