MSZP: Aki külön indulásról beszél, veszélyezteti a kormányváltást

Az MSZP továbbra is kitart amellett, az ellenzéki együttműködés az egyetlen út, amely 2022-ben kormányváltáshoz vezethet - jelentette be Tóth Bertalan MSZP elnök a párt választmányi ülése után.

A pártelnök szerint továbbra is úgy látják, hogy az ellenzéknek közös miniszterelnök-jelölttel, közös listával és a 106 egyéni körzetben közös jelöltekkel kell megküzdenie a Fidesszel. Ugyanezt gondolja egyébként Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke is, Jakab Péter Jobbik-elnök viszont a közös jelöltek mellett két listát szeretne. Tóth szerint a dunaújvárosi választás megmutatta, hogy az ellenzéki szavazatok összeadódnak éles helyzetben.

"Nagyon bízunk abban, hogy a Demokratikus Koalíció által elindított, ellenzéki összefogásról szóló konzultáció és a DK szimpatizánsai meg fogják győzni Dobrev Klárát és a párt vezetőit, hogy az ellenzéki együttműködés az egyetlen helyes út" - jegyezte meg Tóth.

Aki külön indulásról beszél, veszélyezteti a változást Magyarországon és ellent mond annak a választói akaratnak, amelynek tanúi voltunk tavaly október 13-n és a dunaújvárosi választáson

- közölte Tóth, aki szerint az MSZP az ellenzéki együttműködésben egyenrangú félként kívánt részt venni. A politikus úgy látja, hogy az ellenzéki pártoknak közös program kell, amelyet koalícióra lépve együtt meg is valósítanak.

Ismét elmondta, hogy senki sem tekintheti lábtörlőnek az MSZP-t, utalva arra, hogy a napokban két MSZP-s polgármester váratlanul átlépett a DK-ba. Tóth hozzátette, hogy

az MSZP nem fog olyan jelölteket támogatni az egyéni választókörzetekben, akik "elhagyják és elárulják a pártot".

Arról is beszélt, hogy ettől függetlenül az MSZP minden olyan jelöltet támogat, aki győz az előválasztáson és bírja a választók bizalmát.

Sajtótájékoztatót tartott ma Barkóczi Balázs, a DK szóvivője is, aki kérdésekre válaszolva azt mondta, az elmúlt időszakban a DK-ba átlépő szocialista polgármesterek esete is azt mutatja, hogy sokak számára vonzó a DK növekedési potenciálja. A szóvivő megerősítette,a DK továbbra is nyitott kapukkal várja azokat, akik velük képzelik el politikai jövőjüket, reményeik szerint pedig 2022-ben az ellenzék megerősödő, "oszlopos" tagjaként segíthetik a jelenlegi kormány leváltását.