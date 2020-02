Miniszterelnök úr, a romák is keccsölnek!

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az előbb néztem, a Facebook-on eddig 640-en jelezték, hogy elmennek a tüntetésre, ami nem tűnik soknak (az interjú szerda délután készült – M.G.). Ha kevesen lesznek, a kormány majd mutogathat, hogy lám, csak a sorosista cigányok, civilek ugrálnak meg provokálnak, nem?

Azt gondolom, nem mi provokálunk, hanem a kormány, amikor lábbal tiporja a bíróságok függetlenségét és előítéleteket szít a cigányokkal szemben. Soha nem lehet megmondani, mennyien leszünk. Most rengeteg partnerszervezet, romék és nem romák is beszálltak a toborzásba, az ország sok pontjáról jönnek – szerintem elégedettek leszünk. Ugyanakkor az elmúlt években Magyarországon nemigen lehetett olyat tenni, amire a kormány ne mondhatott volna bármit, amit akart, szóval a kormány várható reakciójával nem érdemes foglalkozni, dicsérni így se, úgy se fognak. A bíróságok függetlenségének védelme, a rasszizmus kigyomlálása közös társadalmi érdek, mind a tízmillió magyar érdeke, a sajtójukat meg úgyis ránk fogják uszítani.

Setét Jenő – Névjegy

1995-től 2010-ig a Roma Polgárjogi Alapítványnál, 2010-2011 között a TASZ-nál, majd a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodánál (NEKI) dolgozott szociális munkásként és civil jogvédőként. 2011-ben, a népszámlálásra időzítve alapította az Idetartozunk Egyesületet, hogy a korábbinál sokkal többen vallják magukat romának, és a hivatalos statisztika jobban tükrözze a valóságot. Az akció komoly siker volt, az évek során az Idetartozunk a hazai roma polgárjogi aktivizmus vezető szervezetévé vált.

De nincs rossz érzése, hogy miközben meggyőződésből tüntet, mégis mintha Habony Árpád marionettfigurája lenne, pontosan azt a szerepet eljátszva, amit a kormányzati propaganda önnek szán?

Több százezres tömeget csak a kormánnyal szövetséges CÖF tud mozgatni, mert nekik van hozzá erőforrásuk. Az elmúlt években sok tüntetést csináltunk végig, ahol nem a romák érdekében álltunk ki, hanem például a CEU-ért, az oktatási jogok vagy más társadalmi csoportok mellett. A saját lelkiismeretemnek tettem eleget, nem akartam, hogy ezek a botrányos ügyek állampolgári tiltakozás nélkül múljanak el. Először egy szelíd hangú közleményt adtunk ki, utána petíciót írtunk, végül, amikor a helyzet tovább durvult, nem maradt más, mint hogy demonstrációval tiltakozzunk. De

a megoldás kulcsa a kormány kezében van. Ha abbahagyják a bíróság által megítélt kártérítés kifizetésének akadályozását, mi se fogunk akciózni.

Addig viszont becsületből kénytelenek vagyunk tiltakozni.

Nem illúzió attól a kormánytól várni a gyűlölethullám megfékezését, amelyik elindította?

Azt remélhetjük, hogy egy erős megmozdulástól felébred a lelkiismeretük, megjön a józan eszük. Reményt keltőnek látom hogy egy mérvadó mérsékelt jobboldali kör nyilatkozatot adott ki, és ugyanazon a platformon vannak, mint az Idetartozunk: a bíróságok ítélete érinthetetlen, a jogerős ítéleteket végre kell hajtani, azt még a miniszterelnök sem akadályozhatja, mert senki, még ő sincs a törvény felett. A pszichológus-szakma szinte egyöntetűen tiltakozik az ellen, hogy a gyöngyöspatai kártérítési ügy pusztán a gyűlölet és az előítéletek elmélyítésének céljából a nemzeti konzultáció része legyen. Úgy érzem, most nem vagyunk magunkra hagyva.

Jó, hogy van olyan közös zsinórmérték, ami azt mutatja, hogy bizonyos ügyekben nem lehet engedni. A bíróságok függetlensége ilyen ügy, ebben nem lehet piaci kofaként eljárni. Lassan úgy érzem magam, mint Pelikán elvtárs a Tanú című filmben, amikor rájön, hogy a pártközpontban írják az ítéleteket. Nem tetszik miniszterelnök úrnak a bíróság döntése, ezért megakadályozná a végrehajtását?!? Hát álljon már meg a világ, nem erre szavaztunk 1990-ben!

Eddig elsősorban a bíróságok függetlenségének megvédésére helyezte a hangsúlyt, de a kormányzati gyöngyöspatázásnak van egy tisztán cigányellenes éle is.

Igen, a cigányokat most eszközként használja a kormány. Egyrészt arra, hogy a Kúriára nyomást gyakoroljon ebben az ügyben. Másrészt hogy az előítéletes embereket kiszolgálva egyben tartsa a szavazótáborát.

A százmilliós kártérítés, amin 60 család osztozna, elég ürügy lett arra, hogy sokmilliárdos nemzeti konzultációt szervezzenek, ami a hatékonyságát ismerve pusztán arra való, hogy zsíros közbeszerzéseket lehessen kiírni.

A miniszterelnök úr elgurította a labdát a saját fiókszervezeteként funkcionáló szélsőjobbos Mi hazánknak, akik erre azonnal megkezdték a vonulásokat és a pattogást a Sály-Miskolc tengelyen, és szerintem ez folytatódni fog.

Miközben van egy ténybeli helyzet: a bíróság egy évekig tartó perben, tanúvallomások és bizonyítékok mérlegelése után jogerősen úgy döntött, hogy a gyöngyöspatai roma családoknak van igazuk. Erre a miniszterelnök a Kúria végső döntését meg sem várva azt mondja, hogy nincs igazuk. Ez egy rendkívül érdekes helyzet jogállam- és demokrácia-felfogás szempontjából: azt üzeni, hogy a cigányoknak akkor se lehet igazuk, ha jogerős ítélet mondja ki, hogy igazuk van.

Mi lehet az oka, hogy a kormány a cigányok ellen kezdte hergelni a közvéleményt?

Az elmúlt 30 évben nem láttam olyan kormányfőt, aki ilyen intenzitással, ilyen direkt és indirekt eszközökkel ment volna neki a hazai roma közösségnek. A korábban szélsőjobbosként ismert Jobbik középre húzódásával megnyílt a szélsőjobboldali retorikai tér, és ezt most a saját választási céljaira használja a kormány: ők maguk álltak bele a korábbi jobbikos témákba, nyelvi fordulatokba. A kormányfő rátámadt a saját hazájának polgárai, a saját nemzetének egy részére. Ezt semmilyen más etnikai csoporttal szemben nem merte volna megtenni.

Említette a hajdan a Jobbik által meghonosított nyelvi fordulatokat. Részletezné ezt?

Országszerte mindenhol felháborodás van roma és nem roma körökben, annyira megalázó logikát, olyan felháborító nyelvezetet alakított ki a kormány: hogy a kártérítés munka nélkül szerzett jövedelem. A kártérítés pénzbeli jóvátételt jelent egy elszenvedett kárért. Annyira megbélyegző légkört alakítottak ki az összes roma emberrel szemben, ami elképesztő. Ráadásul

miniszterelnök úr szemét nyelvezettel állítja szembe a gyöngyöspatai roma és nem roma embereket, amikor azt mondja, hogy Magyarországon csak a nem romák keccsölnek. Miniszterelnök úr, a cigány emberek is egész nap keccsölnek, havi 54 ezer forintért.

Persze honnan tudná ezt az, aki 30 éve ül a Parlamentben, és azóta nem látott kapanyelet?

Előfordulhat, hogy a gyöngyöspataiak kipellengérezése más településeken is elveszi a romák kedvét, hogy kiálljanak magukért, például az oktatási szegregáció ellen?

Igen, mert ha élünk az alapvető állampolgári jogainkkal, még nekünk kell magunkat szégyellni. Mégis hogy merészeltek a gyöngyöspatai cigány családok megnyerni egy kártérítési pert?!? Azon a körülbelül 500 településen, ahol napi gyakorlat a szegregáció, most majd háromszor is megfontolják a cigányok, hogy kiálljanak-e a jogaikért. De én személyesen is megalázva érzem magamat, pedig nem vagyok gyöngyöspatai. Nekünk mindig kollektívan kell viselnünk azokat a ránk kényszerített terheket, amelyektől évtizedek óta szabadulni szeretnénk. Ez egyetlen más kisebbség esetében sem működik így.

