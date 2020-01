Egri Fidesz a Kubatov-listákról: Ez csak figyelemelterelés

Ahogy arról beszámoltunk az Egri Ügyekben bemutatott papírok nyomán: Nyitrai Zsolt 2014-es választási ajánlóíveinek fénymásolt példányai, illetve a hírhedt Kubatov-listás papírok kerültek elő a legutóbbi önkormányzati választás után ellenzéki irányítás alá került város polgármesteri hivatalában. A papírokon választópolgárokat listáztak mindenféle személyes adattal, hozzá pontozásos értékeléssel, hogy mennyire lelkes, lojális, aktív, stb. A város polgármestere, Mirkóczki Ádám a csütörtöki közgyűlésen mutatta be a pakkot, és felszólította a fideszeseket, hogy vonuljanak ki a közéletből. A helyi Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztban reagált a vádakra, és bejelentette, hogy feljelenti Mirkóczkit.

Oroján Sándor az Egri Hírek kamerájának mondta el még a közgyűlés után, hogy a jobbikos Mirkóczki először ugyan általánosan fogalmazott, de végül személy szerint őt is választási csalással vádolta meg, így ő már fel tudja jelenteni emiatt. Hozzátette, hogy ez a háborús hangulat senkinek nem tesz jót, és nehezen tudja elképzelni, hogy három hónappal a választás után kerüljön elő bármilyen paksaméta.

Facebook-posztban pedig a következő közleményt adta ki:

"Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere súlyos vádakat fogalmazott meg a Fidesz egri közösségével szemben, amit ezúton visszautasítok. Személy szerint engem választási csalás elkövetésével vádolt, amit soha nem követtem el, ezért feljelentem Mirkóczki Ádámot rágalmazásért és jó hírnevem megsértéséért! A mai napon, Mirkóczki Ádám a sajtón keresztül mutatott be 2014-es választási szórólapokat és fénymásolt íveket, amelyek állítólag tegnapi napon kerültek elő

az egyik alpolgármesteri iroda szekrényéből. Minimum furcsa, hogy olyan irodában találnak 2014-es dokumentumokat, amelyet 3 hónapja ők használnak. Jogos kérdés: eddig nem néztek be a szekrénybe? 2014-ben egyébiránt nem vettem részt az egri kampánystáb munkájában, ezért személyemet fogalmilag is kizárt a fenti váddal illetni. Mirkóczki Ádám azt is állította, hogy listázzuk a Fidesz szavazóit, és 1-től 7-ig terjedő skálán jelöljük, hogy ki mennyire fideszes. Mint a Fidesz egri frakcióvezetője, ismerem a választói kapcsolattartás szigorú jogi keretek között zajló formáját, amit minden esetben betartottunk. A Mirkóczki Ádám által említett pártelkötelezettség szerinti listázás nincs, és soha nem is volt.

Mirkóczki Ádám mindent megtesz azért, hogy háborús hangulatot szítson Egerben, ez az akció is a figyelemelterelés célját szolgálja. Véleményem szerint Mirkóczki Ádám ezzel próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy a város építésében komolyan vehető eredményt felmutatni nem tudnak, Eger számára igazán hasznos, előremutató terveik nincsenek".

A Kubatov-listák ügye egyébként rendre előkerül, és mindig vita van arról, hogy ez legális-e vagy sem, hozzájárulással, a szimpatizánsaikról gyűjt-e adatot a Fidesz, vagy olyanokról is, akik ehhez nem járultak hozzá. 2012-ben például Péterfalvi úgy döntött, hogy nem vizsgálódik, mert ez már egy lezárt ügy. De épp idén januárban írtuk meg, hogy vizsgálatot indított a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Kubatov-listaként elhíresült fideszes adatbázis miatt, miután többen is bejelentést tettek Péterfalvi Attila hivatalánál, hogy az októberi önkormányzati választások előtt két településen, Kaposváron és Érden is lefotóztak ilyen listákat.

De 2018-ban volt egy soproni eset is: papok, tanárok és a „proli réteg” nevei is szerepeltek azon a listán, amit a Fidesz készített valószínűleg még 2014-ben azért, hogy beszervezzék őket a kampányba, jelezte a HírTv.. Akkor Sopronba utaztunk, szerettük volna egyrészt a Fidesztől megtudni, hogy mikor készült a lista, hogy végül használták-e valamire, Illetve megpróbáltunk minél több embert megtalálni a listáról, hogy megkérdezzük: tudtak-e erről, mit szólnak hozzá, főleg a személyes megjegyzésekhez, és hogy volt-e valamilyen kapcsolatfelvétel.