Lejárhatott a mozdonyvezető munkaideje, megállt a vonat Csomádon

Több olvasói levelet is kaptunk arról, és a járaton utazó kollégánktól is úgy tudjuk, hogy 2537-es, 6:58-kor Vácról induló, Vác és Budapest között közlekedő vonat teljesen szürreális okok miatt várakozott a reggeli órákban Csomád állomáson: az ott lévők információi szerint ugyanis nem más történt, mint hogy a mozdonyvezetőnek lejárt a munkaideje, ezért a vonat nem közlekedett tovább, helyette egy másik mozdonyvezetőre vártak. Az utasok egy része fél tíz után úgy döntött, hogy leszáll a vonatról, és a kritikus helyzetben igyekeztek összefogni: „akiért jönnek kocsival, azok felvesznek idegeneket", írta kollégánk, aki többedmagával utazott Veresegyház felé.

Hasonlóról számoltak be a 2517-es, 06:26 perckor Vácrátótról Budapest Nyugati pályaudvar irányába induló járat esetében is: ez a szerelvény is megállt Csomádnál (miközben nem kellett volna neki), és az utasok arra vártak, hogy egy másik mozdonyvezető vegye át a szerelvényt, mivel az előzőnek lejárt a 12 órás műszakja – mondta el állítólag az egyik kalauz.

Kollégánk úgy tudja, az ő vonalán legalább még egy vonat lehetett ma, ami az övéhez hasonlóan járt (ez lehetett a 2517-es járat), de „állítólag hiába ért volna oda egy másik mozdonyvezető, akkor se tudtunk volna a torlódás miatt továbbmenni" – írta.

A Budapest–Veresegyház–Vác vonalon jelenleg 160-180 perces késésekkel kell számolni a MÁV tájékoztatása szerint, de más vonalak sem problémamentesek, sőt. Kerestük a céget a lejárt munkaidejű mozdonyvezetők miatt, egyelőre nem kaptunk választ kérdéseinkre. Mindenesetre nem ez volna az első ilyen eset a világtörténelemben: tavaly júniusban egy Nyíregyházára tartó intercity utasainak kellett kb. fél órát várniuk Füzesabony előtt, a pusztában, míg megérkezett a helyszínre az előző vezetőt váltó kolléga.