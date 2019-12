Akit mindenki Boldog István táskás embereként ismer

Hivatali vesztegetés elfogadása miatt előzetes letartóztatásba került Boldog István fideszes országgyűlési képviselő közvetlen munkatársa, Fehér Petra. A törökszentmiklósi közgazdász karrierje az elmúlt években kezdett beindulni, a Fidelitas mellett 2014-ben már a megyei közgyűlésben politizált, idén pedig a törökszentmiklósi képviselő-testületbe is bekerült. Megnéztük, hogyan jutott Fehér Törökszentmiklósról a Fidesz országos listájáig, és mi vezetett oda, hogy most előzetes letartóztatását tölti. Portré Boldog "táskás emberéről".

Hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják Fehér Petrát, Boldog István fideszes országgyűlési képviselő közvetlen munkatársát, írtuk meg szerdán. A Budai Központi Kerületi Bíróság november 29-én tartóztatta le a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés képviselőjét, a gyanú szerint "több Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos pályázatnál irányított, jogellenesen befolyásolt közbeszerzéseket elnyert vállalkozóktól – mint a pályázatok elbírásában döntési folyamatra ráhatással bíró hivatalos személy – jogtalan haszonra tett szert."

Hadházy Ákos országgyűlési képviselő már október elején arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy nyomozás folyik Jász-Nagykun-Szolnok megye négyes számú választókörzetében, amely országgyűlési képviselője Boldog István. Polt Péter legfőbb ügyész megerősítette Hadházy értesülését, de konkrét nevet nem említett.

Előretolt helyőrség

Ezután alig két hónappal adathordozókat foglalt le az ügyészség a cserkeszőlői polgármesteri hivatalban, és ugyanezen a napon egy hónapra előzetes letartóztatásba került Fehér Petra, akit Hadházy Boldog "táskás emberének" és "pénzbehajtójának" nevezett.

Az elmúlt napokban jó néhány, névtelenséget kérő, de az érintetteket és a helyi politikai viszonyokat közelről ismerő emberrel beszéltünk az ügyről és a gyanúsított képviselőnőről. Fehér Petrát egyöntetűen Boldog "meghosszabbított jobbkezeként", "végrehajtójaként" vagy épp "előretolt helyőrségeként" emlegették ezekben a beszélgetésekben. Névvel egyik forrásunk sem akart szerepelni, a cikkben olyan információk szerepelnek, amelyeket több helyről is hallottunk.

Politikai kinevezés

A 37 éves törökszentmiklósi, közgazdász végzettségű nő politikai karrierje Boldog István mellett szépen ívelt felfelé, 2014 óta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés képviselője, októberen pedig a törökszentmiklósi képviselő-testületbe is bekerült.

Bár egy ideje Szolnokon él, nem ismeretlen terep számára Törökszentmiklós, innen indult ugyanis a politikai karrierje hét-nyolc évvel ezelőtt. Úgy tudjuk, egy helyi ügyvéd ajánlotta be a helyi Fideszbe, bátyjával, Fehér Péterrel egyetemben, és Juhász Enikő, a várost két cikluson át (2006-2014) vezető fideszes polgármester vette pártfogásába a fiatal testvérpárt.

Fehér Petra neve 2012 augusztusában már osztályvezetőként jelenik meg a közgyűlési jegyzőkönyvekben, 2013-ban pedig az önkormányzati ingatlanok gazdálkodásával foglalkozó Városellátó Szolgálat intézményvezetőjének nevezték ki. Egy helyi forrásunk szerint egyértelműen "politikai kinevezés" történt, Fehérnek ugyanis semmilyen referenciája vagy tapasztalata nem volt még ekkor, de jó kapcsolatot ápolt a polgármesterrel.

Illegális cigarettákat találtak

Testvére, Fehér Péter ugyancsak közel volt a fideszes városvezetéshez, ő az önkormányzati tulajdonú Törökszentmiklósi Logisztikai Kft. élére került, amely a korábbi VEGYTEK nevű ipari telephelyet üzemeltette, és cégeknek adott ki raktárakat.

Hogy pontosan mikor és hogyan került kapcsolatba Fehér Boldoggal, nem tudjuk, de kettejük neve már egy 2014. februári közgyűlési jegyzőkönyvben együtt szerepel.

