Karácsonyt izzasztják a 3-as metró klimatizálása miatt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Fővárosi Közgyűlés szerdán fogadta el az idei költségvetését. Az ellenzéki Fidesz-frakció jó szokásához híven most is benyújtott módosító indítványokat, Ughy Attila például olyat, ami 3 milliárd forintos átcsoportosításával rögtön megborította volna a költségvetés egyensúlyát. Egy ekkora forrásátcsoportosítást (a 3-as metró klimatizálására) leszavazott a városvezető koalíció, valószínűleg maga Ughy Attila lett volna a legjobban meglepve, ha elfogadják. A lépést pedig jól lehetett kommunikálni a kormányzati sajtóban, miszerint saját korábbi álláspontját tagadja meg vele az új fővárosi vezetés.

Karácsony Gergely főpolgármester pártja, a Párbeszéd ugyanis 2017. június 28-án ugyanis emlékezetes flash mobot tartott: „Tarlós szauna” feliratú táblákkal, félmeztelenül utaztak a 3-as metrón, így tiltakozva az ellen, hogy a vonalat Tarlós István akkori főpolgármester nem akarta klimatizálni.

A politikai akciót leszámítva Ughy Attila módosító indítványa jó eséllyel dob valamit az időközben elakadt metróklímásítási törekvéseken. Hivatalosan Tarlós István is meggondolta magát ciklusa végén, és tavaly júliusban már azt nyilatkozta a 3-as metró klímaberendezésére vonatkozó újságírói kérdésre:

Idén lehet tendereztetés, jövőre elindulhat a kivitelezés.

Csakhogy már akkor is arról volt szó, hogy a klimatizálást a 6 milliárd forintos orosz kötbérből fogják fedezni, amit a szerelvények ajtóinak bénázása (a fakocka-dosszié, így biztos mindenki emlékezik rá) miatt követelt a BKV a Metrovagonmastól. Mint arról beszámoltunk, a kötbértárgyalásokon szó volt arról is, hogy az orosz fél klímaberendezések beszerelésével dolgozza le a kötbért.

Még be se adták a klímaárajánlatot

Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke, a BKV igazgatótanácsának tagja az Indexnek azt mondta, hogy a klímatenderre három cég jelentkezett, már megnézték a szerelvényeket is, de árajánlatot még nem adtak be. A klíma beszerelését korábban hatmilliárd forint körüli összegre becsülték. Az utólagos beszerelés ugyanis kemény műszaki feladványokat tartalmaz: ki kell találni, hol legyen a nehéz klíma a metrókocsi könnyű, nem erre tervezett szerkezetén; nem tudni, hogy a metró saját tápegysége hogy bírja majd a többletenergia-szükségletet; ráadásul, ha bármi probléma lesz a szerkezettel később, az orosz gyártó ráfoghatja a klimatizálásra, és nemcsak a hatmilliárdos kötbér, hanem a garanciális javítás is ugorhat.

Az oroszokkal a garanciatárgyalás jó ideje húzódik, és várhatóan még sokáig is fog tartani, ezt mutatja a korábbi Alstom-kötbér esete is. Ezért, ha tehát a főváros vezetése – hűen korábbi álláspontjához – valóban a metró klimatizálását akarja a közeljövőben, akkor valahogy majd pénzt kellene biztosítania rá addig is. Ha idén akarja, akkor idén kell majd rá a pénz is.

Ughy Attila módosító indítványa megnevezi a forrást is, honnan lehetne pénzt átcsoportosítani: a százmilliárd forintos úgynevezett pénzmaradványból. A pénzmaradvány pedig az a bűvészkalap, ami Demszky Gábor főpolgármestersége óta segít átvészelni évről évre Budapest pénzügyi túlélését. Leegyszerűsítve mondhatni azt is, hogy ez a keret az előző évi „véletlenül túltervezett” beruházások el nem költött összege. Ezzel a pénzzel lehet játszani, lehet ide-oda tologatni, viszont az is igaz, hogy előbb utóbb el kell költeni a célként megjelölt beruházásra. Ha másra költik, akkor a célberuházás is jó eséllyel kiesik.

Karácsony Gergely: Pofátlanság!

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök reggel lendületes Facebook-posztban kelt ki magából az ügyben. Eszerint

nehéz jobb szót találni a pofátlanságnál arra, hogy azok, akik közvetve, vagy közvetlenül közreműködtek a bűncselekmény gyanúját is felvető orosz metrókocsi-beszerzésben, gazdáik politikai és oligarcháik gazdasági érdekeit kiszolgálva, most az új városvezetésen kérik számon a klímaberendezések hiányát.

Karácsony szerint a metrókocsi-beszerzésben közreműködők miatt van döglesztő meleg nyáron a 3-as metrón. Hozzátette: a városvezetés kivizsgálja a beszerzés körülményeit.

Fotó: Mohai Balázs / MTI Karácsony Gergely nyilatkozik a sajtónak a BKV Zrt.-nél a cég székháza előtt 2020. február 25-én.

A főpolgármester közölte: a napokban egyeztetett a klíma ügyéről a BKV-val. A klíma beszerelése elsősorban nem pénzkérdés, a forrás erre rendelkezésre áll, ezért nem kellett külön módosítót befogadni a költségvetéshez. A kérdés csak az, hogy a költségeket lenyeleti-e a főváros az orosz beszállítóval, a városnak járó kötbér terhére. Ennek érdekében jelenleg is folyik a per. A BKV öt nagy külföldi klímagyártó cég képviselőivel folytat tárgyalásokat a legjobb műszaki megoldás kialakításáról. Mint Karácsony írta:

Azon dolgozunk, hogy a nyaranta kialakuló tarthatatlan helyzetet megoldjuk a 3-as metróban. Hogy igenis legyen klíma a metróban mihamarabb.

Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője az ügyhöz ennyit tett hozzá lapunknak: