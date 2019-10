Elolvadhat az ellenzéki többség Szekszárdon

Meg vagyunk döbbenve a Pécsi Ítélőtábla végzésén, amely szerint meg kell ismételni a választást két szekszárdi választókerületben. Az ÉSZ jelöltjeinek szörnyű bűnei közt szerepel, hogy ennivalót vittek a szavazóköri delegáltaknak, a fideszes szavazatvásárlás bezzeg nem érdekelte a bíróságot

– írta közösségi oldalán Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő. November 10-én vasárnap megismételt választás a 2. és a 8. választókerületben, a tét az ellenzéki közgyűlési többség, tette hozzá.

A szekszárdi eredmény miatt nem csak a Fidesz, az ellenzék is bírósághoz fordult. Mint arról beszámoltunk, a kampányban elkövetett jogsértések megállapítását, a szekszárdi polgármester-választás eredményének megsemmisítését, sőt új választás kiírását, valamint Ács Rezső fideszes polgármester megbírságolását kérte az ellenzéki polgármesterjelölt jogi képviselője a Pécsi Ítélőtáblától.

Ács az ellenzék szerint közpénzből végzett önmagát népszerűsítő kampányakciókat, az iskolakezdő gyerekeknek ajándékozott uzsonnásdobozok fotóival pedig még a közösségi médiában is kampányolt, amiért a Pécsi Ítélőtábla el is marasztalta. A szavazók befolyásolása azonban a szerint nem adott alapot arra, hogy a polgármester-választást is megismételjék: az Ítélőtábla ma elutasította a polgármesterválasztás megismétlésére vonatkozó ellenzéki beadványt.