Letartóztathatták a Szolnok megyei közgyűlés egyik fideszes tagját, Boldog István jobbkezét

Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben lett gyanúsított F.P., a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig november 29-én elrendelte egy hónapra a letartóztatását. A gyanú szerint jogellenesen befolyásolt közbeszerzéseket elnyert vállalkozóktól kapott pénzt, mint a pályázat elbírálását befolyásolni tudó hivatalos személy, írja a Törökszentmiklósi.hu nevű oldalnak a fővárosi törvényszék.

F. P. pedig minden bizonnyal Fehér Petra, aki tagja a Szolnok megyei közgyűlésnek, illetve törökszentmiklósi fideszes képviselő, de emellett közeli munkatársa, a fideszes országgyűlési képviselőnek, Boldog Istvánnak, akinek asszisztense és kampányfőnöke is volt már.

De mi ez az egész ügy?

November 28-án írtuk meg, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség kutatást tartott a cserkeszőlői polgármesteri hivatalban, ahogy a korábbi fideszes polgármestert októberben leváltó új polgármester írta: a kényszerintézkedés célja olyan tárgyi bizonyítási eszközök, elektronikus adatok felkutatása és rögzítése volt, melyek köthetők a Központi Nyomozó Főügyészség egy nyomozásához.

Hadházy Ákos független képviselő két hónappal ezelőtt állt elő azzal, hogy érdeklődött a legfőbb ügyésznél, hogy zajlik-e olyan büntetőeljárás a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4-es számú választókerületében, ami országgyűlési képviselőt is érint, és Polt válasza úgy hangzott, van ilyen beazonosítható folyamatban lévő büntetőügy, de miután Hadházy néven is nevezte Boldog István fideszes országgyűlési képviselőt, az ügyészség tisztázta, hogy névre vonatkozóan nem válaszolt.

Információink szerint egyértelműen róla van szó, lényegében megzsarolta a választókerületének polgármestereit, hogy csak az kaphat európai uniós forrásokat (...), aki hajlandó az általa megnevezett, az általa preferált cégeknek munkát juttatni

- nyilatkozta akkor Hadházy, amire Boldog István a Fidesz sajtóosztályán keresztül csak annyit reagált, hogy őt az ügyészség nem kereste meg, ez csak politikai cirkusz, de áll rendelkezésére bármilyen hatóságnak.

Fotó: Hadházy Ákos / Facebook

Amikor a cserkeszőlői ügyészségi akció zajlott, Hadházy úgy reagált:"szorul a hurok a kólagyűlölő vasutas képviselő, Boldog István körül. (...) saját információm szerint pedig Boldog bizalmi emberénél, táskás emberénél (pénzbehajtó), egy fideszes megyei képviselőnél is jártak a nyomozók"

Ki az a "táskás ember"?

A Hadházy által emlegetett Boldog István "táskás embere", a Szolnok megyei közgyűlés korábbi alelnöke, jelenleg megyei közgyűlési tag, Törökszentmiklóson pedig fideszes képviselő Fehér Petra. A Fidelitasból indult, majd Boldog István asszisztenseként, illetve kampányfőnökeként dolgozó Fehér az elmúlt évek szinte összes szalagátvágásán ott állt Boldog István mellett.

A cserkeszőlői ügyészségi akció után több helyről is azt az információt kaptuk, hogy Fehér Petránál is tartott az ügyészség kutatást, illetve arról is szóltak információk, hogy a fideszes képviselőt bevitték a nyomozók. Telefonon, Facebookon is próbáltuk elérni ezután a fideszes képviselőt, de nem jártunk sikerrel. Mindenesetre a törökszentmiklósi közgyűlésről aznap mindenféle - törvényileg előírt - előzetes jelzés nélkül hiányzott.

Az ügyészségnek küldött érdeklődések sorban lepattantak, mi is csak annyi választ kaptunk, hogy "megkeresésére közlöm, hogy az ügyről tájékoztatás nem adható". A Törökszentmiklósi.hu nevű oldal újságírója, aki korábban a Figyelő munkatársa is volt, kérdéseket küldött a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztályához.

Megkeresésében azt írta, ha azokból az információkból indulunk ki, hogy 28-án Fehér Petránál is házkutatás volt, és előzetesbe került, akkor a törvényben meghatározott 72 óra letelt, és nyilvánvalóan dönteni kell arról, hogy ezt meghosszabbítsák, vagy szabadlábra helyezzék. Így megkérdezte, mit tudnak megerősíteni a fenti információkból, valóban előzetes letartóztatásba került-e a fideszes képviselő. A törvényszék pedig a következő választ adta:

"Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az F. P. ellen hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság 2019. november 29-én – a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélye miatt –

egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A rendelkezésre álló adatok szerint

a terhelt megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy több Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos pályázatnál irányított, jogellenesen befolyásolt közbeszerzéseket elnyert vállalkozóktól – mint a pályázatok elbírásában döntési folyamatra ráhatással bíró hivatalos személy – jogtalan haszonra tett szert.

