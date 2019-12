Petárdázni tilos, de ezt még 2019-ben sem tudja mindenki

Újabb útmutatót adott ki a rendőrség a police.hu-n a szilveszteri petárdázással és egyéb tűzijátékokkal kapcsolatban. Erre valószínűleg szükség is lehet, hiszen a szigorú szabályok ellenére az állatvédők idén is petárdastopért könyörögnek, és az LMP is sietett közölni: törvénymódosító javaslatot nyújtottak be a petárdázás és a pirotechnikai eszközök tiltása érdekében. (Frissítés: az LMP egyébként már december 19-én benyújtotta idevágó javaslatát a Háznak, és abban nem egyszerű tiltást szorgalmaz, hanem a pirotechnikai tevékenységeket szabályozó fegyvertörvény módosításával javasolja megszüntetni a szilveszteri petárdázás és tűzijátékozás jelenlegi gyakorlatát, tehát szigorúbb szankciós lehetőségeket teremtene.)

valójában ugyanis a petárdázás már ma is, mindenkor, így szilveszterkor is tilos Magyarországon.

Sokan ennek ellenére, úgy tűnik, megfeledkeznek arról, hogy petárdát birtokolni és felhasználni is tilos, a rendőrség a petárdát birtoklókkal és használókkal szemben szabálysértési eljárást kezdeményez, amelynek keretében akár 150 ezer forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhat.

Ennek ellenére mindenki tudja, hogy ezrek élvezik – valamilyen megmagyarázhatatlan módon – az év végi durrogtatást, ez pedig 2019-ben is komoly társadalmi feszültségeket hoz a felszínre. Persze az is emlékezetes: tavaly az év utolsó napján 53 tűzesethez és 62 műszaki mentést igénylő balesethez riasztották a tűzoltókat, és ezek között bizony több személyi sérüléssel is járó petárdabaleset is volt, miközben országszerte több helyen is tuják, tujasorok gyulladtak ki a tűzijátékok miatt.

Az is közismert, hogy a szilveszter mindig kritikus időszak a kutyák, macskák és gazdáik számára. Az állatokat megijeszti a petárdázás, a tűzijátékok, emiatt sokan elszöknek. A Szilveszteri Állatmentő Ügyelet 2018-as becslése szerint egy-egy szilveszterkor kilencszáz kutya kóborol, veszik el. Az esetek csak körülbelül felében sikerül megtalálni őket, és visszavinni a gazdájukhoz.

Na de akkor mégis mit tehet legálisan, aki a petárdázást nem szeretőkkel szemben, a házi állatok és gyerekek igényeit néhány órára figyelmen kívül hagyva élvezni kívánja a szilveszteri forgatagot? Az idevágó kormányrendelet szerint Magyarországon négy kategóriába sorolhatók a pirotechnikai termékek.

Az általában bármilyen boltban, játékboltokban is vásárolható, 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg

a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek az év során bármikor, engedély nélkül is megvásárolhatják és használhatják.

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül vásárolhatják meg, illetve birtokolhatják. Ezen osztályba tartozó tűzijátékok a használati- és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig használhatók fel. A fel nem használt, vagy hibás 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a vevőnek 2019. január 5-ig vissza kell szállítani a forgalmazónak, aki ezt köteles térítésmentesen visszavenni.

A 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket az év végi időszakban is kizárólag szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg és használhatja fel.

A rendőrség arra is emlékeztetett: az állampolgárok a pirotechnikai termékeket kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletből vagy forgalmazó raktárkészletből vásárolhatják meg, és mindig érdemes ellenőrizni, hogy birtokolhat-e, illetve használhat-e a szabály szerint valaki egy-egy adott terméket, hiszen ellenkező esetben lehetnek következményei a dolognak – a baleseteken túl is.

A hatóság a társszervekkel közreműködve idén is visszatérően ellenőrzi az árusító helyeket, és kiemelt figyelmet fordítanak az engedély nélkül forgalmazók kiszűrésére, írták. De a figyelmeztetés arra is kitér: a megvásárolt pirotechnikai termékeket csak a használati utasításoknak megfelelően, kellő körültekintéssel használják fel és vigyázzanak arra a tűzijátékot élvezők, hogy embertársaik testi épségét ne veszélyeztessék.