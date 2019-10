A képhamisító bajai lap főszerkesztője megkérdezte az új polgármestert, hová kell ezentúl küldenie a cikkeket

Ahogyan arról beszámoltunk szeptember végén, az akkor fideszes vezetésű bajai önkormányzat lapja, a Bácskai Napló szétfotosopolta és eltorzította az ellenzéki jelöltek fényképét a kampány alatti egyik számban. Baja város önkormányzati lapja úgy mutatta be a nem fideszes jelölteket, hogy kancsal szemet, ferde orrot, sötétebb arcot, hosszú nyakat fotosoppoltak a képekre.

Fotó: Dani Gitta / Facebook

A képhamisítást kikérték maguknak, ám magyarázatot nem sikerült adniuk, sőt, végül egy sértett közleményben közölték, hogy a "méltatlan támadások miatt" egyetlen jelölt arcképét sem közlik a választásokig.

A bajai választást végül a Fidesz elveszítette, a polgármester és a képviselők többsége is a Sikeres Bajáért Egyesület összellenzéki jelöltje lett. A polgármester a momentumos Nyirati Klára lett. A Bácskai Napló pedig egy cikkel jelentkezett, amiben elnézést kérek az olvasóktól a szétfotosoppolt képek miatt, de ragaszkodtak hozzá, hogy így kapták a képeket. Illetve az objektív újságírásról, és a sajtószabadságról írtak, mondván, bizakodóak az új városvezetéssel kapcsolatban.

Fekete-Győr András a HVG-nek adott interjújában világított rá a fenti cikk előzményére, és adott hozz érdekes, és sokat mondó részletet. Fekete-Győr a momentumos önkormányzatok kapcsán azt mondta, átvilágítás és rendrakás lesz, hogy kiket tartanak meg és küldenek el, azt a polgármesterek majd eldöntik, "hiszen azt is meg kell mutatnunk, hogy minket nem a bosszú motivál". Majd hozzátette:

Baján például a Fideszt brutálisan kiszolgáló lap főszerkesztőjét magához hívatta a polgármesterünk, és elmondta; vagy bocsánatot kér az olvasóktól, hogy hazudtak, vagy mennie kell. Ő az előzőt választotta, aztán megkérdezte, hogy ezután milyen e-mail-címre kell majd elküldenie a cikkeket, mire Nyitrai Klára elmondta, hogy nem lesz cenzúra többé, az lesz a dolga, hogy újságot írjon.

Géczy Zsolt, a városi lap főszerkesztője az RTL Házon kívül című műsorának nyilatkozott a napokban, amiből legalább ahhoz közelebb sikerült kerülni, hogy honnan jöttek azok a meghamisított képek.

Géczy egyrészt megismételte, hogy ahogy akkor, úgy most is kikéri magának a hamisítás vádját, "egy nagyon aljas csalás kvázi áldozatai voltunk" - mondta a főszerkesztő, aki azt is elmondta a csatornának, hogy

A fotók a fideszes városházától érkeztek,

de hogy pontosan kitől, azt nem akarta elárulni. A kérdésre pedig, hogy a lapban miért nem szerepeltek sosem ellenzéki politikusok, Géczy úgy válaszolt, egy önkormányzati lapban arról van szó, amit a tulajdonos kér. A riporter még feltette a kérdést, hogy azt is megmondták-e, hogy miről NEM szabad írni, mire a Bácskai Napló főszerkesztője kisebb szünet után azt mondta, "tulajdonképpen ilyen határozott kérés nem volt", de