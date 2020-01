Polt: Borkai ügyében több nyomozás is zajlik, de még senkit nem hallgattak ki

A Borkai-ügyben és Lackner Csaba ügyében is nyomoznak - írja Polt Péter, legfőbb ügyész írásbeli válaszában Ungár Péter LMP-s parlamenti képviselő kérdésére reagálva. Ungár december 18-án kérdezett rá arra, hogy

Folyik-e nyomozás Kispest és Győr ügyében?

A legfőbb ügyész válaszából kiderül, hogy mindkét korrupciógyanús ügyben folyik nyomozás, de ezek a nyomozások még csak a felderítési szakaszban tartanak, még egyikben sem hallgattak ki tanukat.

A Polt Péter által aláírt válasz azt a korábbi értesülést is megerősíti, hogy a Borkai-botrány kapcsán több nyomozás is zajlik. A megadott sorszámok alapján ugyanis látszik, hogy a Borkait érintő feljelentések alapján három ügyben is nyomoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztályán.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt: október elején, az önkormányzati választások előtt bombaként robbant Borkai Zsolt győri polgármester botránya. A korábbi olimpiai bajnokról olyan felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken Borkai állítólag prostituáltak társaságában látható és egy adriai jachton rendezett orgián vesz részt. Az ügy súlypontja ugyanakkor hamar átkerült a "szex" szóról a "győri polipra", ami aztán magával rántotta az országos önkormányzati választást. Bár a győri polgármesteri posztot végül így is megnyerte Borkai, végül mégis lemondott a város veztéséről.

Lackner Csaba kispesti szocialista képviselőről szintén ősszel került nyilvánosságra hangfelvételek, amiken a politikus kötetlen hangvételben beszélt összefonódásokról, kenőpénzekről, fenyegetésekről, háttérmutyikról. A XIX. kerületi szocialista kerületi politikusokról a Magyar Nemzet háromrészes cikksorozatban számolt be. Lacknerről ezután a Hírtévé egy videófelvételt is közölt, ezen a férfi másokkal együtt egy drogpartinak tűnő találkozón mesél a kerületi ügyekről. Lackner súlyos állításokat fogalmazott meg a XIX. kerület vagyonkezelő vezetőjéről, a szintén szocialista kerületi képviselő Kránitz Krisztiánról.