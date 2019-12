Termálvízben, egy szál fürdőgatyában dönthettek közbeszerzésekről Boldog Istvánék

Úgy tűnik, a meghívásos közbeszerzési pályázatok leosztásában, az előre megbeszélt sikerekben, a visszacsurgatott pénzekben olyan szintű vadnyugati viszonyok alakultak ki Szolnok megyében, hogy a botrány akár egy fideszes országgyűlési képviselőt is magával ránthat. Ügyészségi nyomozás indult, egy ember nyomkövetőt kapott, 4 embert letartóztattak, köztük a kormánypárti parlamenti képviselő jobbkezét. Hogy működött a rendszer? És kik a főszereplők? Elmeséljük.

Nagyon komoly, felülről irányított rendszer alakulhatott ki Jász-Nagykun-Szolnok megye nagy részén a TOP-os pályázatoknál (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program), azon belül is a 300 milliós értékhatár alattiaknál – ahol meghívásos és nem nyílt a közbeszerzés – abban, hogy mire pályázhatnak a települések, kiket kell meghívni, ki fog nyerni, és mindezt aztán kinek kell megköszönni.

Az egész ügy október elején kezdett robbanni. Hadházy Ákos független és Csányi Tamás jobbikos parlamenti képviselő sajtótájékoztatót tartott, arról, hogy korrupciós ügyben zajlik büntetőeljárás a fideszes Boldog István választókerületében (Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. számú választókerület), ezt az ügyészség is megerősítette, bár konkrét nevet nem mondtak. Hadházy hozzátette, információi szerint egyértelműen érintett Boldog István is, és úgy írta le a dolgot, hogy:

egyértelműen róla van szó, lényegében megzsarolta a választókerületének polgármestereit, hogy csak az kaphat európai uniós forrásokat (...), aki hajlandó az általa megnevezett, az általa preferált cégeknek munkát juttatni.

Az ügyben történt ügyészségi és bírósági aktusok nagyjából ennek a menetnek a szereplőit érintik.

Boldog István a sajtótájékoztatóra akkor úgy reagált, az csak politikai cirkusz, őt még senki nem kereste. Az viszont hamar kiderült, hogy ez mégsem feltétlenül csak politikai cirkusz: november végén a Boldog választókerületében található Cserkeszőlőn a Központi Nyomozó Főügyészség házkutatást tartott, és iratokat, adathordozókat foglalt le egy folyamatban lévő nyomozáshoz. Már aznap arról szóltak a pletykák, hogy Boldog István mindenesénél, Fehér Petránál is jártak a nyomozók, és néhány nap múlva a törvényszék is megerősítette:

nemhogy jártak nála, hanem elrendelték a letartóztatását is.

A Fővárosi Törvényszék Indexnek küldött válaszából aztán az is kiderült, összesen 5 emberrel szemben alkalmaztak kényszerintézkedést ebben az ügyben, Fehér Petrán kívül még három embert letartóztattak, egy pedig nyomkövetőt kapott. Hogy ki is Fehér Petra, arról ebben a cikkünkben olvashat részletesebben.

Miközben próbáltuk kideríteni, kik a fontos szereplői a történetnek, és mi történhetett, újabb kérdéseket küldtünk a törvényszéknek,

a válaszból pedig már két másik szereplő is előkerült.

Fotó: Boldog István / Facebook Fehér Petra és Boldog István

Először nézzük meg, kiket, miért tartóztattak le vagy helyeztek bűnügyi felügyelet alá, aztán megpróbáljuk összefoglalni, hogyan is működött a rendszer.

Táskás ember 1 – letartóztatva

Fehér Petráról a törvényszék – F. P. megnevezéssel – azt írta, hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság november 29-én – leginkább a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélye miatt – egy hónapra elrendelte a letartóztatását.

A nő az ügyészség szerint megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy több Településfejlesztési Operatív Programmal (TOP) kapcsolatos pályázatnál irányított, jogellenesen befolyásolt közbeszerzéseket elnyert vállalkozóktól – mint a pályázatok elbírásában döntési folyamatra ráhatással bíró hivatalos személy – jogtalan haszonra tett szert, írták.

Hogy ki az a Fehér Petra, arról ebben a cikkünkben írtunk hosszabban, de a portrénál rövidebben: a Szolnok megyei közgyűlés korábbi alelnöke, jelenleg megyei közgyűlési tag, Törökszentmiklóson pedig fideszes képviselő. A Fidelitasból indult, majd Boldog István asszisztenseként, illetve kampányfőnökeként dolgozó Fehér az elmúlt évek szinte összes szalagátvágásán ott állt Boldog István mellett, gyakorlatilag Boldog mindeneseként funkcionált.

A három ember – akikkel szemben még kényszerintézkedést alkalmaztak – közül csak Fehér Petra ügyvédje szólalt meg. A korábban Fürst Györgyöt, vagy Jozef Roháčot védő Fülöp Tamás az Indexnek azt mondta, védence egyelőre megtagadta a vallomástételt: „Ügyfelem több kihallgatásán jelezte, hogy át sem látja, hogy mi ez az ügy, és mi a gyanú alapja” – mondta az ügyvéd.

Azt nem tudjuk, pontosan mit nem lát át, de az biztos, hogy a TOP-os pályázatokat kifejezetten átláthatta, hiszen, ahogy ebből a 2017-es, Boldog körzetének egyik településén tartott testületi ülés jegyzőkönyvéből kiderül: Boldog István kifejezetten Fehér Petrát bízta meg TOP-os pályázatok figyelésével, szemmel kísérésével.

Fotó: Boldog István / Facebook Fehér Petra, Boldog István asszisztense és kampányfőnöke

Táskás ember 2 – bűnügyi felügyelet alá helyezve

Több helyi forrásunk is arról beszélt, hogy a letartóztatottak vagy kényszerintézkedés alá vont személyek között lehet K. Péter is, akiről szintén „táskás emberként” beszéltek az eredeti ügyet kirobbantó politikusok. Végül a törvényszék is megerősítette.

Ő is közeli ismerőse Boldog Istvánnak. K. Péter képviselője volt egy azóta felszámolás alatt álló cégnek, amely több beruházást is végzett Boldog István körzetében. És tulajdonosa volt egy Profiter Hungária nevű cégnek is, amely ugyanabba a szerény jászkiséri házba volt bejelentve – két másik, hozzá köthető céggel együtt –, ahová az utóbbi években a környék közbeszerzésein taroló Profiter Machine Kft. is van. A férfi szerepéről és a cégről lejjebb olvashat, egyelőre álljon itt a törvényszéki válasz arról, hogy mi a helyzet vele:

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2019. november 29-én négy hónapra elrendelte K. P. bűnügyi felügyeletét. Az elrendelt kényszerintézkedés szabályainak betartását a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel kell ellenőrizni.

A rendelkezésre álló adatok szerint a terhelt megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy több Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos pályázatnál irányított, jogellenesen befolyásolt közbeszerzéseket elnyert vállalkozóktól jogtalan haszonra tett szert. A terhelt cselekménye bizonyítottság esetén előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntette és az önálló intézkedésre jogosult személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette megállapítására lehet alkalmas, írták.

Apró érdekesség: K. Péter egy korábbi cégével, a Szalay Bau Kft.-vel végzett százmilliós beruházást Boldog körzetében, a törökszentmiklósi kerékpárút átadásáról készült Szoljon.hu-s cikkből pedig úgy tűnik, azóta eltávolították a fotót, amin Boldog és K. Péter együtt vágják a szalagot 2015-ben.

Közbeszerzés lefolytatója – letartóztatva

Szintén több forrásunk említette, hogy tudomásuk szerint a letartóztatottak között szerepel a történet másik fontos szereplője is, K. Ferenc is, akiről múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján a jobbikos Csányi Tamás úgy nyilatkozott, "a Fidesz házi közbeszerzője, a Debköz Kft. ügyvezetője”. A törvényszék ezt is megerősítette válaszában.

K. Ferenc közbeszerzési tanácsadó, az ő cégével kellett a közbeszerzések lefolytatására szerződniük az önkormányzatoknak, mondta a jobbikos politikus, és több nekünk nyilatkozó szereplő is. Sőt, úgy tudjuk, a férfi még azt is meghatározta a polgármestereknek, hogy melyik cégeket kell meghívniuk a közbeszerzésre, amiből erősen gyanítható, hogy az is le volt beszélve, ki fogja megnyerni.