"A végzés indokolása szerint a bizonyítás megnehezítésének veszélye volt az, ami kizárta a letartóztatás helyett bűnügyi felügyelet elrendelését, a letartóztatást tehát a nyomozás érdeke tette szükségessé. Önmagában a szökés, elrejtőzés veszélye enyhébb kényszerintézkedéssel is kiküszöbölhető lett volna. A végzés nem végleges" - írták válaszukban.

Mi is levelet írtunk a törvényszéknek, elsősorban aziránt érdeklődtünk, hogy meg tudják-e erősíteni a fenti választ nekünk is, illetve, hogy érintett-e még más is az ügyben hasonló kényszerintézkedéssel.

Fotó: Boldog István / Facebook

Szinte mindig ugyanaz a két cég nyer

Hadházy a korrupcióinfós oldalán írt részletesebben arról, milyen információi vannak a Boldog körzetében kialakult korrupciógyanús helyzetről. Azt írta, információi szerint a fideszes képviselő zsarolhatta a hozzá tartozó települések képviselőit, hogy akkor kapnak EU-pénzeket, ha az általa megadott cégek lesznek a kivitelezők. Majd egy feljelentés után nyomozni is kezdtek.

A cégekről azt írta, a Profiter Machine Kft. egy székesfehérvári telekommunikációs cég volt évi néhány milliós bevétellel, majd közvetlenül a TOP-os pályázati nyerések előtt átvette át egy jászberényi testvérpár, hogy aztán a pályázati győzelmekkel 2018-ra 343 milliós forgalmuk legyen.

A másik cég, az Akviron Kft. pedig egy egyszemélyes mérnöki tervező cég volt, aminek bevétele 2018-ban ugrott évi 100 millióról 500 millióra. A Népszava próbált egy riportban utánajárni az első cégnek, illetve megpróbálta szóra bírni azokat a polgármestereket, akik ezeket a cégeket bízták meg különböző munkálatokkal, de nem sok választ kaptak. A lap azt írja, az látszik, hogy sokszor ez a két cég indult, ahol az egyik veszített, ott nyert a másik, és fordítva. Érdemes megnézni a cikkben a táblázatot is arról, hogy a Profiter nevű cég két év alatt mennyi és milyen értékű közbeszerzést nyert Boldog István körzetébe tartozó településeken.

Boldog István fideszes országgyűlési képviselő választókerületéhez (Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4. számú országgyűlési egyéni választókerület) 23 település tartozik. A cserkeszőlői ügyészségi akció után levelet írtunk mind a 23 település vezetésének, hogy megkérdezzük, volt-e náluk hasonló kutatás, érintett-e ilyen kutatásban a település vezetője, vagy bármelyik képviselője. 10 településről kaptunk választ, hogy náluk nem volt ilyen vizsgálat, a többi településtől továbbra is várjuk a válaszokat.

A közpénzből finanszírozott kampánykiadvány

A Torokszentmilosi.hu szerzője korábban is írt már Boldog Istvánt és Fehér Petrát érintő ügyekről: 2018-ban az Átlátszón jelent meg egy nagyobb anyag, ami arról szólt, hogy hogyan támogatták a hozzá tartozó települések önkormányzatai közpénzből azt a kiadványt, ami gyakorlatilag Boldog István reklámlapjaként funkcionált, és amit az az alapítvány adott ki, aminek elnöke a most letartóztatott Fehér Petra.

Fotó: Boldog István / Facebook

Van egy KöTi Mente Magazin nevű regionális kiadvány, ami negyedévente 40 ezer példányban jelenik meg, a magazin impresszumában pedig kiadóként egy KötiMenti Egyesület szerepel. "A szervezetet 2016 őszén alapították Kétpó székhellyel – Boldog István korábban itt volt polgármester ­–, az egyesület elnöke Fehér Petra" - írta az Átlátszó. A magazin pedig gyakorlatilag Boldog István kampánykiadványaként működött.

A magazint kiadó egyesületet pedig fellelhető adatok, közgyűlési döntések alapján látható, hogy a Boldog István körzetében található települések önkormányzatai támogatták több millió forinttal, így gyakorlatilag közpénzből futotta az egyesületnek kiadni Boldog István kampánymagazinját.

Boldog Istvánnak jeleztük, hogy természetesen szeretnénk, ha megszólalna, reagálna bármelyik állításra, illetve eseményre, a cikk megjelenéséig nem kívánt élni a lehetőséggel.

(Borítókép: Boldog István / Facebook)