Életfogytiglant kaptak a putnoki horrorgyilkosok

Életfogytiglani büntetést kaptak azok a gyilkosok, akik 2018 februárjában egy kocsmai összeszólalkozás után különös, horrorisztikus kegyetlenséggel megöltek egy férfit barátnője szeme láttára Putnokon, áll a Debreceni Ítélőtábla közleményében.

A leírás szerint a vádlottak februárban Dövényben a kocsmában szórakoztak, és összeszólalkoztak egy férfival. "Mivel a sértett kijelentéseit sértőnek találták, a két férfi és a nő elhatározták, hogy megölik", fogalmaz az ügyészség.

A kocsmában felajánlották neki hogy elviszik a szomszéd faluba, a rokonaihoz. Az autóba előre bekészítettek késeket és egy bozótvágót. Velük ment a sértett élettársa is, aki nem akarta párját egyedül elengedni a vádlottakkal, tudva erőszakos természetükről. El is indultak, de nem a tervezett úti cél, hanem Putnok felé fordultak. Amikor ezt jelezték a sértettek, az egyik férfi a bekészített késsel elvágta a férfi nyakát. Élettársát életveszélyesen fenyegetni kezdték.

Putnokon egy lakóház pincéjénél álltak meg, ahová erőszakkal lerángatták az erősen vérző sértettet és a halálra rémült nőt. A pincében a két férfi a késekkel és a bozótvágóval brutálisan megszurkálták és szétvagdosták a férfit, miközben a velük lévő nő mobiltelefonnal világított nekik a sötétben.

A sértett élettársát kényszerítették, hogy végignézze mindezt, közben az ő combját is megszúrták, és őt is megöléssel fenyegették. Amikor a sértett meghalt, az egyik férfi felment a házba, ahol volt élettársa lakott. Felébresztette a nőt és kérte, hogy segítsen eltüntetni a holttestet. Egy szőnyegbe csavarták, majd kocsival visszavitték Dövénybe, és egy emésztőgödörbe dobták. Ezalatt Putnokon a vádlott férfi élettársa elégette a ruhákat és az eszközöket, hogy eltüntesse a nyomokat.

A megölt férfi élettársát hajnalig fogva tartották, majd azzal engedték el, hogy megölik, ha valakinek beszél a történtekről. A vádlottakat még aznap elfogták és előzetes letartóztatásba kerültek.

A per tavaly nyáron kezdődött, most kedden pedig a Debreceni Ítélőtábla jogerősen életfogytiglani büntetésre ítélte a két férfit és a nőt, aki telefonjával világított a gyilkolás alatt, a nyomokat eltüntető negyedik vádlottat pedig három évre ítélték. Az ítélőtábla szerint a rendkívül brutális bűncselekmény ideje a "horror éjszakája" volt az áldozatnak és hozzátartozójának. A különös kegyetlenség pedig nemcsak azt jelentette, hogy a sértett átlagot meghaladó kiszolgáltatott helyzetben volt és átlagot meghaladó kínokat kellett kiállnia, hanem azt is, hogy az elkövetők az átlagot meghaladó brutalitással végeztek vele, írja az ítélőtábla.