A Fővárosi Törvényszék megkeresésünkre azt írta: a Budai Központi Kerületi Bíróság 2019. november 29-én egy hónapra elrendelte K. F. letartóztatását: megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy több Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos pályázatnál mint önálló intézkedésre jogosult személy az előre megbeszéltek szerint kötelességét megszegve irányítottan, a verseny kiiktatásával folytatott le közbeszerzési eljárásokat. A terhelt cselekménye bizonyítottság esetén előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntette és az önálló intézkedésre jogosult személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette megállapítására lehet alkalmas, írták.

Fotó: Hadházy Ákos / Facebook

Hivatalosan nem tudni, hogy az ügyészek hol tartottak kutatásokat, lefoglalásokat. Amiről biztosan lehet tudni, az a cserkeszőlői önkormányzat, amit a fideszes polgármestert váltó új polgármester jelzett a közösség Facebookján, illetve pénteken ülésezett a Szolnok megyei közgyűlés, ahol a közgyűlési elnök beszámolójából kiderült, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalnál is végeztek kutatást a hatóságok.

Berendelt polgármesterek, termálvíz

De mégis hogyan mentek a dolgok ezekkel a pályázatokkal? Boldog István választókörzetének településeit járva több forrás is megerősítette, hogy a most futó TOP-os pályázatok elején, a pályázási szakaszban a kétpói polgármesteri hivatalba rendelte a képviselő Fehér Petrán keresztül a polgármestereket.

Többen úgy írták le az egész helyzetet, mintha orvosi rendelőbe mentek volna: egy polgármester már bent, egy kint, a harmadik településvezető épp végzett, és távozott. Fehér Petra - elmondásuk szerint - mindenkitől elkérte a telefont, amit egy másik helyiségbe vitt, majd Boldog minden polgármesterrel egyeztetett arról, hogy mire pályázzanak, mit fognak megnyerni, és mi az, amit biztosan nem fognak tudni megnyerni. Úgy tudjuk, azokat a polgármestereket, akik esetleg mással, máshogy, más összegben pályáztak volna, mint ahogy megmondták nekik, azzal fenyegettek, hogy el lesz kaszálva a pályázatuk.

Azt is több forrásból hallottuk, hogy volt olyan, amikor a cserkeszőlői fürdő termálvizes medencéjében kellett találkozni Boldoggal, aki Fehér Petrával várta az érkező településvezetőt, hogy egy szál fürdőruhában, nyugodtan – telefonok nélkül – beszélhessék meg, hogyan is kellene a TOP-os pályázatokhoz hozzáállnia a polgármesternek, hogy aztán mindenki jól járjon.

Meghatározott tervezők, kivitelezők, lebonyolítók

Az egész pályázati rendszert olyannyira nem bízták a véletlenre, hogy a tervezéstől a kivitelezésig, minden pontján megmondták a polgármestereknek, hogy kivel kell, kivel fogják csináltatni. Már amennyiben szeretnék, hogy tényleg nyerjenek, és tényleg megvalósuljon a projekt.

Csányi Tamás jobbikos képviselő a legutóbbi sajtótájékoztatóján arról beszélt, a rendszer úgy működött, hogy Boldog István elküldte az általa megnevezett tervezőket, hogy azok túlárazva tervezzék meg a kívánt projektet, a visszaosztásokat pedig Boldog valamelyik „táskás embere” végzi.

Az egész közbeszerzés lebonyolításával azt a Debköz Kft.-t kellett megbízniuk az önkormányzatoknak, amelynek vezetőjét, K. Ferencet is letartóztatták. A közbeszerzés lebonyolítására választott cégre is három ajánlatot kellett kérnie az önkormányzatoknak, információink szerint azt is megmondták, hogy ki legyen a másik két cég, hogy biztosítani tudják, hogy a Debköz lesz a befutó.

Úgy tudjuk, ezután K. Ferenc küldte el azt az 5 céget is az önkormányzati vezetőknek, akiket meg kellett hívniuk a meghívásos közbeszerzéseknél. Majd amint a testület szavazott róla, jelezték K. Ferencnek. Ezután a pályázaton többnyire csak két cég pályázott (kettő a minimum a sikeres lebonyolításhoz), és azt is pontosan tudták előre, hogy melyik fogja a nyertes pályázatot leadni. Többször cserélődött két cég között, ki a nyertes, ki a vesztes, de a „vesztes” cég sokszor a tervezést kapta meg előtte.

