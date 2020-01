A váci református püspök szerint a Helsinki Bizottság csótányokat csempészett a váci fegyházba

Ahogyan korábban írtuk, vasárnap délelőtt a málenkij robot áldozataira emlékeztek Kismaroson. A település katolikus templomban tartott ünnepi szentmise után felszólalt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) parlamenti államtitkára is, illetve Csuka Tamás váci református püspök is, aki arról beszélt - és itt most idézzük az MTI beszámolóját -, milyen "felháborító igazságtalanság érte jó barátját, a gyöngyöspatai iskola volt igazgatóját, akit elüldöztek, meghurcoltak, miközben a városban bizonyos helyi csoportok részéről ma is rendszeres erőszakosságok, önkényeskedések borzolják a légkört."

Gyöngyöspata városa az elmúlt pár hétben ismét komoly beszédtéma lett, miután Horváth László, a térség fideszes önkormányzat képviselője szerint Kúria kimondta, kártérítést kell fizetni az államnak amiért a falu Nekcsei Demeter Általános Iskolájában 2004 és 2017 között származásuk alapján különítettek el roma és nem roma gyerekeket. A Kúria később cáfolta, hogy döntés született volna az ügyben, de Orbán Viktor az év eleji sajtótájékoztatóján mégis érintette a témát, és kifejtette, szerinte a gyöngyöspatai cigány diákok szegregációs kárpótlása mindenféle munka nélkül kapott pénz. Hollik István kormányszóvivő - amellett, hogy egyetértett a miniszterelnök véleményével - nem felejtette megemlíteni Soros-féle civil szervezeteket az üggyel kapcsolatban.



Csuka Tamás vasárnapi beszédében is feltűntek a civilek, állítása szerint személyesen tapasztalta meg a szervezetek "által kifejtett lejárató tevékenységet", példaként hozta fel - és itt ismét idézünk- a Helsinki Bizottság akcióját, "amikor gyufásdobozokban csótányokat csempésztek a fogvatartottaknak, hogy ezzel bizonyíthassák a felhergelt rabok a cellák embertelen viszonyait". A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a napokban mutatott rá egy cikkben arra, hogy a börtönkártalanításokra azért tarthatnak igényt az elítéltek, mert gyakran évekig olyan körülmények között töltik a szabadságvesztésüket, "ahogyan kutyát sem lehetne tartani", a kártalanítás rendszerét pedig ugyanaz a kormány hozta létre, amely most elfogadhatatlannak nyilvánította. És valóban, pénteken meg is született a döntés arról, hogy felfüggesztik a börtönkártérítések kifizetését.

A kormány egyébként a napokban kért bocsánatot a Helsinki Bizottságtól, amiért a 2017-es nemzeti konzultációja valótlan és jó hírnevét sértő állításokat fogalmazott meg róluk.