Történt ugyanis, hogy a NAV nagy mennyiségű illegális cigarettát talált a VEGYTEK törökszentmiklósi telephelyén lévő raktárban, és négy embert őrizetbe vettek. A telephely üzemeltetéséért és a raktárak bérbeadásáért Fehér Péter felelt, de állítása szerint nem tudott az illegális tevékenységről. A februári közgyűlés jegyzőkönyve szerint Juhász Enikő is védelmébe vette a fiatalembert, a polgármester visszautasította "azokat a sejtetéseket, hogy akár személye, Boldog István országgyűlési képviselő, vagy a Fehér családnak valamiféle köze lenne ehhez a történethez."

A Fidesszel együtt Fehér is távozott Törökszentmiklósról

2014 őszén aztán hatalmasat bukott a Fidesz Törökszentmiklóson, az előretörő Jobbik nyolcból hét választókerületben győzni tudott, és a polgármester is a párt által támogatott, de függetlenként induló Markót Imre lett. Juhász Enikő kiszállt a politikából, a Fidesz törökszentmiklósi alapszervezetét Boldog nem sokkal később feloszlatta, Fehérék pedig még az év végén távoztak törökszentmiklósi állásukból.

A Juhász Enikő bukását is hozó 2014 októberi önkormányzati választással viszont mégiscsak jól járt Fehér Petra. Ekkor indult be csak igazán a Fidelitasban is aktívan politizáló nő karrierje, ugyanis a Fidesz listájának 6. helyéről bekerült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésbe.

Fotó: Boldog István / Facebook Cserkeszőlő Önkormányzata látta vendégül Fehér Petrát és Boldog Istvánt a cserkeszőlői fürdő új grillteraszán 2019. áprilisában

A megyei politikában jártas forrásaink szerint Jász-Nagykun-Szolnok megye fideszes országgyűlési képviselői (2014-ben Bene Ildikó, Pócs János, Fazekas Sándor és Boldog István) már hónapokkal a választás előtt megegyeztek, hogy melyikük hány embert ír a listára, és nemcsak a sorrendről döntöttek, hanem már az is megvolt előre, hogy ki "adja" az új közgyűlés elnökét és az alelnökeit, ha a Fidesz többségbe kerül.

Boldog végrehajtói a megyei közgyűlésben

2014-ben három, Boldoghoz közel álló ember került be a testületbe:

Fehér Petra,

Berec Zsolt Miklós és

László Ágnes.

Ez az a három politikus, akik forrásaink szerint Boldog közvetlen bizalmasai, vagy ahogy többen fogalmaztak, "kézi vezérlésű végrehajtói" voltak.

László Ágnes Kétpóról érkezett, ahol Boldog korábban tíz évig volt polgármester, és ahol a mai napig lakik. A képviselőnőnek a megyei politika mellett 2014-től Kétpó Pénzügyi- Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottságnak külsős tagjaként közvetlen beleszólása volt a település közügyeibe is. Egy forrásunk szerint a média a mostani botrányban eddig "méltatlanul keveset foglalkozik" Lászlóval, ugyanis az elmúlt években őt is sokszor látták Boldog mellett, de megmaradt inkább csak háttérembernek. Sikerült telefonon elérnünk a képviselőnőt, ám már az első kérdés után jelezte, hogy nem kíván nyilatkozni, és megszakította a vonalat.

Berec kívülről jött a politikába, korábban operatőrként dolgozott a mezőtúri helyi televíziós csatornánál, majd a Kőrös TV-nél. Egy 2017-es interjúban teljes természetességgel beszélt arról, hogy abban a választási kampányban is tudósítóként dolgozott a helyi tévében, amikor a Fidesz megyei listáján indult, ez szerinte ugyanis nem összeférhetetlen az objektivitással.

Megszűnt a bizalom, lecserélte az emberét

Többek meglepetésére 2014-ben nem Fehér, hanem Berec lett a közgyűlés "Boldog által javasolt" főállású alelnöke, aki a TOP-os pályázatok (Településfejlesztési Operatív Program) előkészítésével és koordinálásával foglalkozott.

Ahogy arról a fent említett interjúban hosszasan mesél, közvetlenül ő egyeztetett a települések polgármestereivel a pályázatok tartalmáról, és a leadás előtt még átnézte, egyes esetekben segítette, kiegészítette a pályázatokat. Nagy pénzről van szó, a 2014 és 2020 közti időszakra szóló program keretében összesen 53,78 milliárd forint érkezett a megyébe.