A Debköz Kft. előkerült már Hadházy Korrupcióinfó-sorozatában is egy debreceni egyetemi közbeszerzés kapcsán, illetve az Átlátszó írt 2015-ben arról, hogy 420 milliárd összértékű, pályázatokkal kapcsolatos tanácsadásra és bonyolításra 2015 végén írt ki az NFP egy 5 milliárd forint értékű közbeszerzést, és a keretmegállapodás öt győztesének egyike volt a Debköz. A debreceni cég árbevétele 2016-ban 61, 2017-ben 186, 2018-ban pedig már 279 millió forint volt az elérhető cégadatok szerint. A cégnek két tulajdonosa van, és ugyanezen két ember az ügyvezető is. Egyikük a most letartóztatott K. Ferenc.

Mindenkinek jó legyen

Természetesen nem konkrétumokról, csak általánosságban, de arról, hogy volt némi összehangolás egyébként megyei szinten is a települések polgármesterei között, felsőbb koordinációval – magyarul a versenyt némileg szabályozták a pályázatoknál –, egy 2017-es interjúban Berec Zsolt, a Szolnok megyei közgyűlés akkori alelnöke (akit 2018-ban Fehér Petra váltott) már beszélt. Bár a pályázati igények helyből indulnak, de ahogy ő fogalmazott,

komoly konszenzust alakítottunk ki a polgármesterekkel, hogy ezt a pénzt, hogyan használják fel. Hogy lehetőleg ne 80 milliárdra pályázzanak, hanem egy kis rátartással ugyan, de senki ne lépjen a másik lábára, és hogy szépen mindenkinek jó legyen, mindenki örüljön, és kicsit mosolyogjon a csoportképen a végén.

Berec szerint „volt egyeztetés, pici érdekérvényesítés, lobbi, egy kis veszekedés”, de úgy, hogy végül mindenki örüljön. Elmondása szerint volt, hogy pár nappal a leadás előtt felhívott polgármestert, aki azt mondta, nem fog elkészülni a pályázattal, de ő nem hagyta, szakembert küldött oda, akik megcsinálták: „Amikor már ki van hozva arra a településre, hogy ha jó a pályázat, és Pesten majd Brüsszelben is rábólintanak, hogy hadd menjen, akkor nehogy már amiatt ne nyerjen, mert a polgármester a betakarítással foglalkozik” – mondta.

Az ügyes cégek

De vissza Boldog István választókerületéhez: Hadházy Ákos már az ügy legelején megemlített két céget, akik egymás untermanjaiként szerepeltek ezeken a közbeszerzéseken: a Profiter Machine Kft. és az Akviron Kft.

A Prifiter más néven korábban egy néhány milliós árbevételű székesfehérvári cég volt, majd miután 2017-ben megvette egy jászberényi nő, év végére már 167 milliónál járt többek között Boldog István pár száz fős településén, Kétpón elnyert beruházás révén, míg 2018-ra már 343 milliós árbevételt produkált. A cég tulajdonosa először a jászberényi Farkas Tünde volt, – akinek egy korábbi cége épp Kétpóra volt bejegyezve –, majd később cégvezető lett, a testvére pedig a tulajdonos. És mint feljebb írtuk, a cég abba a házba van bejegyezve, ahová a most letartóztatott K. Péter előző, nagyon hasonló nevű cége volt, a Profiter Hungária. A Népszava helyszíni riportjakor hiába kereste a tulajdonosnőt, a helyiek mind K. Péterről beszéltek, őt látták csak a háznál.

A Profiter Machine Kft. szinte kivétel nélkül a Boldog István körzetébe tartozó településeken nyert meghívásos közbeszerzéseken, 2017 áprilisa és 2019 novembere között összesen 15 közbeszerzést nyert el, az esetek felében két ajánlattevő volt, a lemaradó cég ezekből mindig az Akviron volt:

csapadékvíz elvezetés, 175 millió: a fenti két cég tesz ajánlatot, a Profiter nyer;

energetikai korszerűsítés, 102 millió: a fenti két cég tesz ajánlatot, a Profiter nyer;

energetikai korszerűsítés, 45 millió: a fenti két cég tesz ajánlatot, a Profiter nyer;

energetikai korszerűsítés, 29 millió: a fenti két cég tesz ajánlatot, a Profiter nyer;

energetikai fejlesztés, 50 millió: a fenti két cég tesz ajánlatot, a Profiter nyer;

infrastrukturális fejlesztés, 62 millió: a fenti két cég tesz ajánlatot, a Profiter nyer;

földút stabilizáció, 50 millió: a fenti két cég tesz ajánlatot, a Profiter nyer.

