BKK: baleset, rosszullét, havazás nehezíti a tömegközlekedést

Tele az ország autóbalesetekkel, és a havazás miatt a MÁV vonalain is erős késések alakultak ki, akad olyan vonal, ahol akár 80 perces csúszással futnak be a vonatok. A tömegközlekedés is küzd az időjárással:

A BKK Info tájékoztatása szerint megnövekedett menetidőre kell számítani a 160-as busz teljes vonalán (Békásmegyer, HÉV-állomás-Óbudai rendelőintézet),

a 218-as busz a teljes vonalon (Solymár, Auchan- Szentlélek tér),

A 22-es (Budakeszi, Tesco áruház-Széll Kálmán tér M), a 222-es (Budakeszi, Honfoglalás sétány- Széll Kálmán tér M) és a 22A (Budakeszi, Dózsa György tér-)Széll Kálmán tér M) autóbusz teljes vonalain,

A 38-as (József Attila utca-Csepel, Szent Imre tér), a 138-as (Budatétény vasútállomás, Campona-Csepel, Szent Imre tér), a 238-as (József Attila utca-Csepel, Szent Imre tér) és a 38A autóbusz (Lakihegy, Cseresznyés utca-Csepel, Szent Imre tér) vonalain

Egy utas rosszulléte miatt a H5-ös HÉV a Batthyány tér és Aquincum között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

A 68 busz, a 199, 194B és a 194 busz baleset miatt terelve közlekedik.

Több járat is terelve vagy rövidített útvonalon jár, részletes és friss információkat a BKK Info oldalán vagy az applikációban találnak.

Az FKF vasárnap 19 órától készül az OMSZ által is bejelentett havazásra, így emelt készültségi fokozat lépett életbe náluk. A sajtóközleményük szerint a cég éjjel 68 munkagéppel folyamatosan síkosságmentesítte a budapesti fő- és közösségi közlekedési útvonalakat, továbbá 4 kisméretű célgéppel a Duna-hidak járdáit, valamint a kapcsolódó kerékpárutakat. Nappal 69 autóval és 216 fő kézi erővel folytatjuk a fő- és közösségi közlekedési útvonalakon, kerékpárutakon, valamint az ingatlanokhoz nem kapcsolódó közjárdákon, közlépcsőkön a hó eltakarítását.