2018 júniusára viszont megromlott a viszony Boldog és Berec között, és ez utóbbi lemondott az alelnöki posztról. Van, aki úgy tudja, hogy nem hajtotta végre maradéktalanul Boldog kéréseit, míg más szerint az is közrejátszhatott az állítólagos bizalomvesztésben, hogy "a rá osztott településeken" nem hozta a várt számokat 2018 áprilisában a Fidesz.

Pócs János közelébe került Berec

A lemondás után Berec kikerült Boldog közvetlen köréből, és állás nélkül maradt. Jászberény akkori fideszes polgármestere, Szabó Tamás sietett a segítségére, és a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői pozícióját ajánlotta fel neki, ahol a mai napig Jászberény kulturális életét szervezi.

Megkerestük Berec Zsoltot is, hogy a TOP-os pályázatokról és lemondása okairól kérdezzük, de ő se akart nyilatkozni az ügyben. Ha Boldoggal szakított is, a politikai életet, úgy tűnik, nem hagyta el teljesen. Az utóbbi időben Pócs Jánossal, Jász-Nagykun-Szolnok Megye 2. számú választókerület fideszes képviselővel szerepel több fotón, szeptember végén például közösen vettek részt a Fidesz kongresszusán.

Ünnepélyes átadások, szalagátvágások

Berec "lemondása" után Fehér Petrát választották meg a megyei közgyűlés új alelnökének, akinek a kinevezése többek szerint a Fidesz-frakcióban is nagy vitákat kavart. Egy forrásunk ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag csak annyi történt, hogy Boldog lecserélte egyik emberét a másikra. Fehér a TOP-os pályázatok koordinálását is átvette elődjétől, amely fejlesztések javarészt ebben az időszakban kezdtek kifutni. Sorra jöttek az átadások, az ünnepélyes szalagátvágásokon pedig Boldog mellett rendre ott volt ő is.

Bár a közgyűlésben alig szólalt meg Fehér, a nyilvános szerepelés nem volt teljesen ismeretlen számára, ekkor már évek óta aktív tagja volt a Fidelitasnak. A 2014-es Európai Paralmenti választás előtt a Fidesz ifjúsági képviseletében ő mutatta be a baloldali politikusokat és pártokat lejárató szégyenfal.com című interaktív honlapot, négy évvel később pedig az ellenzéki politikusok képeiből álló Kerítésbontók című plakátkiállítást nyitotta meg Szolnokon.

Az önkormányzatok pénzelték Boldog kampánylapját

Évek óta Boldog asszisztense, a 2018-as országgyűlési kampányban pedig a fideszes képviselő kampányfőnökeként is dolgozott. Fehér Petra az elnöke annak a Körös Tisza Menti Településfejlesztő Egyesületnek, amely a választás előtt 40 ezer példányban adta ki a KöTi Mente Magazin című regionális kiadványt.

Mint ahogy az Átlátszó rámutatott, ez lényegében Boldog István kampánykiadványaként működött, a választás előtti számban például 34 fotón jelent meg a képviselő, és a lap elején ő köszöntette az olvasókat "Tisztelt Választópolgár!" megszólítással.

A KöTi Mente Magazin kiadását Boldog választókerületének számos települése támogatta, Szelevény képviselő-testülete például 1,2 millió, Tiszakürt 800 ezer, míg Cserkeszőlő 750 ezer forint támogatást szavazott meg, de az egyesület neve konzorciumi tagként a "Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében" nevű, közel 500 millió forintos EU-s pályázatban is megjelent.

Az egyesület 2016-ban 4,4 millió, 2017-ben 15,29 millió, míg tavaly 9,6 millió forintot kapott az önkormányzatoktól, de 2018-ban EU-s forrásokból is gazdálkodott, összesen 71,35 millió forint EU-s támogatást kapott. A Tavalyi évet 99,78 milliós bevétel mellett 31,94 millió forintos adózott eredménnyel zárta.

Az egyesület székhelye nem mellékesen Boldog "szűkebb pátriájában", Kétpón, a Művelődési Központban van, amely vezetője az önkormányzati honlap szerint László Anikó, a megyei közgyűlésben ott ülő László Ágnes testvére.

Felkerült a Fidesz országos listájára

Fehér karrierje az utóbbi években töretlenül ívelt felfelé, 2015 és 2019 között a Fidelitas Országos Választmányának alelnöke, 2018-ban pedig a Fidesz országos listájára is felkerült. Igaz, csak a 211. helyen szerepelt, amivel lássuk be, nem sok esélye se volt bekerülni a 199 fős parlamentbe.