És a legfrissebb egy mezőtúri beruházás: a Profiter Machine Kft. nyerte egy mezőtúri általános iskola felújítását, a beruházás 355 millió forintos, ez nem TOP-os, hanem EFOP-os pályázat volt. A közbeszerzési dokumentumokból pedig kiderül, hogy itt a Profiter Machine és az Akviron együtt dolgozik: a Profiter az egyik nyertes kivitelező, míg az Akviron erőforrást nyújtó szervezetként van feltüntetve a projektben.

A közmunkásokkal kihordatott kampányújság

Több szempontból is érdekes, és beszédes történet egy gyakorlatilag közpénzből finanszírozott kvázi kampányújság története is, amiről az előző cikkünkben is írtunk már, és amit úgy tudjuk, szintén vizsgálnak a hatóságok. A dolog azt is mutatja, mennyire szoros munkakapcsolat volt Boldog és Fehér Petra között.

Egy bizonyos Körös Tisza Menti Településfejlesztő Egyesület, aminek székhelye Boldog szülőfaluja, Kétpó, és amelynek elnöke Fehér Petra, Boldog jobbkeze, kiadott egy negyedévente 40 ezer példányban megjelenő magazint. A kiadvány első, második és harmadik ránézésre is gyakorlatilag Boldog kampánykiadványaként funkcionált, a gond csak az, hogy a Boldog körzetébe tartozó önkormányzatok finanszírozták az egyesületet, ami így képes volt kifizetni annak költségeit.

Az újság úgy nézett ki, hogy a Boldoghoz lojális polgármestereket összehívták, és elmondták, hogy minden polgármesternek kötelessége segíteni Boldogot a győzelemben, ezért kitaláltak egy magazint, aminek burkolt szándéka, hogy Boldogot reklámozza, de a képviselő-testületek előtt úgy adjuk el, hogy abban hirdetéseket veszünk a településnek, és vesznek a vállalkozók

– mondta egyik informátorunk. Úgy tudjuk, az újságot Törökszentmiklósra (Boldog körzetének központja) szállították le, majd több településen közmunkásokkal hordatták szét. Hogy milyen önkormányzatok, hogyan és mennyivel támogatták a kiadványt, arról ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Az egyesület egyébként beruházásoknál marketing- és kommunikációs feladatokat is ellátott, többek között ezért lehetett ott Fehér Petra több település testületi ülésén is, hogy a TOP-os pályázatokról egyeztessen a testülettel. Információnk szerint ez a magazinos az ötlete egyébként Boldog egyik tanácsadójától származik, aki többször is tartott tréningeket a polgármestereknek arról, hogyan kommunikáljanak, és miket csináljanak annak érdekében, hogy Boldog István választási sikere biztosítható legyen.

A Belügyminisztérium is vizsgálódik egy másik ügyben

Boldog István szülőfalujában, Kétpón, ahol korábban polgármester volt, ahol a Profiter Machine Kft. többmillió forintból fejlesztethette Boldog nagy álmát, a Nagy-Magyarország formájú emlékparkot, ahol a telefonmentes polgármester-találkozók zajlottak, a Népszava cikke szerint a Belügyminisztérium is ellenőrzést tartott egy másik, szintén Boldog Istvánhoz köthető ügyben a hónap elején.

Boldog István féltestvére irányítja a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.-t, amely a kétpói önkormányzat tulajdona. „Ez a kft. egy tízmilliós pályázati pénzzel nem tud elszámolni. Október 31-ig kellett volna fóliasátrakat felállítaniuk a közmunkásoknak, szeptemberben el is készítettek egy dokumentációt a műszaki átadásról, ám a falu új vezetése azzal szembesült, hogy a projekt nem valósult meg, ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. Belső körből származó információk szerint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal illetékesei is bejelentkeztek Kétpón, hogy a 2011-től napjainkig tartó időszak pályázati anyagait átnézzék” – írja a Népszava.

Boldog Istvánt többször kerestük, jeleztük, hogy állunk rendelkezésére, ha kommentálná az ügyet, és részletes kérdéseket is küldtünk neki emailben. Cikkünk megjelenéséig nem reagált azokra.

(Borítókép: Németh Sz. Péter/Index)