Mi lesz ön szerint a nemzeti konzultáció következménye, ha az embereknek felteszik a kérdést, hogy járjon-e pénzbeli kártérítés az oktatási diszkriminációért, amiről mindenki pontosan tudja, hogy elsősorban a cigányokat sújtjta?

Egy ilyen kérdésnek, magának a témának semmi keresnivalója a nemzeti konzultációban, tisztességtelen ezt oda beemelni. Nem lehet erről jó kérdést feltenni, a rossz kérdések pedig az előítéleteket mélyítik, a távolságot növelik roma és nem roma emberek között. A tüntetést a romák elleni sorozatgyilkosság emléknapjára szerveztük, nem véletlenül: úgy érzem magam, mint a rasszista gyilkosságsorozat előtt, ami szorosan követett az első gyöngyöspatai konfliktus. Akkor csúcsra volt járatva az uszítás, és a magyar állam nem védte meg a polgárait a törvénytelenül eljáró szélsőjobboldali szervezetek megfélemlítő akcióitól. Most megint ellenünk uszulnak, megint ömlik a médiából a szenny, a tisztességtelen, aljas retorika.

És itt van a nyakunkon Gyöngyöspata 2, ahol a normális az lett volna, ha a kormány hagyja, hogy a bíróság tegye a dolgát, majd csendben kifizetik azt a vacak kártérítési összeget. Ehhez képest nagyon durva politikai támadást kovácsoltak belőle a bíróságok függetlensége ellen. Ezt se cigány, se állampolgári minőségben nem lehet szó nélkül hagyni.

Akkor is ilyen hevesen fogalmazna, ha nem egy cigányokat érintő ügy kapcsán támadná a bíróságokat a kormány?

Igen, ugyanez lenne az álláspontom, ha bármilyen másik csoportot támadna, és akkor is, ha más színű kormány tenné ezt. Ha baloldali kormány lenne, az ellen tiltakoznék, ha liberális, akkor az ellen. Az elmúlt 20 évben, civil jogvédő korunkban cefetül nem érdekelt minket, hogy balos vagy jobbos kormány van-e. Ha a romák ellen jogsértést követtek el, gondolkodás nélkül eljárásokat, pereket indítottunk vagy tiltakozásokat szerveztünk, például a kilakoltatások miatt.

Járóka Lívia, a Fidesz roma EP-képviselője a múltkor azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy nem kellenek azok a hangadók, akik most Gyöngyöspatán látványosan elsírják magukat, de a baloldali kormányok idején egy szót sem szóltak. Akar erre reagálni?

Járóka Lívia elveszítette a józan eszét. Egy ócska pártkatona lett, aki ha arra kérik, belefekszik a mocsárba.

2010 előtt egyetlen tüntetésünkön sem volt jelen, amikor baloldali vagy liberális önkormányzatok ellen tiltakoztunk a kilakoltatások miatt. Nincs egyetlen tisztességes nyilatkozata roma-ügyben, csak a kormányzat hibáztató, bűnbakképző, önfelmentő retorikáját tudja ismételni, és még a lelkiismerete sem tudja őt kordában tartani.

Ön szerint spontán vagy kalkulált volt Orbán kiszólása a munka nélkül milliókat bezsebelő romák ellen?

Azt nyugodtan felejtsük el, hogy miniszterelnök úr naiv laikus ember módjára véletlenül elszólta magát. Ez az egész ki van számítva, meg van konstruálva. Miután elindította a lavinát, napról napra egyre keményebben nyilatkozott a kormány, egyre messzebb tolták ki a határt, egészen odáig, hogy a jogerősen megítélt kártérítést természetben kéne megváltani. Kártérítést nem élelmiszercsomagban vagy művégtagokban szoktak kifizetni, hanem pénzben.

Befolyásolja ez az ügy a cigány szavazók politikai preferenciáit, akiknek a többsége tudhatóan a Fideszre szavazott 2018-ban?

Szerintem igen, a Fidesz ezt meghányta-vetette, és úgy döntött, hogy a körülbelül 3 százalékos szavazótömeget képviselő roma közösségekkel szemben egy jóval nagyobb bázist céloznak meg. Az üzenet tartalmából ez a szavazóbázis jól beazonosítható.

(Borítókép: Setét Jenő. Fotó: Kaszás Tamás / Index)