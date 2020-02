Táborokban szólítaná meg a kormány a fiatalok lelkét

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az "egészséges, keresztény, nemzeti értékek és jövőkép elmélyítését", a "tudatformálást", a fiatalok lelkének megszólítását is célozza a kormány új, 16-18 éveseknek szóló táboroztatási programja, a Vándordiák 10 000, melynek nem nyilvános tervezetét a Magyar Hang szerdán ismertette.

A kormány a lap szerint a Magyarságkutató Intézetre (MKI) bízná az önkormányzati választás után rengeteg fideszes által komoly problémaként tálalt feladatot, a fiatalok „megszólítását“, ennek a bizonyos megszólításnak az egyik eszköze-helyszíne pedig a Vándordiák 10 000 táboroztatási program lenne. A Magyar Hang szerint, a program lebonyolításában Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója, a kormány vezető kultúrharcosa is részt vesz. A terv már régóta formálódik az EMMI berkein belül, azonban első körben a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda annyira kínosnak érezte, hogy „lesöpörte az asztalról“. Azonban a programot kedden megtárgyalta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szakmai vezetői értekezlete (SZVÉ), amelyen rendszerint részt vesz a kabinetiroda embere is, és valószínűleg szerdán már a kormányülésen is megtárgyalták. Ha itt is rábólintanak, akkor rövidesen kormányhatározat formájában is kihirdetik a Magyar Közlönyben.

A tervezet szerint az MKI 16-18 évesek számára ingyenes táborokat szervezne, ahol

a fiatalok magukévá tehetik a keresztény nemzeti értékrendet, illetve elmélyíthetik identitásukat, kulturális elkötelezettségüket.

Vándordiák 10000 – a terv egy korábbi változatában a „Bumeráng 10000“ név alatt futott - már idén elindulna, 2022-ig tartana és évente másfél milliárd, vagyis összesen 4,5 milliárd forint közpénzt áldoznának rá. És mivel a program nevében a szám a bevonni kívánt diákok számát jelöli, azaz fejenként 450 ezer forintot áldozhat az állam a fiatalok szemléletének formálására (az egyhetes nyári táborok szinte soha nem kerülnek 100 ezer forintnál többe).

A lap szó szerint ismerteti a Vándordiák 10 000 fő céljait, ezek

Megerősíteni az anyanyelvű kultúrában élő fiatalok nemzeti identitását, kulturális elköteleződését, egészséges nemzeti jövőképét,

Nemzeti identitás megerősítése: magyar hazaszeret, patriotizmus erősítése nemzeti tartalmú programokon keresztül (magyar teljesítmény, történelem, hagyományőrzés, kultúra, identitás bemutatása),

Keresztény, nemzeti értékek elmélyítése, tudatformálás,

Fiatalok lelkének megszólítása,

A táborban megkapott identitás/érdeklődés fenntartásának kidolgozása/biztosítása.

A Magyar Hang nem tudott kormányzati reakciót kicsikarni a Vándordiák 10000-rel kapcsolatban, azonban Demeter Szilárd nem cáfolta, hogy napirenden van a program. A PIM főigazgatója azt is elárulta, hogy a Vándordiák 10 000 jelenleg döntéselőkészítési fázisban van, őt pedig

köti titoktartási kötelezettsége, ezért nem közölhet semmilyen részletet.

A lap forrásai is megerősítik azt a több fideszes által nyilvánosan elpanaszolt jelenséget, miszerint a kormánypárt vezetésében komoly fejtörést okoz, miként lehetne megszólítani és „Fidesz-szavazóvá tenni” azt a körülbelül félmillió fiatalt, akik a jelenlegi kormányzati ciklusban, tehát a 2022-es választásokig érnek szavazókorúvá. A belső mérések szerint ugyanis a mai tizenévesek rendkívül apolitikusak, és a kormány régi (sorosozás-civilezés-migránsozás) vagy új (gyöngyöspatázás-börtönbizniszezés) hívószavai is lepattannak róluk. Ellenben aki valamelyest érdeklődik a közügyek iránt, azt inkább olyan témák izgatják, melyeket a kormány előszeretettel söpör a Soros György alakú médiaszőnyeg alá: a köz-, illetve felsőoktatás gondjai, az MTA feldarabolása, vagy akár az albérlet-árak. Ezen premisszák alapján egyébként nem igazán látszik, hogyan és miért is kéne működnie a kormány nemzeti-keresztény tudatformáló táborainak.

(Borítókép: Orbán Viktor / Facebook)