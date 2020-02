Bejött a MÁV-nak az éjszakai vonat

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A szobi, az esztergomi és a ceglédi vonalon tavaly ősz óta gyakrabban járnak az éjszakai vonatok, a szobin pedig órás ütemben közlekednek. Az utasszámolások szerint bejött a húzás, több száz utas veszi igénybe ezeket a járatokat, írja a MÁV.

Mint arról beszámoltunk, 2019 októberétől elindult az éjszakai közlekedés a Budapest–Vác–Szob és a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalakon, a decemberi menetrendváltástól pedig új éjszakai vonat közlekedik a Budapest–Esztergom vonalon is.

Az értékesítési adatok igazolták a menetrendi fejlesztést, bővítést. Az éjfél és hajnali négy óra között közlekedő vonatokat átlagosan 70-100 utas veszi igénybe. A nyári időszakra ez az utasszám akár meg is duplázódhat. A vasúttársaság a tapasztalatok alapján vizsgálni fogja majd az éjszakai vonatok bevezetését más elővárosi vonalakon is.

Az éjszakai vonat sikerét Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője is méltatta közösségi oldalán. Vitézy szerint a metrók péntek-szombat éjjeli folyamatos üzemét is ideje lenne újra napirendre venni, a másfél évvel ezelőtt bevezetett egy órás üzemidő-hosszabbítást szinte egyből megszokta és ki is nőtte a város.A következő lépés az M1 bevonása és akár az egész éjjeli üzem lehetne hétvégente.