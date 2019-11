Bekamerázzák az újgenerációs IC-ket

Fedélzeti kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszert is rendelt a MÁV a készülő új generációs IC-vagonokhoz, írja a Magyar Nemzet az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívások és eredményközlések alapján. A nyertes ajánlattevőnek, vagyis a Kirefta Mérnöki Tanácsadó Kft-nek 35 készlet I. osztályú és 35 készlet többcélú teres kocsikhoz használható kamerarendszert kell szállítania, és egy-egy készlethez rögzítőközpont és nyolc darab kamera tartozik. A berendezéseket 164 millió forintért szállítja a cég. A kamerákkal kapcsolatban kerestük a MÁV-ot, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

A kamerák valószínűleg főként biztonsági okból kerülnek majd a kocsikba: ezt a célt, pontosabban a kalauzok védelmét szolgálják a testkamerák is, amikből szeptemberben újabb 103 darabot kaptak a MÁV-Start jegyellenőrei. Tavaly 123 esetben, idén pedig augusztus végéig 48 esetben ért jegyvizsgálókat inzultus, melyekből 32 tettlegességig (ütés, lökés, karmolás, rúgás) fajult, egy pedig nyolc napon túli sérüléssel járt. A bántalmazásokkal mi is foglalkoztunk esetenként is, ebben a videónkban pedig olyan kalauzokkal beszéltünk, akiket ért már komolyabb bántalmazás munkájuk végzése közben.

A MÁV első 20 IC+ kocsiját elvileg 2012-ben kezdték el gyártani, és úgy tervezték, 2013-ban már használatba is veheti őket az utazóközönség. A kitűzött 50 darabot 2016-ra kellett volna legyártania a MÁV-Start Szolnoki Járműjavítójának, ezzel szemben 2019 februárjáig mindössze 8 készült el belőle. Végül idén nyáron átadtak 20 kocsit, amit 9,3 milliárd forintból gyártottak le, most pedig a soron következő újabb 70 darab összeszerelése zajlik, amihez önkormányzati költségtérítést is kap a vasúttársaság.

Júliusban azt írtuk: A MÁV-Start hosszú távon szeretné folytatni a sorozatgyártást, mivel legalább háromszáz új IC+ kocsira van szükségük a személyszállítási piac 2023-ban várható megnyitásáig. A nemzetközi forgalomra szánt, légkondicionált kocsik közül tíz másodosztályú, tíz pedig akadálymentesített, többcélú teres, mindkét típus óránként 200 kilométeres sebességre alkalmas.