Boldog befolyása viszont ezzel egyidőben elkezdett csökkeni, 2018-ban már csak alig négy százalékkal győzte le választókerületében a jobbikos Csányi Tamást, 2019-ben pedig választókerülete több településén - köztük Kétpón is - alulmaradt a jelöltje. Nem véletlen, hogy az országgyűlési képviselők korábban említett előzetes egyeztetésén Boldog már csak két embert tudott "betenni" a közgyűlésbe: Fehér Petrát és László Ágnest. A megyei vezetésbe nem került be egyikük se, forrásaink szerint ráadásul már nyáron hallani lehetett, hogy "valami gáz van Boldog körül".

Alelnöki posztját tehát nem tudta megtartani Fehér az októberben megalakult megyei közgyűlésben, de Törökszentmiklóson a kompenzációs lista második helyéről bekerült a városi képviselő-testületbe. Igaz, itt idén se tudott többségbe kerülni a Fidesz.

Beejtőernyőztették a törökszentmiklósi közgyűlésbe

Markót Imrét, Törökszentmiklós 2014-ben és idén is megválasztott polgármesterét meglepte Fehér érkezése, akit szerinte "beejtőernyőztettek" a testületbe. Bár törökszentmiklósi származású a képviselő, meglehetősen kevesen ismerik a városban.

Ahogy ott jártunk, hiába kérdezősködtünk róla, tízből jó ha egy ember tudta megmondani az utcán, hogy ki ő. Aki ismerte, leginkább Boldog bizalmasaként, míg más Juhász Enikő barátnőjeként emlegette.

Az se véletlen, hogy pont Törökszentmiklóson jelent meg a helyi politikában, az ugyanis régóta fájó pont a Fidesznek és különösen Boldognak, hogy a választókerület központjában 2014 óta nem tudják visszaszerezni a hatalmat. Állítólag nincs jó kapcsolata Boldognak Markót Imrével, így logikusnak tűnik a lépés, hogy a legközvetlenebb bizalmi emberét küldte a közgyűlésbe.

Eddig azonban nem sok beleszólása volt Fehérnek a város életébe, az alakuló ülésen még ott volt, de a november 28-i ülésre már letartóztatása miatt nem tudott elmenni, mint ahogy a december 6-i megyei közgyűlési ülésről is hiányzott.

Fehér egyelőre hallgat

Fehérrel közvetlenül most nem lehet beszélni, de ügyvédje lapunknak a héten azt nyilatkozta, a képviselő megtagadta a vallomástételt a kihallgatáson.

"A gyanúsítás ellen panaszt jelentettem be, mivel véleményem szerint az megalapozatlan. Ügyfelem több kihallgatásán jelezte, hogy át sem látja, hogy mi ez az ügy és mi a gyanú alapja, ezért a vallomástételt e kihallgatásokon egyelőre megtagadta. A letartóztatást is indokolatlannak tartom, de nem csak én, hanem a bíróság sem értett egyet mindenben az ügyészséggel. Ez az oka annak, hogy a bíróság döntése ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett" - fogalmazott dr. Fülöp Tamás.

Két cég nagyot nyert TOP-os közbeszerzésekkel

Fehér mellett három másik embert is letartóztattak, egy gyanúsított pedig bűnügyi felügyelet alá került.

Ahogy Hadházy Ákos egy októberi sajtótájékoztatón fogalmazott, Boldog "lényegében megzsarolta a választókerületének polgármestereit, hogy csak az kaphat európai uniós forrásokat (...), aki hajlandó az általa megnevezett, az általa preferált cégeknek munkát juttatni."

A TOP-os pályázatok egyik preferált cége a Profiter Machine Kft. nevű telekommunikációs vállalat, amely sorra nyerte a közbeszerzéseket Boldog választókerületében, 2018-ban 343 milliós forgalom mellett 38 millió forintos nyereséget jegyzett. A másik cég, a szolnoki székhelyű Akviron Kft. bevételei is látványosan megugrottak a TOP-os pályázatok elnyerése után, a 2018-as bevétele évi 100 millióról 500 millió forintra ugrott.

Szerettük volna Boldog Istvánt is megszólaltatni, írásban több kérdést is küldtünk neki, de cikkünk megjelenéséig nem válaszolt. Az üggyel kapcsolatban korábban csak annyit mondott, hogy ez szerinte politikai cirkusz, őt az ügyészség nem kereste meg, de áll rendelkezésére bármilyen hatóságnak.

(Borítókép: Boldog István / Facebook)